DN väljer: Här är de tio bästa albumen, vecka 9

Varje vecka röstar DN:s musikkritiker fram veckans tio bästa album. Här är Albumtoppen för vecka 9. Förra veckans placering inom parentes.

The Weather Station - ”How is it that I should look at the stars”.

1. The Weather Station

”How is it that I should look at the stars”

(Fat Possum/Border) (NY)

Kanadensiska Tamara Lindeman följer upp fjolårets succéskiva ”Ignorance” med ett album fyllt av barskrapade pianoballader. Ärligt och vackert om klimatsorg, fåglar och relationer.

Beach house - ”Once twice melody”.

2. Beach house

”Once twice melody”

(Bella Union/Pias) (1)

Popduon Beach house har delat upp sin åttonde fullängdare i fyra kapitel, som strösslats ut pö om pö under det senaste kvartalet. Nu finns äntligen hela härligheten ute.

King Hannah - ”I'm not sorry, I was just being me”.

3. King Hannah

”I'm not sorry, I was just being me”

(City Slang/Playground) (NY)

Den Liverpoolbaserade duon King Hannah möttes i en bar. Och ur det mötet uppstod ljuv rockmusik. ”I'm not sorry, I was just being me” är ett fullkomligt magnifikt debutalbum.

Black Country, New Road - ”Ants from up there”.

4. Black Country, New Road

”Ants from up there”

(Ninja Tune/Playground) (3)

Knasigt, knastrigt, kollektivt. När rockbandet Black Country, New Road följer upp fjolårets debut får det experimentella delvis stå tillbaka till förmån för varmare melodier.

Teno Afrika - ”Where you are”.

5. Teno Afrika

”Where you are”

(Awesome Tapes from Africa) (4)

Albumtoppens tveklöst mest flödande dansanta skiva står sydafrikanska Teno Afrika för. En vackert lågmäld house, i amapiano-genren, som liksom bara flyter fram.

6. caroline

”caroline”

(Rough Trade/Playground) (NY)

7. Mitski

”Laurel hell”

(Dead Oceans/Playground) (5)

8. Amber Mark

”Three dimensions deep”

(Interscope/Universal) (6)

9. Cult of Luna

”The long road north”

(Metal Blade/Sound Pollution) (9)

10. Jung

”Cause in the end you know that everybody dies”

(Universal) (10)

Albumtoppen röstas fram av Mattias Dahlström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist och Po Tidholm.

