DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 34

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 34. Förra veckans placering inom parentes.

Lorde - ”Solar power”.

1. Lorde

”Solar power”

(Universal) (NY)

Akustisk gitarr och luftigt sväng är ingenting man vanligtvis förknippar med den nyzeeländska popstjärnan Lorde som nu nosar på folktonen och en jordnära sjuttiotalspop.

Martha Wainwright - ”Love will be reborn”.

2. Martha Wainwright

”Love will be reborn”

(Vinyl Cooking/Playground) (NY)

Martha Wainwright briljerar på sin skilsmässoskiva. Väl förankrad i det vardagliga visar hon sin styrka som mångsidig låtskrivare och hetlevrad estradör.

Joy Orbison - ”Still slipping, volume 1”.

3. Joy Orbison

”Still slipping, volume 1”

(Hinge Finger/XL) (NY)

Peter O’Gradys debutalbum under namnet Joy Orbison är dansant diskbänksrealism, helt i takt med pandemilivets vardag och restriktioner.

Dot Allison - ”Heart-shaped scars”.

4. Dot Allison

”Heart-shaped scars”

(SA Recordings) (NY)

Nyss fyllda 50 har Dot Allison testat en mängd uttryck, från sextiotalsdoftande pop till teatral rock. Men här, i den brittiska folkmusiktraditionen, känns hon verkligen hemma.

Laura Mvula - ”Pink noise”

5. Laura Mvula

”Pink noise”

(Warner) (NY)

Från jazz till glittrig popstrass. Sommarens stora konstnärliga återfödelse, fylld av maffiga syntar och ekande trummor, stod Laura Mvula för.

6. Billie Eilish

”Happier than ever”

(Universal) (NY)

7. Palmistry

”Wyrdo”

(Fool’s gold recordings) (NY)

8. Goat

”Headsoup”

(Rocket Recordings) (NY)

9. Doja Cat

”Planet her”

(Kemosabe/RCA) (NY)

10. Dave

”We’re all alone in this together”

(Neighbourhood) (NY)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson och Alexandra Sundqvist.

Läs mer om musik och se tidigare albumtoppar.