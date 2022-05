DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 20

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 20. Förra veckans placering inom parentes.

Kendrick Lamar - ”Mr. Morale & The Big Steppers”.

1. Kendrick Lamar

”Mr. Morale & The Big Steppers”

(PGLang/Universal) (Ny)

Kendrick Lamar strösslar med orden. Likt en hiphoppens Karl Ove Knausgård blir han större av att visa sin litenhet - vare sig det sker i rollen som familjefar, otrogen make eller stjärna.

Veronica Maggio - ”Och som vanligt händer det något hemskt”.

2. Veronica Maggio

”Och som vanligt händer det något hemskt”

(Universal) (Ny)

Få skildrar relationer, och den malström av motstridiga känslor de skapar, så träffsäkert som Veronica Maggio. Här visar hon varför hon ännu regerar på den svenska poptronen.

Lykke Li - ”Eyeye”

3. Lykke Li

”Eyeye”

(Pias/Play it again Sam) (Ny)

Där förra skivan lät som ett försök att göra pop och r'n'b på amerikanskt vis så är nya ”Eyeye” en meditativ återgång till det som gjorde Lykke Li unik från första början.

Axel Boman - ”Luz”.

4. Axel Boman

”Luz”

(Studio Barnhus) (2)

Axel Boman är tillbaka med bravur. Digitalt har han valt att dela upp sitt nya material – färgstark och drömsk house – i två album. I lp-formatet släpps det sammanbundet om tre vinyler.

Sharon van Etten - ”We’ve been going about this all wrong”

5. Sharon van Etten

”We’ve been going about this all wrong”

(Jagjaguwar/Playground) (1)

Sharon van Ettens nya skiva är en blixtrande urladdning i gränslandet mellan finstämd folk och känslomässigt utlevande rock. Ett ofiltrerat, modigt och påfallande mörkt album.

6. Kurt Vile

”(Watch my moves)”

(Universal) (5)

7. Belle and Sebastian

”A bit of previous”

(Matador/Playground) (3)

8. The Smile

”A light for attracting attention”

(XL/Playground) (Ny)

9. Oren Ambarchi, Johan Berthling & Andreas Werliin

”Ghosted”

(Drag City) (8)

10. John Scofield

”John Scofield”

(ECM/Naxos) (9)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

