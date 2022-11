DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 45

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 45. Förra veckans placering inom parentes.

Sara Parkman - ”Eros Agape Philia”

1. Sara Parkman

”Eros Agape Philia”

(Supertraditional) (1)

Att skriva låtar om kärlek och sex var det absolut läskigaste folkmusikern Sara Parkman kunde tänka sig att göra. Så hon gjorde en hel skiva. Ett gnistrande vackert album om att vara både tanke och kropp.

Björk - ”Fossora”

2. Björk

”Fossora”

(One little indian/Pias) (2)

Björks nya album låter väldigt mycket som Björk. Det är gränslöst, krävande och konstigt. Men också underbart. Vem förutom isländskan kan skapa ett trippigt stycke dedikerat till svampars hemliga liv?

Loyle Carner - ”Hugo”.

3. Loyle Carner

”Hugo”

(EMI) (Ny)

Loyle Carners förra skiva fick en femma här i DN. Nya ”Hugo”, den brittiske rapparens tredje, är även den något alldeles extra. Avväpnande, nära textrader läggs i luftiga beats, och stundtals mjuka orkestreringar.

Hederosgruppen - ”Ståplats”.

4. Hederosgruppen

”Ståplats”

(Hoob records/Border) (Ny)

Den outsägligt produktiva och kreativa pianisten Martin Hederos är tillbaka med sitt brokiga jazzband Hederosgruppen. På andra albumet ”Ståplats” möts vital jazz, folkton, pop och varmt svängiga rytmer.

Alice Boman - ”The space between”.

5. Alice Boman

”The space between”

(Adrian recordings) (4)

På sitt andra fullängdsalbum sjunger Alice Boman om kärlek, tillit och tvivel. Skör och lågmäld skiva där avskalade klanger och renodlade texter framförs av en lekfull trio som skapar magi i stunden.

Kornél Kovács - ”Hotel Koko”.

6. Kornél Kovács

”Hotel Koko”

(Studio Barnhus) (3)

Varje spår på Kornél Kovács tredje fullängdare representerar en dörr på ett tänkt ”Hotel Koko”. Konceptet öppnar för ett brett spektrum av stämningar, från saxofonstänkt disco till synthdriven klubbpop.

First Aid Kit - ”Palomino”

7. First Aid Kit

”Palomino”

(Columbia/Sony) (5)

Under pandemin tog den hyllade folkduon First Aid Kit tillfället i akt att spela in sin första skiva på svensk mark sedan albumdebuten 2010. Nya ”Palomino” visar upp en mer poppig sida av systrarna.

The Hanged Man - ”Tear it all”

8. The Hanged Man

”Tear it all”

(Pnkslm) (7)

Rebecka Rolfart och hennes psykedeliska rockfarkost The Hanged Man är tillbaka. På tredje skivan visar kvartetten att de befinner sig i kreativ högform. Det låter roligt, suggestivt och snyggt.

Marxist love disco ensemble - ”MLDE”.

9. Marxist love disco ensemble

”MLDE”

(Mr Bongo) (9)

Med inspiration från Medelhavsdisco, och östeuropeisk dito, hämtad ur sjuttiotalets skivbackar söker Marxist love disco ensemble sudda ut gränsen mellan dansmusik och politik. 44 minuter pur musikglädje.

Drake, 21 Savage - ”Her loss”

10. Drake, 21 Savage

”Her loss”

(Republic/Universal) (Ny)

Med ”Jimmy Cooks”, från Drakes ännu färska ”Honestly, nevermind”, fick han och 21 Savage sin första gemensamma Billboard-etta. Nu har duon gjort en hel skiva. Vänskapsprojekt som osar kreativ frizon.

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

