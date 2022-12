DN:s kritiker: Här är 2022 års bästa klassiska skivor

Johan Dalene - ”Nielsen Sibelius violin concertos” -

5. Carl Nielsen och Jean Sibelius

”Nielsen Sibelius violin concertos”

Johan Dalene, John Storgårds med flera

(Bis/Naxos)

Johan Dalene, det unga violinsnillet från Norrköping, går från klarhet till ren briljans. På sitt tredje album (det första var 19-åringens version av Tjajkovskijs fiolkonsert) sammanför han de största nordiska konserterna för sitt instrument: Carl Nielsens och Jean Sibelius. Två jämnåriga kompositörer med helt olika uttryck. Johan Dalene bemästrar dem bägge – Nielsens ljust lyriska esprit, Sibelius mörkt dramatiska vision.

Med sin rikt varierade ton och omsorgsfulla frasering som alltid känns spontan framstår Dalene redan som en distinkt personlig artist. Den finurliga lekfullheten hos Nielsen passar honom perfekt, men den hittar han också hos Sibelius. Ett idealiskt samarbete med Kungliga Filharmonikerna och dirigenten John Storgårds (själv violinist), särskilt i de väl uttänkta klangkontrasterna.

Andrea Tarrodi - ”Four elements”

4. Andrea Tarrodi

”Four elements”

Delphine Constantin-Reznik, Nordiska Kammarorkestern

(dB Productions/Naxos)

På ”Four elements” summerar Andrea Tarrodi och Nordiska Kammarorkestern sitt samarbete de senaste tre åren med en sprakande ”Fanfare”, ett mysteriöst ”Tarot garden” och den mäktiga titelsymfonin. Men det i särklass främsta stycket på skivan är harpkonserten ”Choryn”, för vilken Tarrodi nu i november tilldelades det anrika Lilla Christ Johnson-priset av Kungliga Musikaliska Akademien. ”Choryn” är inspirerat av det psykiska gränsland som Kerstin Ekman gestaltar i sin roman ”En stad av ljus”.

Det är ett glasartat, kristalliskt och speglande rike, upptänt av vita eldar som Tarrodi gjort till sin egen klangvärld. Det är en värld som befinner sig i ständig rörelse likt det irrande ”mönstret av småfisk på botten i en rinnande bäck”, som Ekman skriver. En hänförande parallell verklighet, för harpa och orkester.

Bent Sörensen - ”The island in the city”.

3. Bent Sörensen

”The island in the city”

Jukka-Pekka Saraste, Trio con Brio Copenhagen, Danish National Symphony Orchestra

(Dacapo/Naxos)

Natten har alltid varit Bent Sörensens rätta element. Då har han helt kunnat genomströmmas av det avlägset förflutna, det övergivna, överväxta eller det söndervittrade. Liksom av de glidande rörelser som ömsom suddar ut, ömsom förtydligar. Att lyssna på hans musik påminner om hur det är att sitta framför en radio på natten och ratta in märkligt förbiglidande mellanlägen mellan olika stationer. På ”The island in the city” finns hans kanske mest hypnotiska nattstycke, ”L’Isola della Cittá”, för pianotrio och orkester. Det är ett verk som framkallar en milt belyst och kammarmusikaliskt transparent klingande ö mitt i det täta och nerviga storstadssound som är orkesterns. Som alltid hos Sörensen tycks de melodiska slingorna bära på sina egna minnen. ”The island in the city” är ett försvinnande vackert album.

Jóhann Jóhannsson - ”Drone mass”

2. Jóhann Jóhannsson

”Drone mass”

(DG/Universal)

Ett år då bomber faller över ukrainska städer gav kuslig relief åt Jóhann Jóhannssons postumt utgivna ”Drone mass”. Textmaterialet är hämtat ur gnostiska handskrifter på koptiska, medan titeln anspelar både på drone som i drönare och på genren – musik som bygger på utdragna klanger. Oratoriet för åtta röster, stråkkvartett och elektronik är den isländske electronicamusikern och filmmusikkompositörens magnum opus, inkännande framfört av musiker ur American Contemporary Music Ensemble och sångare ur danska Theatre of Voices under ledning av Paul Hillier.

Den andliga minimalismens repetitiva figurer möter långsamma skiftningar i skarven mellan nutida klassisk körkomposition och liturgisk mässa. Meditativ musik som vibrerar, omsluter och pulserar av lågmält larmande och atmosfäriskt brus.

Caroline Shaw - ”Evergreen”

1. Caroline Shaw

”Evergreen”

Attacca Quartet

(Nonesuch/Warner)

Caroline Shaws musik svävar i ett eget, amerikanskt ljudlandskap - ett sound besläktat med New York-baserade kompositörer som Missy Mazzoli och Nico Muhly, men skirare och mindre urbant. På nya albumet ”Evergreen” målar favoritpartnern Attacca Quartet upp hennes vårskimrande akvareller med kraftfulla stråkdrag. Ibland skymtar barocka parafraser, som i ”Three essays”; ibland den inåtvända skörheten hos Arvo Pärt, som i sviten ”Evergreen”. ”Other song” och ljuvliga ”And so” - ur sångcykeln ”Is a rose” för Anne Sofie von Otter - korsar den medeltida balladen med jazzens bakåtlutade nonchalans. Men här sjunger tonsättaren själv med rak, okonstlad folkviseröst. Ingenting verkar omöjligt för Pulitzerprisvinnande producenten, tonsättaren, sångerskan och violinisten Caroline Shaw.

Årets bästa klassiska album är framröstade av DN:s kritiker Camilla Lundberg, Sofia Nyblom, Martin Nyström och Johanna Paulsson.