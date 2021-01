DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 4

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 4. Förra veckans placering inom parentes.

Bicep, ”Isles”.

1. Bicep

”Isles”

(Ninja Tune/Playground) (NY)

”Isles” är naket känslosam, mer beräknande och poppigare än debutalbumet. Nordirländska duon Biceps kärlek till det tidiga nittiotalets house, breakbeats och trance tar dem hela vägen till förstaplatsen på Albumtoppen.

Sleaford Mords, ”Spare ribs”

2. Sleaford Mods

”Spare ribs”

(Rough Trade/Playground) (1)

Nottinghamduons minimalistiska elektroniska punk låter elakare, hårdare och svängigare än på länge. Kanske någonsin.

Rhye, ”Home”.

3. Rhye

”Home”

(Caroline) (NY)

Texterna är sunkiga och estetiken omodern. Men Rhye gör också mycket vacker soulpop, i rakt nedstigande led från Sade. När orkestreringen får drapera svänget i de discofärgade spåren förlåter man (nästan) allt.

The Avalanches, ”We will always love you”.

4. The Avalanches

”We will always love you”

(Modular/Universal) (2)

Sällan blir discon lika skimrande bitterljuv som när två australiensare står bakom rodret. På nya skivan ryms en imponerande samling gäster, från Jamie XX till Vashi Bunyan. Det är varmt, svängigt och livsbejakande, precis vad samtiden kräver.

Viagra Boys, ”Welfare jazz”.

5. Viagra Boys

”Welfare jazz”

(Year0001) (3)

Det är hårt, monotont och brutalt underhållande. Stockholmsbandet Viagra Boys lever upp till förväntningarna på nya ”Welfare jazz” och lyckas dessutom utveckla sig – åt flera håll samtidigt.

6. Taylor Swift

”Evermore”

(Republic/Universal) (4)

7. Caroline Shaw

”Narrow sea”

Sō Percussion, Dawn Upshaw och Gilbert Kalish

(Nonesuch/Warner) (NY)

8. James Yorkston and The Second Hand Orchestra

”The wide, wide river”

(Domino records/Playground music) (NY)

9. Megan Thee Stallion

”Good news”

(1501 Certified/300) (10)

10. Casper Clausen

”Better way”

(City Slang/Playground) (5)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Sara Martinsson, Mats Odéen, Johanna Paulsson och Alexandra Sundqvist.

