DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 39

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 39. Förra veckans placering inom parentes.

Lil Nas X – ”Montero”. Foto: Columbia/Sony

1. Lil Nas X

”Montero”

(Columbia/Sony) (1)

Personligt poppigt – och maximalt underhållande. Rapparen Lil Nas X:s nya album ”Montero” är en härligt rivig berg- och dalbana genom dagens musiklandskap.

David Ritschard – ”Blåbärskungen”. Foto: United Stage

2. David Ritschard

”Blåbärskungen”

(United Stage) (NY)

På ”Blåbärskungen” levererar David Ritschard snillrik, svensk country med ett klangigt klassperspektiv. Allt till ett nervigt piano, pedal steel och gungande trummor.

Alexis Taylor – ”Silence”. Foto: Orbistor

3. Alexis Taylor

”Silence”

(Orbistor) (2)

På sitt sjätte soloalbum hyllar Alexis Taylor från Hot Chip det sparsmakade. ”Silence” är en riktigt fin pandemiskiva, delvis inspelad i karantän – när resten av familjen sov.

Kacey Musgraves – ”Star-crossed”. Foto: Universal

4. Kacey Musgraves

”Star-crossed”

(Universal) (3)

Kombinationen mellan den glättiga, sockrade popmusiken och de hjärtskärande texterna gör Kacey Musgraves ”Star-crossed” till årets uppbrottsskiva.

Baby Keem – ”The melodic blue”. Foto: PgLang/Columbia

5. Baby Keem

”The melodic blue”

(PgLang/Columbia) (7)

På sin första fullängdare experimenterar rapparen Baby Keem vilt med stilar, rytmer, strofer, stråkar och autotune. Resultatet är lekfullt och expansivt.

6. Maja Francis

”A pink soft mess”

(RMV Grammofon) (NY)

7. Saint Etienne

”I’ve been trying to tell you”

(Heavenly/PIAS) (4)

8. DJ Seinfeld

”Mirrors”

(Ninja Tune/Playground) (8)

9. Public Service Broadcasting

”Bright magic”

(PIAS/Border) (NY)

10. Jenny Wilson

”Mästerverket”

(Gold Medal Recordings) (NY)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson och Alexandra Sundqvist.

