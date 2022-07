DN:s filmlista vecka 27: Plastig ironisk fest med ”Thor” ny på listan

Blixtar och dunder! Taika Waititis guda-buskis ”Thor: Love and thunder” slår sig in på filmlistan med plasthammare. ”Drive my car” parkerar fortfarande i toppen tre månader efter premiären, medan ”Top Gun: Maverick” håller ställningarna tillsammans med finsk-somaliska ”Dödgrävarens hustru”. DN:s kritiker listar de bästa filmerna på bio just nu.