DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 8

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 8. Förra veckans placering inom parentes.

Dina Ögon - ”Oas”.

1. Dina Ögon

”Oas”

Playground (1)

Musikaliskt sett gör bandet Dina Ögon solig må bra-musik, men texterna berättar en betydligt syrligare historia. Ändå är kvartettens andra album ”Oas” fyllt av väldigt älskvärd, stundtals sockersöt, pop.

Caroline Polachek - ”Desire, I want to turn into you”.

2. Caroline Polachek

”Desire, I want to turn into you”

Perpetual novice (Ny)

Som om Björk och Dido fått ett speedat kärleksbarn. Så låter den amerikanska Caroline Polacheks vanvettigt influensrika, nya album. ”Desire, I want to turn into you” kan mycket väl vara årets popskiva.

Yo La Tengo - ”This stupid world”.

3. Yo La Tengo

”This stupid world”

Matador/Playground (2)

På skivan ”This stupid world” låter Yo La Tengo en atmosfärisk, krautig rock vindla fram längs gråtonade avtagsvägar. Fyrtio år in i karriären känns de amerikanska indierockarna piggare än någonsin förr.

Kelela - ”Raven”.

4. Kelela

”Raven”

Warp (3)

Kelelas andra fullängdsskiva blandar dansmusik, vaggande r'n'b och lågmäld ambient med queera erfarenheter och insiktsfulla textrader om relationer. ”Raven” är suggestivt, magnetiskt och magiskt dansant.

Andy Shauf - ”Norm”.

5. Andy Shauf

”Norm”

Anti/Playground (4)

En varm, kalifornisk sextiotalsbris tycks vila över den kanadensiska singer/songwritern Andy Shaufs vilsamma ljudlandskap. De snyggt orkestrerade, sensibla låtarna för tankarna till en samtida Harry Nilsson.

Mioclono - ”Cluster I”.

6. Mioclono

”Cluster I”

Hivern discs (Ny)

Mioclono är ett samarbete mellan producenterna Oriol Riverola (DJ John Talabot) och Arnau Obiols. Deras första fullängdare är fylld av intrikata beats och en ömsom avslappnade, ömsom oroande, atmosfär.

Foto: John Cale - ”Mercy”.

7. John Cale

”Mercy”

Double Six/Playground (7)

John Cale är ett av de sista stora namnen som finns kvar i konstrockens gamla garde. Lyckat och ledig blir det när han sjunker ner i stråkinsvepta samtidsreflektioner på ”Mercy”.

Ryuichi Sakamoto - ”12”.

8. Ryuichi Sakamoto

”12”

Milan (8)

Om att vara dödlig handlar detta minimalistiska ambientalbum av den japanska pianisten och kompositören Ryuichi Sakamoto. Skivan ”12” består av ett dussin kompositioner för piano och elektronik.

Lil Yachty - ”Let's start here”.

9. Lil Yachty

”Let's start here”

UMG Recordings (5)

Rapparen Lil Yachty utmanar fansen med en popmusikalisk hybridskiva, där en smart monolog om misslyckande möter psykedeliska rockgitarrer, soul – och sång. Skivan är lika underhållande som överraskande.

Elin Lyth - ”Galopp, galopp - Elin Lyth sjunger Kristina Lugn” Foto: Comedia

10. Elin Lyth

”Galopp, galopp - Elin Lyth sjunger Kristina Lugn”

Comedia (9)

Det är inte första gången som Kristina Lugns poesi tonsätts. Men i Lyths tappning får den vara precis så vild, eller vardagligt lakonisk, som bara Lugn kunde vara. Skört och sjavigt genialt, i jazzskrud.

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Matilda Källén, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

