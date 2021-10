DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 41

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 41. Förra veckans placering inom parentes.

Ebo Krdum - ”Diversity”. Foto: Erwin Feulner

1. Ebo Krdum

”Diversity”

(Supertraditional) (1)

På sitt första album som soloartist förenar svensk-sudanesiske Ebo Krdum skandinavisk folkmusik med den afropop och afrikanska blues, som en gång i tiden väckte hans musikintresse.

Joshua Ray Walker - ”See you next time”

2. Joshua Ray Walker

”See you next time”

(State Fair/Border) (NY)

Till ett sensuellt blås sjunger Joshua Ray Walker om att känna sig sexig efter mörkrets inbrott. I en annan låt om att köra lastbil. Modern amerikansk country som är mer lekfull än traditionstyngd.

Audiobooks - ”Astro tough”

3. Audiobooks

”Astro tough”

(Heavenly/PIAS) (NY)

Ocensurerat, associativt och dansant blir det när duon Audiobooks skapar en elektronisk sångbok som hyllar Londons klubbliv. Vrickade, rättframma texter möter tunga beats och punkig sång.

4. Saint Etienne

”I’ve been trying to tell you”

(Heavenly/PIAS) (5)

Trettio år efter debuten väver Saint Etienne ett vackert, brokigt lapptäcke av nittiotalssamplingar, beats och melodier som får gammalt att kännas nytt.

5. David Ritschard

”Blåbärskungen”

(United Stage) (2)

På ”Blåbärskungen” levererar David Ritschard snillrik, svensk country med ett klangigt klassperspektiv. Allt till ett nervigt piano, pedal steel och gungande trummor.

6. Lisa Ekdahl

”Grand songs”

(Sony music) (NY)

7. Time Is a Mountain

”III”

(Repeat Until Death/Playground) (10)

8. Public Service Broadcasting

”Bright magic”

(PIAS/Border) (4)

9. Hov1

”Barn av vår tid”

(EMI/Universal) (3)

10. Lil Nas X

”Montero”

(Columbia/Sony) (7)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

