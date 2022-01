DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 2

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 2, 2022. Tidigare placering inom parentes.

1. The Weeknd

”Dawn FM”

(Republic Records/Universal) (NY)

Med hjälp av syntar, dansanta beats och en påfallande svensk stab skapar The Weeknd ett snyggt, välpolerat och närmast perfekt popalbum. Allt med en suggestiv, dov underton.

2. Bill Callahan & Bonnie ”Prince” Billy

”Blind date party”

(Drag City) (NY)

Under pandemin har coverskivan fått ett ordentligt uppsving, på gott och ont. Bill Callahan och Bonnie ”Prince” Billys lekfullt spretiga dubbelalbum hör tveklöst till höjdpunkterna.

3. Burial

”Antidawn”

(Hyperdub) (NY)

Den mytomspunna Londonartisten Burial är tillbaka med sin längsta inspelning sedan 2007 års ”Untrue”. Den löst sammanhållna ep:n ”Antidawn” är lika vacker som oroande.

4. David Bowie

”Toy”

(Parlophone/Warner) (NY)

David Bowies ”Toy”, som till stor del består av nyinspelningar av hans gamla låtar, skulle egentligen ha släppts 2001. Men skivbolaget ville annorlunda. 20 år senare är trippelskivan här.

5. C.Gambino

”Sin city”

(GG Music) (NY)

På albumdebuten rör sig Göteborgsrapparen C.Gambino ledigt mellan samplingar från förr och en hiphop som fullkomligt osar av ett nu. Avslappnat och ordrikt om kärlek, bilar och sex.

6. Damon Albarn

”The nearer the fountain, more pure the stream flows”

(Transgressive/PIAS) (8)

7. Jeff Parker

”Forfolks”

(International Anthem/Nonesuch) (7)

8. Arca

”Kick iiii”

(XL Recordings/Playground) (1)

9. Brian Wilson

”At my piano”

(Decca) (6)

10. Gunna

”DS4Ever”

(Young Stoner Life/300) (NY)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

