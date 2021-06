DN väljer: Här är sommarens 25 hetaste filmer på bio

Andra Day i ”The United States vs Billie Holiday” Foto: Takashi Seida

”The United States vs Billy Holiday”

Regi: Lee Daniels

”The Butler”-regissören är tillbaka med ytterligare ett djuplodande drama om förtryck mot svarta i USA. Oscarsnominerade ”The United States vs Billie Holiday” skildrar FBI:s försök att tysta den legendariska jazzsångerskan Billie Holiday, känd för sin ikoniska sång ”Strange fruit”, som protesterade mot dåtidens vita maktstrukturer. Skönsjungande Andra Day gör huvudrollen mot bland annat Trevante Rhodes i rollen som svekfull svarte FBI-agent. (18/6)

”In the heights” Foto: Macall Polay

”In the heights”

Regi: Jon M Chu

Musikalälskare får sitt lystmäte i sommar tack vare ”Hamilton”-skaparen Lin-Manuel Miranda. Han har skrivit musiken och spelar själv i filmversionen av den dansanta Broadway-musikalen ”In the heights” som utspelar sig i New Yorks latinokvarter Washington Heights. ”Crazy rich Asians”-regissören Jon M Chu står bakom kameran och Anthony Ramos (”A star is born”) står i centrum som en karismatisk bodegaägare som drömmer om en ny framtid. (18/6)

”Demon slayer”

”Demon slayer”

Regi: Haruo Sotozaki

Japansk uppföljare till animeserien ”Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba” (2019) med samma titel. Ett episkt, animerat filmäventyr som kretsar kring hjälten Tanjiro och hans grupp som har genomgått sin rehabiliteringsträning på Butterfly Mansion. De anländer till sitt nya uppdrag: Mugentåget där över 40 personer försvunnit på kort tid. Tanjiro och hans kompanjon Nezuko slår sig samman med en av demonjägarnas mäktigaste fäktare. Mörk fantasy i historisk miljö. (18/6)

”Charlatan” Foto: Edge Entertainment

”Charlatan”

Regi: Agnieszka Holland

Polens mest kända kvinnliga regissör, som senast gjorde ”Mr Jones”, är tillbaka med ytterligare ett drama som utspelar sig under en turbulent tid i Europas historia kring andra världskriget. Verklighetsbaserade ”Charlatan” kretsar kring en känd tjeckisk herbalist och helare, Jan Mikolasek, som försökte bota sina patienter med en blandning av vetenskap och mysticism. Han blev ett känt namn men utmanade också dåtidens totalitära maktgrupperingar. (18/6)

Bild 1 av 2 ”Chaos walking”. Foto: Murray Close Bild 2 av 2 ”Chaos walking” Foto: Alamy Bildspel

”Chaos walking”

Regi: Doug Liman

Symboltung framtidsdramatik med Tom Holland (”Spider-man”), Daisy Ridley (”Star wars”) och den danska stjärnan Mads Mikkelsen som utspelar sig i en värld där kvinnor blivit en bristvara. Det är en plats där de överlevande männen drabbats av ”the noice”, en mystisk kraft som gör det omöjligt för dem att dölja sina tankar. Allt ställs på spel när en ung kvinna kraschlandar mitt i den bisarra miljön. Att hon kan höra deras tankar blir en stor utmaning. (23/6)

Scarlett Johansson i ”Black widow”. Foto: Alamy

”Black widow”

Regi: Cate Shortland

Den australiska ”Lore”-regissören Cate Shortland har satt tänderna i Avengers superspion Natasha Romanoff, mer känd som Black Widow. Scarlett Johansson repriserar sin roll i en högspänd spionthriller som tar vid efter ”Captain America. Civil war” och tvingar Black Widow att konfrontera sitt förflutna – innan hon kom ut som superhjältinna. I övriga roller syns Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle och Rachel Weisz. (7/7)

”Fast & furious 9” Foto: Photo Credit: Giles Keyte/Universal Pictures

”Fast & furious 9”

Regi: Justin Lin

Nionde gången gillt i den här osannolikt populära evighetsserien med fartfyllda bilåkarfilmer. Dom Loretto (Vin Diesel) lever ett stillsamt, nåja, familjeliv med fru och barn. Men kaoset är som vanligt inte långt borta. Denna gång tvingas hans crew gå samman för att stoppa en världsomspännande konspiration ledd av den mest skickliga mördare och högpresterande förare som de någonsin har stött på. Laddat för ett uppslitande brodersdrama. (16/7)

Vicky Krieps i ”Old”. Foto: Alamy

”Old”

Regi: M Night Shyamalan

Den Oscarsnominerade regissören Shyamalan (”Det sjätte sinnet”, ”Signs”, ”Lady in the water”) har inte direkt levererat några storverk på sistone. Men man vill ändå hålla koll på vad han gör. Den här thrillern om semesterfirare på en tropisk ö som drabbas av ett märkligt, mystiskt åldrande verkar onekligen vara originell. Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps och Thomasin McKenzie finns på rollistan. Bygger på ett seriealbum av Pierre-Oscar Lévy. (23/7)

”Undine” Foto: Christian Schulz

”Undine”

Regi: Christian Petzold

Den tyske regissören bakom filmer som ”Barbara” och ”Phoenix” slår denna gång läger mitt i dagens Berlin. Stjärnan Paula Beer (”Frantz”) spelar den unga historikern Undine, specialist på stadsplanering, som i hemlighet lever ett mycket speciellt och vattennära dubbelliv. När Undine helt oväntat blir lämnad av sin fästman blir hon dödligt sårad och mycket arg. Ett udda och spektakulärt kärleksdrama med märkliga, mytiska och magiska inslag. (23/7)

”Summer of 85”. Foto: Edge Entertainment

”Summer of 85”

Regi: François Ozon

Somrig fransk historia om kärlek och vänskap mellan 16-åringar på semester i Normandie, signerat den franska samtidsfilmens flitigaste regissör. ”Summer of 85” är ett uppväxtdrama i noggrant återskapad åttiotalskostym med mycket vintagekänsla och återblickar som filmats med 16mm-kamera. Löst baserad på Aidan Chambers ungdomsroman ”Dansa på min grav”. Benjamin Voisin, Félix Lefebvre och Valeria Bruni Tedeschi spelar de bärande rollerna. (6/8)

”Herself” Foto: Noble entertainment

”Herself”

Regi: Phyllida Lloyd

Den brittiska ”Mamma mia!”- och ”Järnladyn”-regissören Phyllida Lloyds nya film griper rakt in i den högaktuella debatten om dödligt våld mot kvinnor i hemmet. Filmen skildrar tvåbarnsmamman Sandra som flyr från sin våldsbenägne make tillsammans med sina döttrar. Hon söker hjälp av samhället men byråkratins kvarnar maler för långsamt och hon måste ta sitt öde i egna händer. I rollerna återfinns Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill och Cathy Belton. (6/8).

”Respect” Foto: Alamy

”Respect”

Regi: Liesl Tommy

För ett par år sedan blev dokumentären ”Amazing grace” en publiksuccé. Nu kommer spelfilmen om den ikoniska souldrottningen Aretha Franklin med Oscarsbelönade Jennifer Hudson i huvudrollen. ”Respect” följer den röststarka sångerskan och medborgarrättsaktivisten från barndomen där hon sjöng i sin fars kyrkor till succéer på de stora scenerna världen över. Hudson spelar mot bland annat Forest Whitaker, Marlon Wayans och Audra McDonald. (13/8)

”Imorgon är hela världen” Foto: Folkets Bio

”I morgon hela världen”

Regi: Julia von Heinz

En 20-årig juriststudent lämnar sitt borgerliga överklasshem och ansluter sig till ett kämpande antifascistiskt kollektiv i Mannheim. Högerextremismen är på frammarsch i hemlandet Tyskland och hon är fast besluten att vara med och försöka göra allt hon kan för att stoppa den. Den tyska regissören Julia von Heinz målar ett dramatiskt och engagerat men också rätt ambivalent porträtt av Antifa och politisk aktivism på vänsterkanten i dag. (13/8)

”Flykt” Foto: Triart

”Flykt”

Regi: Jonas Poher Rasmussen

Animerad, verklighetsbaserad migrationsberättelse. Danska ”Flykt” berättar om afghanske Amin som kommit till Danmark som ensamkommande flyktingbarn efter en lång, komplicerad process. I filmens nutid är han vuxen och ska gifta sig med sin pojkvän, men bröllopsplanerna hotas av hemligheter från hans förflutna. En av årets starkaste och mest poetiska filmer väckte stor uppmärksamhet vid premiären i Sundance i början av året. (20/8)

Olivia Colman och Anthony Hopkins i ”The father” Foto: Alamy

”The father”

Regi: Florian Zeller

Anthony Hopkins och Olivia Coleman (”The crown) spelar far och dotter i ett fantastiskt välskrivet och välscenograferat drama som skildrar en demenssjukdom inifrån den sjukes hjärna. Filmen bygger på den franske dramatikern och långfilmsdebuterande regissören Florian Zellers kritikerrosade pjäs ”Le père”. ”The father” prisades med två Oscarsstatyetter, dels för Hopkins magnifika roll, dels med pris för bästa manus efter annan förlaga. (20/8)

”Gagarine” Foto: Folkets Bio

”Gagarine”

Regi: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Bostadsområdet Cité Gagarine utanför Paris byggdes i början på sextiotalet av det franska kommunistpartiet. Den ryska kosmonauten Jurij Gagarin fick ge namn åt hyreskasernerna. Den socialistiska utopin förvandlades dock snart till ett fattigt utanförskapsområde. Franska ”Gagarine” väver samman dikt och verklighet i en färgstark skildring av människorna som levde i husen, och som med fantasi och kraft protesterade mot rivningen som drog i gång 2019. (27/8)

Erik Enge i ”Tigrar” Foto: Triart

”Tigrar”

Regi: Ronny Sandahl

Erik Enge gör ett extremt sårigt och intensivt rollporträtt av en ung svensk fotbollsspelare som hamnar i hetluften i italienska Inter. Ronny Sandahl gör en tystlåten men känslostark tolkning av Martin Bengtssons självbiografiska ”I skuggan av San Siro”. En film man inte glömmer i första taget, oavsett om man är fotbollsnörd eller inte. ”Tigrar” har redan väckt uppmärksamhet internationellt och tog hem toppriset på Göteborgs filmfestival i vintras. (27/8)

”Framtiden är vår” Foto: Njutafilms

”Framtiden är vår”

Regi: Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

Bakom den triumfatoriska titeln döljer sig en historia om manlig vänskap i ljuset av en dramatisk livskris. Franska ”Framtiden är vår” berättar om två gamla barndomskamrater, Arthur och César, som tvingas förändra sina liv och sina relationer i ljuset av ett cancerbesked. Den kraftfulle Fabrice Luchini (”Alice och borgmästaren”) möter Patrick Bruel. På rollistan finns även Zineb Triki känd som Nadia El Mansour i tv-serien ”Falsk identitet”. (3/9)

”Himmel över Libanon” Foto: Pascal Chantier

”Himmel över Libanon”

Regi: Chloé Mazlo

Aktrisen Alba Rohrwacher (”Hungry hearts”, ”Lycklig som Lazzaro”) spelar en ung kvinna från en schweizisk alpby som sticker till Beirut för att bli au pair. Hon finner en ny sorts gemenskap hos Joseph och hans stora familj. Kriget kommer dock att påverka alla hennes nyvunna relationer. Fransk-libanesiska ”Himmel över Libanon” tecknar ett varmt och dramatiskt porträtt av kärlek och vänskap med den libanesiska huvudstaden och dess öde som fond. (10/9)

Roberto Benigni i ”Pinocchio”. Foto: Edge Entertainment

”Pinocchio”

Regi: Matteo Garrone

Det italienska energiknippet Roberto Benigni, mest känd för det rosade koncentrationslägerdramat ”Livet är underbart” (1997), frontar den här fantastiskt udda men mycket varma live action-tolkningen av den klassiska sagan. Han spelar den barnlängtande träsnidaren Geppetto vars trädocka Pinocchio under magiska omständigheter väcks till liv. En burlesk och mycket surrealistisk blandning av commedia dell'arte och avancerat kostymmakeri. (27/8)

Timothée Chalamet och Rebecca Ferguson i ”Dune” Foto: Alamy

”Dune”

Regi: Denis Villeneuve

Nästan fyrtio år efter David Lynchs episka fiasko ”Dune” kommer en ny tolkning av Frank Herbert sci fi-roman. Timothée Chalamet spelar Paul Atreides som ”måste resa till den farligaste planeten i universum för att säkra sin familjs och sitt folks framtid”. Franskkanadensaren Denis Villeneuve har med ”Arrival” och ”Blade runner 2049” visat en känsla för liknande material. Stjärntätt äventyr med svenskar som Rebecca Ferguson och Stellan Skarsgård. (17/9)

”Jag är Zlatan” Foto: Carolina Romare

”Jag är Zlatan”

Regi: Jens Sjögren

Höstsäsongens första stora svenska dramafilm bygger vidare på författaren David Lagercrantz bästsäljande bok om fenomenet Zlatan Ibrahimovic och hans liv från lovande barnstjärna i Malmö till proffs i toppklass. Nykomlingarna Dominic Bajraktari Andersson och Granit Rushiti spelar den världsberömde fotbollsspelaren från Rosengård i olika åldrar. Regissören Jens Sjögren har tidigare regisserat tv-serier som ”Torpederna” och ”Innan vi dör”. (17/9)

”Lena” Foto: Triart

”Lena”

Regi: Isabel Andersson

Dokumentär om skådespelaren Lena Nyman (1944–2011) känd från svenska klassiker som ”Jag är nyfiken – gul” (1967), ”Picassos äventyr” (1978), ”Höstsonaten” (1978) och ”Ronja Rövardotter” (1984). Ett porträtt av en konstnär som svingade sig mellan komik och allvar, poesi och politik. Debuterande Isabel Andersson har utgått från material om Nyman som delvis aldrig tidigare exponerats och har även som redaktör gett ut Lena Nymans dagböcker i bokform. (17/9)

”Dag för dag”. Foto: SF Studios

”Dag för dag”

Regi: Felix Herngren

Svensk dramakomedi som startar på ett äldreboende där den demente Tage (Tomas von Brömssen) bor tillsammans med bland annat Malte (Sven Wollter i en av sina sista roller) och Rut (Marianne Mörck). Tillsammans med vårdaren Katrin (Martina Haag) som jobbar på boendet och den unge städaren Simon (William Spetz) ger sig de tre åldringarna ut på en sista lång roadtrip i husbil genom Europa. Allt för att uppfylla en gammal mans sista önskan. (24/9)

”No time to die” Foto: MGM

”No time do die”

Regi: Cary Joji Fukunaga

Den har varit på väg sedan mars 2020 då pandemin slog till, men nu finns det äntligen ett premiärdatum för den 25:e Bondfilmen i ordningen. Det är den femte – och förmodligen sista – filmen med Daniel Craig i rollen som agent 007 med rätt att döda. Rami Malek spelar Bondskurken Safin, Léa Seydoux kommer tillbaka som tjusiga Madeleine Swann, Ben Whishaw återkommer också i rollen som teknikstödet Q och Naomie Harris repriserar sin roll som miss Moneypenny. (30/9)