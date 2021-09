DN:s filmkritiker om vad som utmärkte det senaste decenniet

Chloé Zhao Foto: Sipa USA

Wanda Bendjelloul:

När Chloé Zhao i år vann en Oscar för bästa regi var det symboliskt nog ett decennium sedan den första kvinnan, Kathryn Bigelow, vann i samma kategori. Två kvinnliga regissörer vars konstnärliga uttryck skiljer sig lika mycket som den värld i vilken deras filmer tillkom. De senaste årens enorma paradigmskifte kring representation i filmbranschen gör det nästan svårt att komma ihåg hur laddad jämställdhet var för tio år sedan. Hur en del med bestämdhet menade att ”kvinnor bara inte är intresserade av att göra film” medan andra var oroliga för att de skulle försämra filmernas kvalitet. Flash forward till 2021 och en bransch vars ekosystem luckrats upp rejält med ett otal framgångsrika kvinnliga regissörer representerade genom strömning, bio och festivaler. Vi har dock fortfarande koll på att Chloé Zhao var den andra kvinnan som vann bästa regi. Målet är naturligtvis att tappa räkningen.

Biograf Foto: Magnus Wennman/Aftonbladet/TT

Mårten Blomkvist:

Biografernas digitalisering var en stor händelse. Och det gick snabbt. 2011 var 35% av Sveriges biografer digitaliserade. 2012 visade 85% av biograferna i Sverige film digitalt. På ett år blev digital projektion vanligast - siffrorna finns i Filminstitutets rapport ”Efter digitaliseringen” (2013). Flera andra led i industrin var redan helt eller ganska digitaliserade. Länge låg bio efter. Att byta ut projektorer var dyrt, var fanns den ekonomiska vinsten för biografägarna? Plötsligt var ändå digital projektion här, som framtrollad. Det var spännande. Den helt stadiga bilden, som man inte får med en traditionell projektor, är en njutning. Samtidigt är det roligt att digital projektion gjort analogfilmupplevelsen till en sorts konnässör-avsmakning, bjuden av sturiga typer som Christopher Nolan och Quentin Tarantino, och på cinematek världen över.

”The act of killing” Foto: Allstar Picture Library / Alamy Stock Photo

Eva af Geijerstam:

Dokumentärfilmen har nog aldrig flugit lika fritt. Ofta har den sökt sig till redan kända livsöden enligt spelfilmens beprövade dramatiska kurvatur. Biografierna har dock lika mycket handlat om dokumentaristens egna minnen, som om föremålet för det skapande arbetet. Men om de biografiska dokumentärerna följt minnets redan plöjda fåror, finns det mest anmärkningsvärda arbetet hos de som har gett sig i kast med minnet självt. Från en diskoteksbrand i Bukarest (”Collective”) till ett folkmord i Indonesien (”The act of killing”), från de överlevande på Utøya (”Rekonstruktion Utøya”) till en makthungrig änka i Filippinerna (”The kingmaker”), från studentliv i Uppsala (”Himmel över Flogsta”) till kalhyggena i ”Om skogen”. De är helt enkelt ovanligt många, dokumentärerna, som med egna uppfinningsrika metoder och på egna meriter blivit omtumlande insättningar i åskådarens egen minnesbank.

”Moonlight” Foto: WENN.com

Kerstin Gezelius:

Det bästa som hänt är att man kan totalsåga en Spike Lee-rulle utan att känna att man utplånar allt afroamerikanskt filmskapande. Eller gnälla på Denzel Washington utan att riskera att aldrig mer få se ett svart ansikte. Så länge det inte finns många så blir den enskilde alltid representant för sin minoritet. Men efter Steve McQueens ”12 years a slave” (2013) hände det något. Det kom så mycket med så olika stilar att kreatörernas hudfärg nästan blev irrelevant. ”Moonlight” var ett poetiskt mästerverk. ”Get out”, ”Sorry to bother you” och ”BlacKKKlansman” skapade en egen genre; samhällskritisk absurdism. För att inte tala om euforin när Ryan Coogler sparkade in dörren till superhjältevärlden med ”Black Panther”. #Oscarsowhite” handlade inte bara om representation. Vi hade alla dött av undernäring utan den här vitamininjektionen.

”The Square” Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

Helena Lindblad:

Filmfestivalen i Cannes 2017. Ett imponerande startfält i tävlingen. Michael Haneke, Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos, Andrej Zvyagintsev m fl. Och så Ruben Östlund. Bara det att en svensk film, ”The square”, tävlade om en Guldpalm var sensation nog. Sjutton år sedan sist. Så kom sist galakvällen. Juryns ”lilla” pris till ryssen, ok. Coppola, bästa regi, sure. Juryns ”stora” pris för Robin Campilos förhandstippade ”120 slag i minuten”, visst. Men just som ”The square”-gänget såg ut att få nöja sig med äran, så ropade jurybossen Pedro Almodóvar upp Östlund. Ett historiskt ögonblick, en fantastisk film som var värd sin Guldpalm men också en jäkla kick för svensk film som tillbringat de senaste tio åren med att erövra en betydligt större plats på den internationella filmscenen än vi haft på länge.

Lav Diaz ”From what is before” Foto: Sine Olivia Pilipinas/Kobal/REX

Jacob Lundström:

Är den viktigaste filmpolitiska åtgärden att blockera internettrafik på landets biografer? Jag bara ställer frågan! För visst känns biografen som ett alltmer sällsynt vilorum i den uppkopplade samtiden. Tydligast på tvärs mot skärmhetsen går förstås filmer som sjunger långsamhetens lov. Som uppmanar oss att skärpa våra sinnen, men också låter tankarna vandra. För den som vill ha extra allt av slow cinema, som fenomenet ibland kallas, finns inget bättre alternativ än den filippinske regissören Lav Diaz. Jag tänker ofta på hans knappt sex timmar långa ”From what is before” på Göteborgs filmfestival 2015. En form av filmupplevelse som sätter sig i kroppen. Det senaste decenniet har handlat mycket om att sträckkolla serier, men inget har rubbat min tidsuppfattning som den långa, långsamma filmen.

Francis McDormand i Nomadland.

Jane Magnusson:

Francis McDormand har ändrat hur en kvinnlig skådespelare ska agera, hur en roll skall tolkas, hur man kan vara tvär och skitförbannad och ändå bli en omtyckt kvinna på film. Arga kvinnor på bio är monster, de dör på tråkiga sätt, men McDormand har vänt den trenden. Hon är en av vår tids största skådespelare och hon är ofta surare och lite skitigare än alla andra. Och rollerna och priserna bara rasar in. För 10 år sedan var det ett debattämne att kvinnor över 30 inte fick ta plats i Hollywood. Undantaget var undersköna geniet Meryl Streep och en massa kvinnor som plastikopererat och botoxat sig så mycke att de inte fick några roller ändå. Francis McDormand har ändrat på det. Hon fyller 65 nästa år och har 4 Oscar. Låt priserna fortsätta rulla in.

Joe Pesci och Robert De Niro i Martin Scorseses "The Irishman" Foto: SplashNews.com

Nicholas Wennö:

Film är fortfarande bäst på bio, men listan på stjärnregissörer som under det senaste decenniet flytt till den nya, sköna strömningsvärlden är en tjutande larmklocka för hela den gamla filmbranschen. Martin Scorsese, Jane Campion, David Fincher, Chloé Zhao, Alfonso Cuarón, Steven Soderbergh och Paolo Sorrentino är bara några av alla de ”hemlösa” regissörer som hittat en kreativ frizon hos Netflix och andra strömningsjättar när Hollywood gått all-in på superhjältar, säkra nyinspelningar och stora spektakel. Även om det är bra att vuxenfilmerna med mellanbudget också blir tillgängliga för en stor global hemmapublik så utgör detta ett akut hot mot alla som föredrar att se kvalitetsfilmer i biosalongerna. Och detta är tyvärr bara en av ödesfrågorna som den pandemidrabbade biografbranschen står inför.

