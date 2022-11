DN väljer: Här är den ljuvligaste julmusiken i december

Per Gessle firar jul – i syntig skrud. Foto: Warner music

Julmusik – för alla smaker

Julsingel. PG Roxette – ”Wish you the best for X-mas”, (Parlophone/Warner)

Att släppa julmusik kan vara ett kreativt risktagande, eller en konstnärlig frizon. Lite beroende på vilken sorts artist man är. Liksom på hur man, rent principiellt, förhåller sig den svulstiga Mariah Carey-idyllen som tenderar att ljuda allt mer i allmänna utrymmen ju närmare julafton vi kommer. Bland de artister, som i år, valt att hålla sig i den glättiga ringhörnan märks Backstreet Boys, Anna Bergendahl och Arvingarna. Allt medan akter som Kurt Vile, The Linda Lindas och Los Bitchos saltar sina julsinglar ordentligt. Per Gessle satsar, i sin tur, allt på glittriga syntar.

Vokalharmonin och Kammarensemblen spelar under ledning av Fredrik Malmberg. Foto: Footprint

Dadaistiskt julspel med bjällerklang

Skiva. ”Simultan Krippenspiel – Christmas according to Dada”, (Footprint/Naxos)

Tonsättaren Pär Olofssons version av Lukasevangeliet för 12 röster, kammarensemble och förinspelade ljudeffekter är baserad på Hugo Balls dadaistiska julspel från (sommaren) 1916. Musiken spänner från bjällerklang och simultanläsning av välkända julrefränger till dadaistiskt nonsens som inte liknar något annat i genren. Vokalharmonin och Kammarensemblen spelar under ledning av Fredrik Malmberg. Den som inte nöjer sig med skivan har chansen att uppleva spektaklet live på Uppsala Konsert & Kongress den 2 december.

Bild 1 av 2 Phoebe Bridgers fortsätter sin årliga tradition med en ny julcover. Foto: RMV/Shutterstock Bild 2 av 2 Phoebe Bridgers fortsätter sin årliga tradition med en ny julcover. Bildspel

Vacker, men brännande coverlåt

Julsingel. Phoebe Bridgers – ”So much wine”, (Dead Oceans/Playground)

Jul är ju inte bara kul. Det har den amerikanska singer/songwritern Phoebe Bridgers tagit fasta på när hon återigen spelat in en jullåt. Efter tidigare års fina tolkningar av bland andra Tom Waits ”Day after tomorrow” och Merle Haggards ”If we make it through december” tar hon sig nu an The Handsome Familys ”So much wine”. I sin vackert orkestrerade folkskrud blir Bridgers version en brännande påminnelse om att julhelgen även innebär familjetragedier, ensamhet och våld i hemmet.

Carola Häggkvist och Måns Zelmerlöw sprider julstämning i december. Foto: Peter Knutsson

Glittrig arenajul med Carola och Måns

Konsert. ”A grand X-mas”, turnédatum i urval: Luleå 2/12, Malmö 9/12, Stockholm 14/12

Vad vore julen utan en riktigt glittrig arenaturné extra allt? Svulstigt, underhållande och känslosamt blir det när två av landets mest rutinerade artister showar loss, från Luleå i norr till Malmö i söder. Under bältet har Carola Häggkvist så väl en julbok som flera julalbum och turnéer. Måns Zelmerlöw har å sin sida spridit julstämning på Grand Hôtel och varit julvärd i radion. Båda delar de dessutom en slags scenisk generositet som, i stunden, ibland tangerat det osäkrade och gränslösa. ”A grand X-mas” lär bli något särskilt.

Bröderna Gustav och Viktor Norén på scen. Foto: EA Czyz

En Norénjul i folkton

Konsert. ”Jul med Gustaf och Viktor Norén”, Stockholm 1, 3 & 5/12, Leksand 17/12

Bröderna Gustaf och Viktor Norén smälte många syskonhjärtan när de medverkade i tv-programmet ”Så mycket bättre” i fjol. För visst kunde man känna igen det kärleksfulla gnabbet, liksom den närmast förkroppsligade insikten om att syskon formar en och går bredvid en genom livet, vare sig man vill det eller ej. Nu tar de två bröderna sin hyllade julkonsert i folkton på miniturné igen. Start blir det i Stockholm, final i Leksand. Eget material och traditionella jullåtar utlovas under den Norénska julgranen.

Amanda Bergman ordnar julkonsert med artistkollegorna Moonica Mac och Sebastian Murphy. Foto: Julia Mård

Punkig indiejul med Amanda Bergman

Konsert, ”Hard candy Christmas”, Nordiska museet, Stockholm 2–3/12

Den som längtar efter alternativt örongodis bör bege sig till Nordiska museet i Stockholm där Amanda Bergman, känd från bland andra gruppen Amason, kurerar en julkonsert under parollen ”Hard candy Christmas”. Låten, skriven av Carol Hall och framförd av Dolly Parton, finns på repertoaren. I julkonserten medverkar folkpopsångerskan Moonica Mac och Sebastian Murphy från punkbandet Viagra Boys, jämte Bergman själv. För den som trivs lite vid sidan av på julfesten kan Franska Trions årliga julkonserter även vara ett alternativ.

Ensemble Gamut! är en finsk folkmusiktrio. Foto: Henri Melaanvuo

Minifestival med nordisk mix

Festival. X SEMF Christmas Edition, Stockholm 3/12

I matbutikerna är det alltid för tidigt för julmust, men i musikvärlden är det aldrig för sent för tidig musik. Stockholm Early Music Festival kör för tionde gången en vinterversion i Tyska kyrkan. Årets minifestival radar upp alltifrån runosång till renässanspolyfoni med artister från de nordiska länderna. Ensemble Gamut! är en experimentell finsk folkmusiktrio, norska Nordic Voices sjunger medeltida melodier ur Olavsmusikken och Eyþór Ingi Jónsson avrundar kvällen med isländsk julmusik – jólatónlist – vid Dübenorgeln.

”Snösystern” spelas på Malmö Opera. Foto: Maja Lindberg

Familjedrama om saknad

Barnopera. ”Snösystern”, Malmö Opera 3/12–28/1

Julen innebär inte glädje för alla. Gemenskapens högtid kan också bli en smärtsam påminnelse om sorg. Operaverkstans familjeföreställning ”Snösystern” med musik för kammartrio av Magnus Johansson bygger på en barnbok av norska författaren Maja Lunde. Berättelsen handlar om Julian (Conny Thimander) och hans familj som tappat bort julstämningen. Saknaden efter storasyster Juni, som inte lever längre, har lagt sordin på tillvaron, men mötet med den mystiska Hedvig (Kine Sandtrø) väcker hopp och varma minnen.

Weeping Willows och Lisa Nilsson. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Smäktande möte – nu på scen

Konsert. ”Christmas time has come”, turnédatum i urval: Umeå 2/12, Varberg 9/12, Linköping 11/12

Bandet Weeping Willows och artisten Lisa Nilsson samarbetade redan på gruppens mysiga men något vemodiga julalbum ”Songs of winter” från i fjol. Nilsson medverkade på ett par av låtarna, däribland den ekivokt stompiga hitsingeln ”The magic is real”. Nu gör de gemensam sak även på scenen. Med sig på julturnén ”Christmas time has come” har Weeping Willows och Lisa Nilsson både en smäktande stråksektion och en lyxig blåsdito. Stopp blir det i bland annat Skellefteå, Umeå och Kalmar.

Bild 1 av 2 Radiokören sjunger in julen Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio Bild 2 av 2 Johanna Wallroth Foto: Amélie Chapalain Bildspel

Adventspsalm och midvinterklang

Konsert, Julkonsert 2022, 21–22/12, Berwaldhallen, Stockholm, samt i P2 och på Berwaldhallen play 22/12

Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören sjunger in julen tillsammans med sopranen Johanna Wallroth – P2:s klassiska artist – och hennes syster, mezzosopranen Rebecka Wallroth, under ledning av Marie Rosenmir. Dan före dan före dan före dopparedan vankas såväl adventspsalm som Sibelius julvisa och andra klassiska midvinterklanger. Men nog kunde Berwaldhallen ha passat på att även reprisera den nyskrivna jul- och vintermusiken av Ørjan Matre och Albert Schnelzer som Radiokören uruppför i Sankt Matteus kyrka den 3/12.

