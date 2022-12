DN:s kritiker: Här är 2022 års bästa album

Vieux Farka Touré & Khruangbin - ”Ali”

10. Vieux Farka Touré & Khruangbin

”Ali”

(Dead Oceans/Playground)

”Det är svårt att vara barn till någon som redan bestigit berget”, sade gitarristen och artisten Vieux Farka Touré från norra Mali, i en intervju tidigare i år. Som son till den hyllade Ali Farka Touré vet han hur det är ett växa upp i skuggan av en musikalisk far. Samtidigt har han varit mån om att gå sin egen väg.

I juni gav Vieux Farka Touré ut ökenbluesskivan ”Les racines” och på ”Ali” hyllar han sin pappa genom att spela dennes sånger med den hippa Texastrion Khruangbin, vars återhållna men influensrika funkgroove tagit världen med storm. Resultatet är ett stycke gnistrande afropsykedelia.

Britta Virves - ”Juniper”.

9. Britta Virves

”Juniper”

(Heartcore/Redeye worldwide)

Ett av de vackraste styckena på Britta Virves debutalbum ”Juniper” heter ”Saareema”. Det är det estniska namnet på Virves födelseplats, den karga ö som på svenska heter Ösel. Sedan några år är hon baserad i Stockholm, efter studier i Tallinn och danska Odense. Det hörs att hon är hemma i Norden, och i den moderna jazztradition där Esbjörn Svensson är ledstjärna. Precis som han har Virves ett lätt men rytmiskt anslag och en flödighet i harmonierna. Genremässigt rör hon sig mellan minimalistisk konstmusik och amerikansk jazz. Men framför allt låter det vackert och eget.

Ant Wan - ”The only Wan”

8. Ant Wan

”The only Wan”

(Ant Wan)

Under sina tre produktiva år som en av landets bästa berättare har Ant Wan varken höjt rösten eller takten särskilt ofta. Inte för att det saknas dramatik eller temperament i hans musik och texter, tvärtom. Råbyrapparens blick på omvärlden är så eftertänksamt reflekterande att resultatet, nästan per automatik, blir nedtonat. Likt en svensk hiphops Ken Loach skildrar Ant Wan en verklighet där desperationen är stor, de potentiella felstegen många och utvägarna få. Precis som på tidigare album finns en rakryggad öppenhet som gör att Ant Wan inte kan falla – han står för något.

Alice Boman - ”The space between”

7. Alice Boman

”The space between”

(Adrian Recordings)

”When I look at you, the space inside expanding”, sjunger Alice Boman på ”What happens to the heart” och precis så känns det att sjunka ner i hennes andra album. Produktionen är proffsigare och mer popstjärnepolerad än på tidigare skivor, men utan att gå miste om det intima tilltalet, de långsamma hjärtslagen, den honungslena rösten, de raka texterna. Stora inre världar vidgas, varma och trygga men med tillräckligt mycket vemod och dissonans för att inte riskera att falla i en bakgrundsmusiksfälla. Enkelheten till trots är det som att låtarna skriker efter uppmärksamhet.

Rosalía - ”Motomami”.

6. Rosalía

”Motomami”

(Columbia/Sony)

Katalanskan Rosalía är för flamenco vad Beyoncé är för soul. På sitt tredje album ”Motomami” lade hon i en högre växel. Borta är den skolbänksduktiga flamencopoppen som hon gjorde sig känd för med debutskivan. I stället möter lyssnaren experimentell, men samtidigt lättillgänglig, popmusik som hämtar influenser såväl från de historiska som från de moderna dansgolven. Electro, frijazz, bachata, r’n’b och reggaeton möter smäktande ballader över 16 spår där varje ny vändning presenterar en fördjupning av ett till synes helt fritt artisteri. ”Motomami” är ett helgjutet album.

5. Axel Boman

”LUZ”/”Quest for fire”

(Studio Barnhus)

Studio Barnhus-grundaren Axel Boman har det senaste decenniet varit ett av de mest inflytelserika namnen i svensk dansmusik. Utbildad på konsthögskola närmar han sig ljuden han skapar med en undersökande blick. När han i år gav ut sina verk i fullängd för första gången sedan 2013 valde han dubbelformatet som medium med två skivor släppta samma dag.På ”LUZ” driver skarpa trummor och rika synttexturer melodistark, discodoftande house framåt. ”Quest for fire” har lösare konturer, är mer eftertänksam. Ett praktverk i genren, som kommer att leva kvar långt efter att vi sagt farväl till 2022.

Kendrick Lamar - ”Mr. Morale & The Big Steppers”

4. Kendrick Lamar

”Mr. Morale & The Big Steppers”

(PGLang/Top Dawg/Aftermath/Universal)

Den moderna hiphoppens frälsargestalt tog fem år på sig efter det Grammy- och Pulitzerprisbelönade albumet ”DAMN”. När han slutligen lät uppföljaren, den femte skivan i ordningen, möta världen gjorde han så med en delvis förändrad blick. ”Mr. Morale & The Big Steppers” visar en man många steg ner i en omfattande inre, personlig förändring. Med pianot i centrum och utvidgningar mot den elektroniska klubbmusikens mer minimala landskap lyckas han skapa en hiphop som känns jazzig, varm och angelägen. Kendrick Lamar är en mästare inom sitt fält, som ständigt förnyar, fördjupar och imponerar.

Harry Styles - ”Harry’s house”.

3. Harry Styles

”Harry’s house”

(Columbia/Sony)

Genom att gräva sig bakåt, till musikhistoriens finaste melodier, har Harry Styles lyckats skapa någonting nytt, samtida och samtidigt djupt personligt. Skivan ”Harry's house” är inbjudande, i ordets bästa bemärkelse. Under Harrys tak möts glittrande 80-talssyntar, varm 70-talsdisco, funkig rock och sexig r’n’b. Men också charmigt spretande, kreativa infall. Det är lätt att bländas av den lyxiga och lättsamma produktionen. Men bakom den gladlynta ytan vilar ett mörker, en ensamhet och en sorg. Med sin tredje soloskiva säkrar 28-åringen sin plats som hela popvärldens älskling - för år framåt.

Weyes Blood - ”And in the darkness, hearts aglow”.

2. Weyes Blood

”And in the darkness, hearts aglow”

(Sub Pop/Playground)

”And in the darkness, hearts aglow” är den andra delen i Weyes Bloods samtidsreflekterande albumtrilogi. Men där inledande ”Titantic rising” kretsade kring känslan av en annalkande katastrof så handlar Natalie Merings senaste skiva snarare om hur det är att befinna sig mitt i apokalypsen. Om att famla efter svar i en värld som ter sig allt mer kaotisk. Det är en ödslig men vacker ljudvärld, passande för ett verk som lyfter ensamhet och en längtan efter gemenskap i vår teknologiska tidsålder. Hos Weyes Bloods finns en lyx- och sofistikationsnivå som modern popmusik sällan kommer i närheten av.

Sara Parkman - ”Eros agape philia”

1. Sara Parkman

”Eros agape philia”

(Supertraditional)

Det är bara sex år sedan folkmusikern och violinisten Sara Parkman debuterade med skivan ”Sara Parkmans skog”. Mixen av sakrala stämningar, körer, jordig folkton, pur pop och urbant elektroniska symfonier har hon sedan hållit fast vid. Liksom vid ett och annat Ronja Rövardotterskt vrål.

Den speciella blandningen av traditionellt folkmusikaliska element och populärmusik av i dag har berett Sara Parkman ett alldeles eget hörn på den svenska musikscenen. För skivan ”Vesper”, från 2019, belönades hon med DN:s Kulturpris. ”Eros agape philia” är andra akten i det utforskande som hon inledde på den prisade föregångaren. Men där ”Vesper” var en existentiell, högt flygande skiva med religiös tematik, så är 2022 års album snarare en hyllning till allt det som håller oss på jorden.

På detta tredje soloalbum gör Sara Parkman någonting hon nästan aldrig gjort förut. Hon skriver om kärlek och sex, om relationer som tar slut och hur en ny förälskelse tar vid. Men också om tillgivenheten mellan barn och förälder, som i ”Mammakroppar” eller om den himlastormande känslan som bara en ny tonårsvänskap kan uppbåda (”Till Salka”).

Själv beskriver den Härnösandsbördiga 33-åringen skivan som sin soligaste och mjukaste. Men den saknar ändå inte vassa kanter. Här finns både brännande, dagsboksliknande textrader och rå, musikalisk urkraft.

Allt som allt är ”Eros agape philia” ett personligt och modigt album om att tillåta sig att vara både tanke och kropp. Ett insiktsfullt, musikaliskt praktverk över vad det innebär att vara människa.

Årets bästa album, placering, elva till 20

11. Björk

”Fossora”

(One little indian/Pias)

12. Bonny Light Horseman

”Rolling golden holy”

(37d03d/Playground)

13. Domi & JD Beck

”Not tight”

(Blue note/Warner)

14. Winhill/Losehill

”The Grief”

(Gg/Border)

15. Julia Jacklin

”Pre pleasure”

(Polyvinyl/Transgressive)

16. Black Country, New Road

”Ants from up there”

(Ninja Tune/Playground)

17. Håkan Broström

”My cat Siri”

(Voe/Distrokid)

18. Weils

”Fugue state”

(Teg)

19. Amber Mark

”Three dimensions deep”

(Interscope/Universal)

20. Rebecka Törnqvist

”Memo”

(Moule/Border)

Årets bästa album är framröstade av DN:s musikkritiker Johannes Cornell, Mattias Dahlström, Kajsa Haidl, Nils Hansson, Matilda Källén, Sara Martinsson, Martin Nyström, Johanna Paulsson, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Alexandra Sundqvist, Magnus Säll och Po Tidholm.