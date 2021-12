DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 49

Arca – ”Kick iiii”.

1. Arca

”Kick iiii”

(XL Recordings/Playground) (NY!)

Med sina inte mindre än fem album i ”Kick”-serien, varav fyra släpptes förra veckan, bygger den venezuelanska artisten och performancekonstnären Arca en helt egen värld. Och vilken värld sen.

Merit Hemmingson – ”Huvva! Vad tiden går”

2. Merit Hemmingson

”Huvva! Vad tiden går”

(Supertraditional) (NY!)

Femtio år efter hennes folkmusikdebut i form av ”Huvva!” 1971 omtolkar svensk folkmusiks mesta matriark Merit Hemmingson några av sina klassiska låtar i nya gnistrande versioner.

Fille Danza – ”Felipe”.

3. Fille Danza

”Felipe”

(Universal) (2)

Fille Danzas solodebut ”Felipe” är hiphop för småbarnsföräldrar som drömmer om annat än för 20 år sedan. Personligt, intimt och inkännande om vardagsliv över beslöjade beats.

Brian Wilson – ”At my piano”.

4. Brian Wilson

”At my piano”

(Decca) (6)

På sin nya pianoskiva djupdyker The Beach Boys-grundaren Brian Wilson i sin egen låtskatt. ”At my piano” är en påfallande meditativ, men också klangrik, musikhistorisk odyssé.

BadBadNotGood – ”Talk memory”.

5. BadBadNotGood

”Talk memory”

(XL Recordings) (1)

Med suggestiv jazz, psykedeliskt sväng och kosmiska utsvävningar skapar kanadensiska BadBadNotGood ett album som lyckas låta kalejdoskopiskt och klassiskt på samma gång.

6. Augustine

”Weeks above the earth”

(Genesis Records) (3)

7. Damon Albarn

”The nearer the fountain, more pure the stream flows”

(Transgressive/PIAS) (4)

8. Thåström

”Dom som skiner”

(Razzia/Sony) (10)

9. Summer Walker

”Still over it”

(LVRN/Universal) (5)

10. Andreas Mattsson

”Soft rock”

(Playground) (7)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

Läs mer om musik och se tidigare albumtoppar