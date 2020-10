DN:s kåsör och musikkritiker Per Mortensen död

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski kom att som nyanställd konstruera flera nutidsorienteringar ihop med Per Mortensen.

– Jag minns honom som en skicklig journalist och en på alla sätt vänlig och omtänksam person. Saknaden efter Per är stor, säger han.

DN:s tidigare redaktionschef Ola Sigvardsson, i dag Allmänhetens Medieombudsman, minns Mortensen redan från gymnasieåren i Kristiansstad och senare på Journalisthögskolan.

– Per förde inte minst in en väldig massa modern musik i mitt liv, som Lou Reed, The Doors, Bob Dylan och The Who. Senare jobbade vi ihop under femton år på DN och har hela tiden stått i nära kontakt. Det som var speciellt med honom var att han hade en så djup bildning inom musik men också i bland annat litteratur, understryker han.

DN:s Namn och Nytt-redaktör Nils Hansson, tidigare musikredaktör, beskriver Mortensen som en särskilt viktig mentor.

– Per var ju tidningens musikbevakning i hög grad redan i slutet av 1970-talet. Det fanns andra musikskribenter, men de var betydligt färre än i dag. Han var en betydande röst som förde in en ny tid i spalterna.

Han beskriver Per Mortensen som en kollega med ett särdeles stort kunnande, men samtidigt ”stram”. En musikälskare med många favoriter som emellanåt ändå ”gjorde slut” med hjältar han inte längre ansåg höll måttet – som Tom Waits.

– Han var mer av en professionell yrkesrockkritiker än vad som funnits tidigare i Sverige och i stark motsättning till proggen som dominerat 1970-talet. Han täckte många genrer, men var alltid väldigt klar över vad han gillade: I grunden var han ju en rockmänniska – och den allra största husguden var nog Lou Reed, tillägger Nils Hansson.