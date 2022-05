DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 19

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 19. Förra veckans placering inom parentes.

Sharon van Etten - ”We’ve been going about this all wrong”.

1. Sharon van Etten

”We’ve been going about this all wrong”

(Jagjaguwar/Playground) (Ny)

Sharon van Ettens nya skiva är en blixtrande urladdning i gränslandet mellan finstämd folk och känslomässigt utlevande rock. Ett ofiltrerat, modigt och påfallande mörkt album.

Axel Boman - ”Luz”.

2. Axel Boman

”Luz”

(Studio Barnhus) (3)

Axel Boman är tillbaka med bravur. Digitalt har han valt att dela upp sitt nya material – färgstark och drömsk house – i två album. I lp-formatet släpps det sammanbundet om tre vinyler.

Belle and Sebastian - ”A bit of previous”.

3. Belle and Sebastian

”A bit of previous”

(Matador/Playground) (Ny)

Belle and Sebastian mixar gammalt och nytt på sitt tionde studioalbum. ”A bit of previous” hämtar näring från ett förr men presenterar också nya sidor hos det skotska indiebandet.

C Duncan - ”Alluvium”.

4. C Duncan

”Alluvium”

(Fat Cat) (Ny)

Mer skotsk popmusik blir det från C Duncan, vars skira sängkammarpop lekfullt rumlar från det sakrala till det elektroniskt lekfulla på den bedårande skivan ”Alluvium”.

Kurt Vile - ”(Watch my moves)”.

5. Kurt Vile

”(Watch my moves)”

(Universal) (1)

Det har alltid vilat någonting organiskt, närmast lättjefullt, över Kurt Viles loja rock. På nya skivan möts jordiga gitarrsolon, skitiga syntar och vardagsklingande texter.

6. Real Lies

”Lad ash”

(Unreal) (2)

7. Arcade Fire

”We”

(Columbia/Sony) (Ny)

8. Oren Ambarchi, Johan Berthling & Andreas Werliin

”Ghosted”

(Drag City) (Ny)

9. John Scofield

”John Scofield”

(ECM) (Ny)

10. Asme

”Tusen flows 2”

(BL) (9)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

