DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 36

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 36. Förra veckans placering inom parentes.

Pernilla Andersson – ”Samma dag som Elvis”. Foto: Metronome/Warner

1. Pernilla Andersson

”Samma dag som Elvis”

(Metronome/Warner) (NY)

Återigen skapar Pernilla Andersson själfull vispop utifrån sina egna smärtpunkter. Albumet ”Samma dag som Elvis” är en samling sånger om sorg, saknad – och trotsigt jävlar anamma.

Martha Wainwright – ”Love will be reborn”. Foto: Vinyl Cooking/Playground

2. Martha Wainwright

”Love will be reborn”

(Vinyl Cooking/Playground) (5)

Martha Wainwright briljerar på sin skilsmässoskiva. Väl förankrad i det vardagliga visar hon sin styrka som mångsidig låtskrivare och hetlevrad estradör.

Halsey – ”If I can’t have love, I want power”. Foto: Universal

3. Halsey

”If I can’t have love, I want power”

(Universal) (1)

Ett popalbum om moderskap, graviditet och sexualitet. Halseys fjärde skiva saknar måhända de omedelbara hitsen, men glimrar med sina svartsynta tolkningar av kvinnlig erfarenhet.

Drake – ”Certified lover boy”. Foto: OVO/Universal

4. Drake

”Certified lover boy”

(OVO/Universal) (NY)

Drakes nya album är överväldigande långt. 21 spår, över en och halv timme av helt ny musik från mannen som aldrig kan låta bli att utmana Kanye West om mästarbältet på hiphopscenen.

Dave – ”We’re all alone in this together”. Foto: Neighbourhood

5. Dave

”We’re all alone in this together”

(Neighbourhood) (2)

Våld i nära relationer, depression och politik. Det är bara några av de teman som rapparen Dave väver låtar kring, på sitt mest ambitiösa album hittills.

6. DJ Seinfeld

”Mirrors”

(Ninja Tune/Playground) (NY)

7. Big Red Machine

”How long do you think it’s gonna last?”

(Jagjaguwar/Playground) (NY)

8. Lorde

”Solar power”

(Universal) (3)

9. Joy Orbison

”Still slipping, volume 1”

(Hinge Finger/XL) (4)

10. Iron Maiden

”Senjutsu”

(Parlophone/Warner) (NY)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson och Alexandra Sundqvist.

