DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 37

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 37. Förra veckans placering inom parentes.

Dave - ”We’re all alone in this together”.

1. Dave

”We’re all alone in this together”

(Neighbourhood) (5)

Våld i nära relationer, depression och politik. Det är bara några av de teman som rapparen Dave väver låtar kring, på sitt mest ambitiösa album hittills.

Kacey Musgraves - ”Star-crossed”.

2. Kacey Musgraves

”Star-crossed”

(Universal) (NY)

Kombinationen mellan den glättiga, sockrade popmusiken och de hjärtskärande texterna gör Kacey Musgraves ”Star-crossed” till årets uppbrottsskiva.

DJ Seinfeld - ”Mirrors”.

3. DJ Seinfeld

”Mirrors”

(Ninja Tune/Playground) (6)

Armand Jakobssons andra fullängdsskiva under namnet DJ Seinfeld är ett lyckat möte mellan klubbkulturer, lika lämpat för loungerummet som dansgolvet.

Pernilla Andersson - ”Samma dag som Elvis”.

4. Pernilla Andersson

”Samma dag som Elvis”

(Metronome/Warner) (1)

Återigen skapar Pernilla Andersson själfull vispop utifrån sina egna smärtpunkter. ”Samma dag som Elvis” är en samling sånger om sorg, saknad – och trotsigt jävlar anamma.

5. Saint Etienne

”I’ve been trying to tell you”

(Heavenly/PIAS) (NY)

Trettio år efter debuten väver Saint Etienne ett vackert, brokigt lapptäcke av nittiotalssamplingar, beats och melodier som får gammalt att kännas nytt.

6. Hannes

”When the city sleeps”

(The Satchi Six) (NY)

7. Baby Keem

”The melodic blue”

(PgLang/Columbia) (NY)

8. Drake

”Certified lover boy”

(OVO/Universal) (4)

9. Manic Street Preachers

”The ultra vivid lament”

(Columbia/Sony) (NY)

10. Martha Wainwright

”Love will be reborn”

(Vinyl Cooking/Playground) (2)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Moa Malmqvist, Sara Martinsson, Johanna Paulsson och Alexandra Sundqvist.

