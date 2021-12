DN:s kritiker: Här är 2021 års bästa skivor

20. Lorde

”Solar power”

(Universal)

Akustisk gitarr och luftigt sväng är ingenting man vanligtvis förknippar med den nyzeeländska popstjärnan Lorde som på sitt tredje album nosar på folktonen och en jordnära sjuttiotalspop.

19. Samba Touré

”Binga”

(Glitterbeat/Border)

Vaggande Maliblues som lunkar fram. Närmast meditativt väver Samba Touré och hans medmusiker mjuka, västafrikanska rytmer.

18. Fatima Al Qadiri

”Medieval femme”

(Hyperdub/Boder)

Eteriskt, drömskt och med klanger från förr. Fatima Al Qadiri adresserar återigen frågor om kön och representation i den arabiska världen.

17. Sleaford Mods

”Spare ribs”

(Rough Trade/Playground)

Punkduon från Nottingham har fyllt på alla energidepåer igen och det svänger, skrev Mattias Dahlström i sin recension av den vassa, slamriga skivan ”Spare ribs”.

16. Mdou Moctar

”Afrique victim”

(Matador/Playground)

Gitarrvirtuosen Mdou Moctar och hans band rockar loss med en ökenblues, som ömsom bygger upp, ömsom river ner. Solon, sväng, sång. Vad mer behövs?

15. Kacey Musgraves

”Star-crossed”

(Universal)

Kombinationen mellan den glättiga, sockrade popmusiken och de hjärtskärande texterna gör Kacey Musgraves ”Star-crossed” till årets uppbrottsskiva, jämte Martha Wainwrights ”Love will be reborn” och Adeles ”30”.

14. David Ritschard

”Blåbärskungen”

(United stage)

På ”Blåbärskungen” levererar David Ritschard snillrik, svensk country med ett klangigt klassperspektiv. Allt till ett nervigt piano, pedal steel och gungande trummor.

13. Sten Sandell

”Mouth-chisel-dustI-Xll1”

(Almlöfs Förlag/Borduna Edition)

På ”Mouth-chisel-dustI-Xll1” lässjunger Sten Sandell sig igenom Inger Christensens dikter och skriver om processen som uppstår här och nu. Johannes Cornell delade ut högsta betyg till detta högt flygande möte mellan konstarter.

12. The Black Keys

”Delta kream”

(Nonesuch/Warner)

På ”Delta kream” hyllar The Black Keys den ruffiga så kallade hill country-blues som de formats av. Resultatet är en mörk primitivistisk schamanmusik, skrev DN:s Magnus Säll.

11. Arlo Parks

”Collapsed in sunbeams”

(Transgressive/PIAS)

Hajpade Arlo Parks debutalbum är oavbrutet fascinerande. Den 20-åriga Londonpoeten bjuder på skönt släpig soulpop med triphoppiga beats, lättnynnade refränger – och angelägna texter.

10. Faye Webster

”I know I’m funny, haha”

(Secretly canadian/Playground)

Sedan debuten 2013 har amerikanska Faye Webster gått från klarhet till klarhet. Med en sällsam, men lite avmätt, sorgsamhet fyrar den 24-åriga indiefolksensationen av en intelligent poplyrik som, likt skivtiteln, kretsar kring att inte riktigt vara säker på sin plats i världen. Men samtidigt låtsas att man är just det.

Hennes fjärde album ”I know I'm funny, haha” är rakt igenom melodiskt melankoliskt, men påfallande ofta injicerat med vitala gitarr-, blås- och stråkarrangemang. Ett ljuvt bossasväng, lite sval r'n'b, en jazzig klaviatur, en småkantig bluesgitarr, lite klassisk country och så folktonen, som kommer och går, och håller ihop alltsammans. ”Ett lågmält, fullkomligt glimrande folkpopalbum”, sammanfattade Alexandra Sundqvist i sin recension.

Foto: Twitter

9. Lana Del Rey

”Chemtrails over the country club”

(Universal)

Det här var året då den tidigare så urbana popstjärna Lana Del Rey i påstod att hennes låtar ”Ride” och ”Video games” i själva verket var country. ”Jag menar, de är definitivt inte popmusik”, sa hon till till musiktidningen Mojo. Men kanske... americana?

Lana Del Reys vilja att omstöpa både sig själv och sitt konstnärliga uttryck kulminerade på hennes sjunde album. På ”Chemtrails over the country club” var det som om hon rivstartade bilen och lämnade sitt älskade, soldränkta Los Angeles för betydligt mer lantliga trakter och en mylla fylld av folkmusik från förr. Inte helt olikt Taylor Swift som drog till skogs på fjolårets ”Folklore”. Trots att Lana Del Rey återvände till stadslarmet på uppföljaren ”Blue banisters” var det med denna musikaliska utflykt som hon verkligen briljerade.

8. Ebo Krdum

”Diversity”

(Supertraditional/Border)

Det skulle kunna vara upplagt för ett multikulturellt magplask: gitarristen och sångaren Ebo Krdum har på sitt debutalbum sammanfogat musiken från Sahelområdet med svensk folkmusik. Han sjunger dessutom på åtta språk. Att döpa skivan till ”Mångfald” gör möjligen inte saken bättre. Men det tar bara någon minut för att fördomarna helt ska komma på skam. I stället ståtar ”Diversity” som ett fullmoget och självklart verk. Tillsammans med sina medmusiker, däribland folkmusikern och medproducenten Anna Möller, har han skapat musik full av gnistrande legeringar. Om man sedan kallar det ökenblues, världsmusik eller kanske sudanesisk soul spelar mindre roll. För elva år sedan kom aktivisten och musikern Ebo Krdum hit som flykting från Sudan. Med ”Diversity” är det tydligt att han inte bara är en röst för Sverige, utan för världen.

7. The Weather Station

”Ignorance”

(Fat Possum/Border)

När kanadensiska Tamara Lindeman och hennes The Weather Station släppte sin femte skiva och den första sedan 2017 kändes mycket igen; den poplyriska precisionen i texterna, det existentiella bråddjupet, nagelfarandet av vår tid.

Att Lindeman och hennes band rörde sig från hemvisten i sjuttiotalets avskalade folk och country och vidare in ett betydligt mer ljudmässigt dekadent och elegant åttiotal hjälpte till att ytterligare understryka albumets tema. Istället för att hänge sig åt plattityder i gestaltningen av naturens bedrövliga tillstånd fäster hon sin uppmärksamhet vid till synes små och vardagliga ting, som i ”Wear” där hon självmedvetet sjunger: ”I tried to wear the world like some kind of garment”. En helt makalös skiva, skrev Alexandra Sundqvist i sin recension i februari.

6. Frida Hyvönen

”Dream of independence”

(RMV/Universal)

2021 återvände Frida Hyvönen till att skriva på engelska. Senast vi hörde henne i albumformat var på svenskspråkiga ”Kvinnor och barn”, prisbelönt för sin känsliga gestaltning av den kvinnliga erfarenhetens smärtpunkter. ”Dream of independence” är ett annat sorts verk.

Här möter lyssnaren återigen den intellektuella Hyvönen, som tar sig an tematiska problematiseringar av åldrande och drömmar om självständighet. De sparsmakade kompositionerna kontrasteras mot ett berättande som sträcker sig långt och som skildrar de vardagliga detaljerna i familjelivet, lika väl som de livsavgörande ögonblicken. En nära väns bortgång. Den stora kärlekens intåg efter 40 plus. Hyvönen lyckas som få andra ”skapa kompositioner som tycks flyta ovanpå både genrer och strömningar”, konstaterade Po Tidholm i sin recension. ”Pianot, rösten, texten. Inte mycket mer behövs.”

5. Brandi Carlile

”In these silent days”

(Low Country Sound/Elektra Records)

Genomslaget med ”By the way, I forgive you” för tre år sen var så definitivt att Brandi Carlile därefter tycks ha gjort lite vad som helst för att skjuta på uppföljaren: tolkat Joni Mitchell på konserthus, sjungit hårdrock med Soundgarden, bildat feministiska supergruppen The Highwomen och hjälpt countryikonen Tanya Tucker till en nystart. Men när det väl var dags satte hon tonen med ”Right on time” – en öppningsballad i yppersta prestigeklass, som skapt för de största divorna, men sjungen så förunderligt rakt och rent. Med en sådan behärskning att man inte bör förvånas över att många andra höjdpunkter rörde sig i rena småpratslägen, där säkerheten snarare märks i känslan för frasering och flow. Få artister lyckas greppa över större register, och knappt ens avslöja någon ansträngning.

4. Milder PS

”Singled out by fate - more music by Paddy McAloon”

(Apart/Plugged)

Saxofonisten och kompositören Joakim Milders sublima tolkningar av den brittiske singer/songwritern Paddy McAloons musik har med tiden blivit en viktig del av hans eget uttryck. Den här senaste skivan är en enastående vacker fortsättning, där låtar som den på samma gång fjärran och intima ”Adolescence” och den förtätat detaljerade ”Dandy of the Danube” visar hur sensibilitet i sig kan förena jazz med pop – och två snillen med varandra. Vad som började med att Milder spelade in låten ”Desire as” i mitten av 90-talet har också fått ett mycket fint gensvar; många fans av McAloon och hans band Prefab Sprout har uttryckt sig lika överväldigande positivt om tolkningarna som McAloon själv. ”En av de vackraste skivorna som gjorts inom svensk jazz”, skrev DN:s Johannes Cornell om albumet i maj.

3. Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra

”Promises”

(Luaka Bop)

”Jag lyssnar på grejer som de flesta inte hör”, sa den nu 81-åriga jazzlegenden Pharaoh Sanders i en intervju med The New Yorker förra året. ”Jag lyssnar på vågorna, tågen som far förbi eller flygplanen som lyfter”. Mindre ofta lyssnar han på musik.

Det musikaliska ramverk som dansmusikproducenten Floating Points har skapat påminner just om den typen av dynamiska vardagsljud; det 45 minuter långa stycket utgörs av ett återkommande arpeggio, en långsam puls och en tillbakahållen symfoniorkester vars stråkar slår in över lyssnaren som just vågor. Över detta improviserar saxofonisten Pharaoh Sanders lyhört, försiktigt och fritt, men alltid nära orkestern. Vad de gjort tillsammans anknyter på många sätt tidig ambient, men med stora djup och starka känslor.

2. Emma-Jean Thackray

”Yellow”

(Movementt)

Är det jazz? Är det funk? Är det house? Nej, multiinstrumentalisten Emma-Jean Thackray låter sig inte ringas in i första taget. På detta den trettiotvååriga brittiskans debutalbum gör hon sitt bästa för att inte sätta upp en enda gräns för hur långt inspirationen kan sträcka sig. Från rötterna i tonårstidens brassorkestrar, där hon snabbt avancerade till förstetrumpetare, via den kvalificerade utbildningen i jazzkomposition till sökandet efter precis rätt känsla hos allt från studiomagiker som Madlib, J Dilla och Brian Wilson, till retrofuturister som Sun Ra och mystiker som Alice Coltrane.

På ”Yellow” ställer sig Thackray mitt i de egna influensernas vilt forsande flod. Resultatet blir ett album lika egensinnigt som nytänkande och modernt. En svängig, livsbejakande styrkedemonstration från en musikskapare som otroligt nog ännu bara börjat.

1. Japanese Breakfast

”Jubilee”

(Dead Oceans/Playground)

Efter två album och en hyllad självbiografi om förlust bestämde sig den koreansk-amerikanska multibegåvningen Michelle Zauner för att det var dags att vända blad och släppa in ljuset. Där hon på albumen ”Psychopomp” (2019) och ”Soft songs from another planet” (2017) lade sorgen efter hennes mammas bortgång i cancer i kantigt experimentell indierock och kosmisk shoegaze så väljer hon nu att omfamna glädjen.

”För mig känns hela albumet som ett enda stort jubel”, sade hon i en intervju med DN i våras. ”Jubilee” är Zauners tredje skiva under namnet Japanese Breakfast. Förutom musiker är hon författare, musikvideoregissör och tv-spelsmusikkompositör.

På skivan skapar hon ett underbart knippe välpolerade poplåtar med inspiration ur den rikt orkestrerade sextio- och sjuttiotalspoppen, liksom från åttiotalets stora sångdivor Whitney Houston och Janet Jackson.

”Paprika” är en hymn till det sviktande självförtroendet och kreativitetens ångestlindrande effekter, medan den Madonna-doftande ”Be sweet” lyfter förhoppningarna om tillit i ett nytt förhållande. Och i ”Savage good boy” är det den rikaste procenten som får sig en känga i en smått absurd novell om en miljardär som försöker locka med sig tjejer till sin privata bunker inför den stundande undergången.

”Produktionen är lyxig, låtarna är snillrikt skrivna och skivans tema – att kämpa för att försvara möjligheten till glädje – hålls ihop elegant elastiskt”, skrev DN:s Nicholas Ringskog Ferrada-Noli i sin recension i juni.

Årets bästa pop-, rock- och jazzalbum är framröstade av DN:s kritiker Johannes Cornell, Mattias Dahlström, Nils Hansson, Matilda Källén, Martin Nyström, Sara Martinsson, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist, Magnus Säll och Po Tidholm.

Samtliga skivor på listan - förutom Ebo Krdums ”Diversity”, Emma-Jean Thackrays ”Yellow” och The Black Keys ”Delta kream” - är tidigare recenserade i DN.

Läs mer:

DN-kritikernas personliga favoriter

2021 års bästa klassiskor skivor

Läs alla våra skivrecensioner här.