DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 48

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 48. Förra veckans placering inom parentes.

BadBadNotGood – ”Talk memory”.

1. BadBadNotGood

”Talk memory”

(XL Recordings) (1)

Med suggestiv jazz, psykedeliskt sväng och kosmiska utsvävningar skapar kanadensiska BadBadNotGood ett album som lyckas låta kalejdoskopiskt och klassiskt på samma gång.

Fille Danza – ”Felipe”.

2. Fille Danza

”Felipe”

(Universal) (NY!)

Fille Danzas solodebut ”Felipe” är hiphop för småbarnsföräldrar som drömmer om annat än för 20 år sedan. Personligt, intimt och inkännande om vardagsliv över beslöjade beats.

Augustine – ”Weeks above the earth”.

3. Augustine

”Weeks above the earth”

(Genesis Records) (3)

Augustines indiepop är varm och vänlig, lite som en vän från förr. Ändå ljudet det västsvenska popfenomenets debutalbum tveklöst av ett nu. En underbar skiva!

Damon Albarn - ”The nearer the fountain, more pure the stream flows”.

4. Damon Albarn

”The nearer the fountain, more pure the stream flows”

(Transgressive/PIAS) (2)

Island är numera hem och konstnärligt epicentrum för Blurs Damon Albarn. På sin andra soloskiva kanaliserar han landets vildsinta natur till utsökta popsånger.

Summer Walker - ”Still over it”.

5. Summer Walker

”Still over it”

(LVRN/Universal) (NY!)

Rivigt relationsdrama som avhandlas i realtid. R'nb-stjärnan Summer Walkers konstnärliga självförtroende är på topp på uppföljaren till två år gamla ”Over it”.

6. Brian Wilson

”At my piano”

(Decca) (5)

7. Andreas Mattsson

”Soft rock”

(Playground) (8)

8. Folke Nikanor

”Främmande”

(Sing a song fighter/Border) (6)

9. Tori Amos

”Ocean to ocean”

(Decca/Universal) (7)

10. Thåström

”Dom som skiner”

(Razzia/Sony) (10)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

Läs mer om musik och se tidigare albumtoppar