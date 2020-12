DN:s kritiker: Här är 2020 års bästa skivor

Plats nr 10: Rufus Wainwright, ”Unfollow the rules”.

10. Rufus Wainwright

”Unfollow the rules”

(BMG)

För snart femton år sen gjorde Rufus Wainwright en sorts coverversion av hela Judy Garlands livealbum från 1961. Det var första steget i en serie utbrytningar från karriären som popsångare, som i dag har resulterat i att alla operaprojekt, Shakespearetolkningar och dystra solosånger nästan överskuggar de alltmer sällsynta popskivor han fortsatt att ge ut.

”Unfollow the rules” kom åtta år efter den förra, som kom fem år efter den dessförinnan, men hör till det absolut starkaste han har gett ut.

”Överlag präglas albumet av en befriande, nästan loj lätthet som gränsar till det geniala snarare än det banala. Som om Wainwright äntligen hittat hem, i såväl liv som konstnärskap”, skrev DN:s Alexandra Sundqvist i sin recension i juli.

Plats nr 9: Sault, ”Untitled (Rise)”.

9. Sault

”Untitled (Rise)”

(Forever living originals)

Knappt tre månader efter sommarens politiska sprängstoff ”Untitled (Black is)” följde den anonyma konstellationen upp med ett lika imponerande släpp.

Det är snudd på omöjligt att i ett så frenetiskt utgivningstempo nå sådan verkshöjd att varje låt, textrad och stämning speglar samtiden, men Sault lyckas med bedriften. ”Untitled (Rise)” är ingen mellanskiva, när man lyssnar slås man av hur genomtänkt och musikaliskt detaljrikt allt är.

Jämfört med sin föregångare har skivan större danshistoriskt fokus, med utflykter till disco, house, jazzfunk, spoken word och brasilianska trummor, utan att för ett ögonblick förlora sin framåtblickande nerv. Sault ingjuter hopp, styrka och kamplust som ingen annan just nu.

Inte recenserad i DN.

Plats nr 8: Fleet Foxes, ”Shore”.

8. Fleet Foxes

”Shore”

(Anti/Playground music)

Seattles mysigaste stämsångare Fleet Foxes släppte oannonserat sitt fjärde album exakt på klockslaget när höstdagjämningen inföll. Och vilken höstpresent det var!

På ”Shore” hittar sångaren och låtskrivaren Robin Pecknold tillbaka till de starka melodierna som karakteriserade sensationsdebuten 2008, när hela indievärlden gick omkring och nynnade på superhiten ”White winter hymnal”.

”Det är ett på många sätt pånyttfött band som träder fram ur skuggorna”, konstaterade DN:s Po Tidholm i sin recension i september och ansåg att ”bandet har återupptäckt popmusikens kraft och dykt djupt ner i Brian Wilsons och Beach Boys målarlåda för att kunna måla med de flödigaste akvarellfärgerna”. Och färgerna lyser fortfarande lika starkt.

Plats nr 7: Taylor Swift, ”Folklore”.

7. Taylor Swift

”Folklore”

(Republic/Universal)

Att Taylor Swift valde att kliva rakt in i den alternativa amerikanska singer/songwritertraditionen, en mylla hon aldrig verkat i tidigare, var en av årets stora överraskningar. Men inramad av mjuka trummor, organisk klaviatur och en renodlad, återhållen produktion, tycks hon äntligen få den plats och det andningshål hon behöver.

”Folklore” är en skiva fylld av smäktande kärleksballader, där Swifts röst framträder precis så mångfasetterad och övertygande som den är. Stundtals ekar det av 90-tal, en svunnen tid med MTV och Natalie Imbruglias ”Torn” på repeat. Duetten med Bon Iver känns å sin sida brännande samtida.

”En återkomst till ett spår där möjligheterna än en gång känns oändliga”, skrev DN:s Sara Martinsson i sin recension i juli.

Plats nr 6: Caribou, ”Suddenly”.

6. Caribou

”Suddenly”

(Drag city/Playground)

20 år in i karriären har dj:n och producenten Dan Snaith hittat den perfekta balansen mellan ett intimt tonläge och storslagen dansgolvseufori. Årets ”Suddenly” är destillatet av hundratals skisser som fogats samman till samplingsbaserade produktioner. Albumtiteln, och låtarnas tvära kast, berättar om den känslomässigt turbulenta period som Snaith själv gick igenom under arbetet med skivan.

Hantverket är enastående. Förutom den intelligenta och mångfasetterade house som Snaith gjort sig känd för ryms också referenser till 90-talets hiphop och pianoslingor som blinkar till Satie och Debussy.

”Allt inramat med den genuina känsla av supermusikalitet som är Caribous främsta kännetecken”, skrev DN:s Sara Martinsson i sin recension i februari.

Plats nr 5: Sault, ”Untitled (black is)”.

5. Sault

”Untitled (black is)”

(Forever living originals)

56 år efter Sam Cookes ”A change is gonna come” slog det hemlighetsfulla kollektivet Sault i somras fast att ”things are gonna change”. De måste ju det. För att det är dags. För att det har varit det alldeles för länge nu. Med ilskan från Greenfell, Black lives matter-protesterna och oräkneliga andra orättvisor som drivmedel spred Sault budskapet om förändring. Även om varje dag är en kamp måste man fortsätta slåss. Även när tårarna faller ska man vägra visa rädsla.

Med 100 år av svart musikhistoria som utgångspunkt – från Billie Holiday till Solange Knowles, från gospel till spoken word, från Robert Johnson till Soul II Soul, från Minnie Riperton till Rokia Traoré – fick man revolutionen att låta funkigare än någonsin förr.

Inte recenserad i DN.

Plats nr 4: I.B Sundström, ”Antropofagernas rike I & II”.

4. I.B. Sundström

”Antropofagernas rike I & II”

(Teg/Border)

Samtidens grymmaste ironi är att vi står så långt ifrån varandra när vi snarare behöver, måste, vara närmre varandra än någonsin tidigare, om vi vill överleva. På sitt dubbelalbum erbjuder I.B. Sundström inga andra lösningar än en förvånansvärt varm och förrädiskt poppigt mjuk musikalisk famn att krypa upp i. Men det räcker en bra bit.

”Antropofagernas rike” signalerar att allt är åt helvete i var och varannan textrad, men viskar samtidigt att här finns en hand att hålla i när vi möter undergången tillsammans, alla vi som inbillar oss att vi förstår varför vi hamnat här, den enkla sanningen bakom varför den här kollektiva självdestruktiviteten breder ut sig. Därför att människor dödar allt de älskar. Tralala.

Läs Mattias Dahlströms recension i DN i augusti.

Plats nr 3: Four Tet, ”Sixteen oceans”.

3. Four Tet

”Sixteen oceans”

(Text/Border)

Den brittiska electronicascenens mest produktiva, och så småningom även stilbildande, musiker de senaste 20 åren släppte sitt tionde album mitt under inledningen av pandemin.

Kieran Hebdens Four Tet har alltid haft två lager i sin karaktär. Å ena sidan det inåtvända, akustiska. Å den andra det utåtriktade, elektroniska. På ”Sixteen oceans” fortsätter han att renodla dessa båda parallella linjer. Det drömska, personliga hos spår som ”Mama teaches sanskrit” ställs rygg mot rygg med dansgolvslängtan i ”Baby” eller ”Insects near Piha Beach”.

Sammantaget framträder ett album där veteranen Hebden når ytterligare kreativa höjder, för en karriär vars bana aldrig tycks vara riktad åt annat håll än uppåt.

Läs Kajsa Haidls recension i DN i mars.

Plats nr 2: Fiona Apple, ”Fetch the bolt cutters”.

2. Fiona Apple

”Fetch the bolt cutters”

(Epic/Sony)

Det hann gå åtta år innan Fiona Apple släppte ett nytt album efter tokhyllade ”The idler wheel”. Och ”Fetch the bolt cutters” var värd all väntan.

Produktionen är avskalad och egensinnig (skivan har till stor del spelats in hemma), rytmerna framträdande och experimentella (det sägs att hon till och med använt ben från sin döda hund som slagverk) och texterna som snittade ur samtiden (kärlekskrångel, mobbning och depression).

”Varje låt är en liten värld att upptäcka och skivan tar ett antal lyssningar innan den öppnar sig. Det är motsatsen till TikTok-vänlig pop, snarare är det musikalisk slowfood, och däri ligger också en del av albumets tjuskraft”, skrev DN:s Nicholas Ringskog Ferrada-Noli i sin recension i april.

Plats nr 1: Phoebe Bridgers, ”Punisher”.

1. Phoebe Bridgers

”Punisher”

(Secretly Canadian/Playground)

Hon har kallats för en Joni Mitchell för vår tid, men mest är Phoebe Bridgers sin egen.

Med sin intelligenta emo-folk och texter fyllda rå ärlighet och svart humor har hon mutat in ett alldeles eget hörn på den amerikanska stjärnhimlen. Ofta iförd sitt favoritplagg, en svart pyjamas med ett skelett tryckt på, och med Elliott Smith som främsta husgud.

Bridgers debutskiva ”Stranger in the alps” (2017) höjdes till skyarna för sitt nära tilltal och sina hudlösa melodier. Det var en serie musikaliska iscensättningar och bearbetningar av kris, ofta personlig sådan. I den mest brännande av dem, ”Motion sickness”, sjunger hon om att som tjugoåring genomleva psykisk misshandel (i en relation med Ryan Adams) och på andra sidan av den försöka bli en hel person.

Som textförfattare är Bridgers en mästare på att lyfta de lägsta känslorna, tankarna en aldrig skulle säga högt och låta dem krocka med de yttre omständigheterna ofta på ett tragikomiskt, absurt och därför avväpnande sätt, som i debutens storslagna ”Funeral” eller i den gitarrdrivna ”Kyoto” från nya skivan ”Punisher”.

Hennes låttexter framstår på så vis som oputsade monologer, tankeströmmar som tillåts komma.

I ”Kyoto” befinner hon sig på världsturné när hennes pappa ringer från en telefonkiosk för att berätta att han äntligen är drogfri. Och plötsligt är det som avståndet i sig krymper.

”I wanted to see the world, then I flew over the ocean and I changed my mind”, sjunger hon, som för att konstatera att bagaget blir man aldrig av med. Inte egentligen.

”Punisher” tar vid där debuten slutade. Det är ytterst en skiva om att leva, om att forma sitt liv så att det passar en själv – och därmed också förlika sig med de förluster som livet innebär. Allt smyckat med så väl stråkar som samtidsmarkörer, blås så väl som Bridgers taktila gitarrspel, och gästat av en rad prominenta vänner och kollegor som Conor Oberst, Julien Baker och Lucy Dacus.

Läs Po Tidholms recension i DN i juni.

Årets bästa album 2020 är framröstade av DN:s kritiker Johannes Cornell, Mattias Dahlström, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Kajsa Haidl, Nils Hansson, Sara Martinsson, Mats Odéen, Johanna Paulsson, Alexandra Sundqvist, Magnus Säll, Noa Söderberg och Po Tidholm.

