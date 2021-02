DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 5

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 5. Förra veckans placering inom parentes.

Arlo Parks, ”Collapsed in sunbeams”

1. Arlo Parks

”Collapsed in sunbeams”

(Transgressive/PIAS) (NY)

Hajpade Arlo Parks debutalbum är oavbrutet fascinerande. Den 20-åriga Londonpoeten bjuder på skönt släpig soulpop med triphoppiga beats, lättnynnade refränger – och angelägna texter.

Bicep, ”Isles”.

2. Bicep

”Isles”

(Ninja Tune/Playground) (1)

”Isles” är naket känslosam, mer beräknande och poppigare än debutalbumet. Nordirländska duon Biceps kärlek till det tidiga nittiotalets house, breakbeats och trance tar dem hela vägen till toppskiktet på Albumtoppen.

Madlib, ”Sound ancestors”.

3. Madlib

”Sound ancestors”

(Madlib Invazion) (NY)

Madlib och Kieran ”Four Tet” Hebden kommer på papperet från olika scener. Men deras samarbete har resulterat i ett suveränt album. Vi längtar redan efter uppföljaren.

Goat Girl, ”On all fours”.

4. Goat Girl

”On all fours”

(Rough Trade/Playground) (NY)

De kastar sig vilt mellan stilar och referenser – gärna i en och samma låt. Londonkvartetten Goat Girl är ständigt oförutsägbara i sin fritt flödande indiepop. Vad som helst kan hända när som helst – och gör det.

Sleaford Mods, ”Spare ribs”.

5. Sleaford Mods

”Spare ribs”

(Rough Trade/Playground) (2)

Nottinghamduons minimalistiska elektroniska punk låter elakare, hårdare och svängigare än på länge. Kanske någonsin.

6. Divide and Dissolve

”Gas lit”

(Invada) (NY)

7. Taylor Swift

”Evermore”

(Republic/Universal) (6)

8. James Yorkston and The Second Hand Orchestra

”The wide, wide river”

(Domino records/Playground music) (8)

9. The Avalanches

”We will always love you”

(Modular/Universal) (4)

10. Rhye

”Home”

(Caroline) (3)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Sara Martinsson, Mats Odéen, Johanna Paulsson och Alexandra Sundqvist.

