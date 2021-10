DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 40

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 40. Förra veckans placering inom parentes.

Ebo Krdum - ”Diversity”. Foto: Erwin Feulner

1. Ebo Krdum

”Diversity”

(Supertraditional) (NY)

På sitt första album som soloartist förenar svensk-sudanesiske Ebo Krdum skandinavisk folkmusik med den afropop och afrikanska blues, som en gång i tiden väckte hans musikintresse.

David Ritschard - ”Blåbärskungen”.

2. David Ritschard

”Blåbärskungen”

(United Stage) (2)

På ”Blåbärskungen” levererar David Ritschard snillrik, svensk country med ett klangigt klassperspektiv. Allt till ett nervigt piano, pedal steel och gungande trummor.

Hov1 - ”Barn av vår tid”.

3. Hov1

”Barn av vår tid”

(Universal) (NY)

Med en albumtitel som osökt för tankarna till Nationalteatern både omfamnar – och omförhandlar – Hov1 modern, svensk hiphopidentitet. Resultatet är ordrikt, minimalistiskt och sårigt.

Public Service Broadcasting - ”Bright magic”.

4. Public Service Broadcasting

”Bright magic”

(PIAS/Border) (9)

Public Service Broadcasting blickar mot Berlin på sitt fjärde album. Det elektroniskt skimrande krautpopsoundet är lika omisskännligt som på Londonbandets tidigare temaskivor.

Saint Etienne - ”I’ve been trying to tell you”.

5. Saint Etienne

”I’ve been trying to tell you”

(Heavenly/PIAS) (7)

Trettio år efter debuten väver Saint Etienne ett vackert, brokigt lapptäcke av nittiotalssamplingar, beats och melodier som får gammalt att kännas nytt.

6. DJ Seinfeld

”Mirrors”

(Ninja Tune/Playground) (8)

7. Lil Nas X

”Montero”

(Columbia/Sony) (1)

8. Kacey Musgraves

”Star-crossed”

(Universal) (4)

9. Tirzah

”Colourgrade”

(Domino/Playground) (NY)

10. Time Is a Mountain

”III”

(Repeat Until Death/Playground) (NY)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

Läs mer om musik och se tidigare albumtoppar