DN:s Helena Lindblad: Här är höstens 10 mest sevärda biopremiärer

Välkomna till en filmhöst som inte liknar någon annan. Om det vore som vanligt så hade de stora underhållningsfilmerna redan avlöst varandra i en strid ström. Den internationella filmvärlden – medierna, stjärnorna, regissörerna, säljare, inköpare, pr-folk – hade redan packat väskorna för att börja turnera mellan de betydande filmfestivalerna i städer som Venedig, San Sebastian, Telluride, Toronto och London. Alla filmer med Oscarsambitioner hade också varit på väg till festivalerna för att testa intresset hos branschen och förstås publiken.

Men inget är som vanligt. Vissa premiärer skjuts upp ända till nästa år, andra går direkt till strömningsplattformarna. Filmvärlden har på papperet lättare att överleva en pandemi med hjälp av digitala lösningar än andra konstformer. Men det senaste halvåret har visat precis hur mycket både filmkonsten och vi faktiskt behöver rum där människor upplever verken tillsammans utan andra störningsmoment. Pandemin har också visat hur viktiga de biosalongsbaserade filmfestivalerna med kända gäster är för att driva filmmediet och och de livgivande samtalen framåt. Digitala festivaler och zoommöten är en livsuppehållande åtgärd men riskerar på sikt att döda patienten.

Att skippa bioupplevelsen får aldrig bli det nya normala. Det finns trots allt mycket spännande att se och och biograferna tar stort ansvar för att skapa trygga, socialt distanserade visningar. Betydligt mer än köpcenter, krogar, tåg, bussar och flyg.

Biograferna har också visat en imponerande idékraft för att överleva. Kan man se något positivt med coronavåren är det att allt fler äldre filmer hittat tillbaka in i salongerna. Allt från storslagna klassiker som Viscontis mäktiga klassiker ”Leoparden” till den påpassliga serien med Christopher Nolans filmografi där precis alla filmer är som gjorda för den stora duken.

Biograferna måste få chans att överleva, de är lika bärande väggar i vårt gemensamma kulturbygge som någonsin live-kulturens teatrar, operahus och konsertsalar.

Elisabeth Moss i ”Shirley”. Foto: Nonstop Entertainment

”Shirley”

Regi: Josephine Decker. Med: Elisabeth Moss, Odessa Young, Michael Stuhlbarg, Logan Lerman. Premiär 11 /9.

Intrikat relationsdrama baserat på författaren Shirley Jacksons liv. Hon är den amerikanska skräckmästaren som är känd för en rad mörkt psykologiska rysare, bland annat ”The lottery”, ”We have always lived in the castle” och ”The haunting of Hill House” varav flera är filmatiserade. En veritabel äktenskapsrysare där ett äldre par drar fram alla sina demoner – med ett yngre par som obekväm publik à la ”Vem är rädd för Virginia Woolf?”. Välfunnen akademisk 50-talsmiljö med tryckande atmosfär.

Eliza Scanlen i ”Babyteeth”. Foto: Triart

”Babyteeth”

Regi: Shannon Murphy. Med: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Ben Mendelsohn, Essie Davis m fl. Premiär 18/9.

En svårt sjuk tonårsflicka blir kär i den på pappret maximalt olämplige droglangaren Moses. Allt blir ännu mer kaos än det varit tidigare när den tatuerade smågangstern tar plats i den krisande medelklassfamiljen. Eliza Scanlen (den otäcka lillasystern i ”Sharp objects” och den supersnälla i ”Unga kvinnor”) gör storverk med sin roll. Ta med en rejäl packe näsdukar men förvänta er inte den konventionella typen av unga-med-cancer-snyftare – snarare en högenergiskt, stökig indiefilm med mycket hjärta.

”There is no evil” Foto: Folkets bio

”There is no evil”

Regi: Mohammad Rasolouf. Med: Baran Rasoulof, Mahtab Servati m fl. Premiär 11/9

Den iranska Guldbjörnsvinnaren från Berlins filmfestival väver samman fyra olika berättelser som alla kretsar kring liv och död, moral och medlöperi, frihet och förtryck, förnuft och känsla. En lika mäktig som mörk kvartett berättelser inifrån hjärtat av ett auktoritärt samhälle. Skickliga och modiga Mohammad Rasolouf har lyckats realiseras sin redan prisade film trots att han varit belagd med yrkesförbud i hemlandet Iran – och inte fick följa med till Tyskland när filmen mötte världspubliken i början av året.

Dev Patel i ”David Copperfields äventyr och iakttagelser” Foto: Scanbox

”David Copperfields äventyr och iakttagelser”

Regi: Armando Iannucci. Med: Dev Patel, Peter Capaldi, Tilda Swinton, Ben Whishaw, Hugh Laurie m fl. Premiär 25/9.

Den briljante britten Armando Iannucci (”The death of Stalin”) sätter tänderna i ännu ett kostymdrama. Denna gång har han flyttat fokus på 50-talets Sovjet till det viktorianska London. Här handlar det om en fräck nytolkning av Charles Dickens klassiker om den föräldralöse David som försöker navigera sig fram mellan välgörare och svindlare. Ett energiskt kostymdrama som ser helt oemotståndligt ut på trailern och som tycks gör sitt bästa för att plocka fram humorn mellan raderna hos Dickens.

Gal Gadot i ”Wonder woman 1984”. Foto: SF Studios

”Wonder woman 1984”

Regi: Patti Jenkins. Med Gal Gadot, Connie Nielsen, Pedro Pascal, Kristen Wiig m fl. Premiär 2/10.

Första filmen blev en dundrande publiksuccé, och en seger för jämställdhet bakom kameran. Patti Jenkins visade att även kvinnor kan regissera superhjältefilmer. Nu är Wonder woman tillbaka, återigen gestaltad av den israeliska aktrisen Gal Gadot. Denna gång är första världskrigstiden utbytt mot en mindre stilsäker epok: mitten av 80-talet. Den kvinnliga superhjälte från DC Comics värld har dock inte åldrats nämnvärt när hon bland annat tar upp kampen mot sin leopardklädda nemesis Cheetah (Wiig).

Anaïs Demoustier i ”Min dotter Gloria”. Foto: Edge

”Min dotter Gloria”

Regi: Robert Guédiguian. Med: Anaïs Demoustier, Ariane Ascaride, Gérard Meylan m fl. Premiär 9/10.

Allt fast förflyktigas, men Robert Guédiguians filmkonst – djupt rotat i ett brett anlagt vänsterperspektiv samt en fast trupp med ständigt återkommande skådespelare – består. Fransk films främste socialrealist är tillbaka i sitt älskade Marseille för ännu ett familjedrama med nyblivna föräldrar i fokus – denna gång med gig-ekonomin som mörk fond. Ett plus för att alla med svår ”Falsk identitet”-abstinens: glädjen att återse Jean-Pierre Darroussin som spelade favoritchefen Henri i spionserien.

”Andra sidan” Foto: Nonstop

”Andra sidan”

Regi: Tord Danielsson, Oskar Mellander. Med: Dilan Gwyn, Linus Wahlgren m fl. Premiär 23/10

En nyinflyttad bonusfamilj söker familjelyckan i ett parhus utanför stan. Men vad händer egentligen på andra sidan väggen i den andra, obebodda delen av huset? Och vem är den femårige Lucas nya ”kompis”? Svenskt och lovande ”hemsökt hus”-försök att haka på den uppgradering av skräckfilmsgenren som pågår internationellt sedan några år tillbaka. Landar lagom till att det stora mörkret drar in vid Halloween.

Daniel Craig i ”No time to die” Foto: Nicole Dove

”No time to die”

Regi: Cary Joji Fukunaga. Med: Daniel Craig, Ana de Armas, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek m fl. Premiär 12/11.

James Bond har gått på långsemester utan givet slut, men kallas tillbaka i tjänst av en gammal CIA-kollega som i sin tur söker med ljus och lykta efter en försvunnen vetenskapsman. Den tjugofemte Bondfilmen i ordningen lär följa det dramaturgiska standardprotokollet, men får förstås extra laddning av att det är den femte och sista Bondrullen med krallige Craig i rollen som agent 007 med rätt att döda och älska vackra kvinnor, smala kostymer och effektiva one-liners.

”Rocks” Foto: Folkets bio

”Rocks”

Regi: Sarah Gavron. Med: Bukky Bakray, D’Angelou Osei Kissiedu, Kosar Ali, Afi Okaidja m fl. Premiär 27/11.

Den brittiska ”Suffragette”-regissören Sarah Gavron är tillbaka med ett redan hyllat och salt svängigt drama från östra Londons mångkulturella värld. ”Rocks” kretsar kring en nigeriansk-brittisk femtonårig skolflicka som blir ensam med sin lillebror när den problematiska modern försvinner ur bilden. Humor och sorg med tydliga Ken Loach-vibbar, men också en film som ser ut att vara lite samma anda som franska Céline Sciammas parisiska förortsfilm ”Girlhood”.

Uje Brandelius i ”Spring Uje, spring”. Foto: Johan Paulin

”Spring Uje spring”

Regi: Henrik Schyffert. Med: Uje Brandelius m fl. Premiär 18/12.

Värmande feel good baserad på Doktor Kosmos-kända Uje Brandelius självbiografiska berättelse om att drabbas av sjukdom mitt i karriären som popmusiker, mitt i livet. Henrik Schyfferts verklighetsnära men också smärtsamma regidebut utspelar sig i Bredäng och bygger på en scenföreställning som Uje Brandelius gjort tidigare. Filmen, som fick ett mycket varmt mottagande på premiärvisning på Göteborgs filmfestival, får extra känsla och närvaro av att huvudpersonen och hans familj spelar sig själva.