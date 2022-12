DN:s kritiker: Här är årets bästa internationella filmer

15. ”The lost daughter”

Olivia Colman i ”The lost daughter”. Foto: Netflix

Regi: Maggie Gyllenhaal I rollerna: Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley m fl.

Otroligt imponerande regidebut av skådespelaren Maggie Gyllenhaal utifrån Elena Ferrantes ”Skuggan av en dotter” (2008) som kom före ”Min fantastiska väninna”. Olivia Colman är briljant som medelålders brittisk litteraturprofessor och skuldtyngd mamma som åker på solosemester till Grekland för att vila ut. Mötet med en ung mamma (Dakota Johnson) och hennes dotter på badstranden öppnar ett inre slukhål där hon möter sina demoner. Det hela utvecklar sig till ett fängslande psykodrama om en mamma som tvingas göra upp med sig själv och de val hon gjorde som ung för att orka med ett krävande moderskap.

Läs DN:s recension: Lågintensiv känslostorm i Maggie Gyllenhaals ”The lost daughter”

14. ”Parallella mödrar”

Milena Smit och Penélope Cruz i ”Parallella mödrar”. Foto: Scanbox

Regi: Pedro Almodóvar I rollerna: Penélope Cruz, Milena Smit, Rossy de Palma, m fl.

Ödesmättat, vackert och gripande drama där den spanska regimästaren undersöker det biologiska arvet och petar i oläkta sår från spanska inbördeskriget. Penélope Cruz Oscarsnominerades för sin roll som den barnlösa och piffiga reklamfotografen Janis som oväntat blir gravid efter en tillfällig förbindelse. Hennes tidigare så sorglösa liv tar en helt ny vändning i mötet med den betydligt yngre förstföderskan Ana (Milena Smit) som hon träffar på BB. Detta blir upptakten till en elegant förpackad, överraskande moderskapsthriller där Francotidens fasansfulla massmord och massgravar avtäcks.

Läs DN:s recension: ”Parallella mödrar” är en elegant moderskapsthriller med historiskt mörker

13. ”Min vackra stjärna”

”Min vackra stjärna” Foto: Triart

Regi: Hirokazu Kore-eda. I rollerna: Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doona m fl

Den japanska stjärnregissören, som vann Guldpalmen i Cannes för ”Shoplifters”, har tagit vägen via Sydkorea för att skapa ytterligare ett drama där annorlunda familjebildningar står i centrum. ”Min vackra stjärna” kretsar kring ett övergivet barn, en mamma som ångrar sig, två poliser och en vindlande roadtrip för att hitta ett hem åt barnet. En hisnande skickligt utförd, lågmäld, vacker och känslig film med fjäderlätt regi. Bland skådespelarna återfinns Song Kang-ho som briljerade som fadersfigur i succén ”Parasit”. Tematiken, som ett modernt julevangelium, passar perfekt för en biopremiär i december.

12. ”Kupé nr 6”

Foto: Folkets bio

Regi: Juho Kuosmanen. I rollerna: Seidi Haarla, Jurij Borisov, Julija Aug m fl.

Ett vintrigt Ryssland flimrar förbi utanför tågfönstret under en lång resa från Moskva till Murmansk i finska Juho Kuosmanens underhållande och drastiska roadmovie på räls. Det är i slutet av 1990-talet och den unga finländska akademikern Laura är på väg för att se några speciella hällristningar som hon drömt om. Hon tvingas dela kupé med en vodkapimplande, storrökande grovjobbare vid namn Lyosja. Kulturkrocken blir hård. Men ändå växer något särskilt fram emellan dem. En drastisk, rolig och varm tripp genom ett risigt, post-sovjetiskt Ryssland som formar sig till en udda feelgoodfilm på ryska.

Läs DN:s recension: ”Kupe nr 6” är finsk feel good med mycket vodka

11. ”Playground”

Maya Vanderbeque och Günter Duret spelar barnen i ”Playground”. Foto: Folkets bio

Regi: Laura Wandel. Med: Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou m fl.

Starkt och ångestladdat drama från skolgården som krigszon, med mobbning, pennalism och grupptryck. Det börjar med att den sjuåriga Nora (Maya Vanderbeque) gråtande klamrar sig fast vid sin pappa vid skolgrinden. Under resten av filmen befinner sig publiken i ögonhöjd med den utsatta Nora som tvingas lära sig de oskrivna reglerna och de asociala koderna för fysisk och psykisk misshandel. Filmen vann kritikerpriset i Cannes, utsågs till Belgiens Oscarsbidrag och prisades även på Göteborgs filmfestival. En mörk men lysande skildring av vuxenvärldens handfallenhet som lämnar blåmärken i hjärtat.

Läs DN:s recension: Mobbardramat ”Playground” lämnar blåmärken på hjärtat

10. ”Ali & Ava”

Adeel Akhtar och Claire Rushbrook i ”Ali & Ava”. Foto: Avali film

Regi: Clio Barnard. I rollerna: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Macy Shackleton m fl.

”Ali & Ava” är en galet romantisk men långtifrån romantiserad film från den bedagade arbetarstaden Bradford. Ännu ett lysande socialrealistiskt drama av den brittiska regissören Clio Barnard som tidigare gjort filmer som ”The arbor” och ”The selfish giant”, som båda utspelar sig i samma slitna och utsatta miljöer. Kärleken mellan en stökig pakistanskättad före detta dj och en fyrabarnsmor med rasistisk ex-make skildras med stor värme och mycket ljus trots allt. Det omaka paret har inte mycket gemensamt, framför allt kanske inte musiksmak, men när känslorna djupnar kan ingen människa värja sig.

Läs DN:s recension: ”Ali & Ava” – ett galet romantiskt socialdrama som alla politiker borde tvingas se

9. ”Lamm”

Hilmir Snær Guðnason och Noomi Rapace i ”Lamm”. Foto: Alamy

Regi: Valdimar Jóhannsson. I rollerna: Hilmir Snær Guðnason, Noomi Rapace, Björn Hlynur Haraldsson mfl.

Ett sorgdrabbat och stumt lantbrukarpar får plötsligt vara med om en mirakulös födelse ute i ladugården. Ett lamm? Ett barn? Eller både och? De nyblivna föräldrarnas tacksamhet har hur som helst inga gränser. Livsgnistan återvänder, men den oväntade gåvan för inte bara med sig glädje för alla på gården ... Regidebuterande Valdimar Jóhannsson har tagit hjälp av författaren Sjón för att skapa ett kärleksdrama med rötterna i isländsk folklore, skräck och mytologi under höga himlar. Noomi Rapace gör sin mest spännande roll på länge i ett drama där natur och kultur drabbar samman i makalös isländsk natur.

Läs DN:s recension: ”Lamm” en långsamverkande skräckfilm om det lilla livet

8. ”Memoria”

Tilda Swinton i ”Memoria”. Foto: Nonstop Entertainment

Regi: & manus: Apichatpong Weerasethakul. I rollerna: Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar m fl.

En sömnstörd skotska befinner sig på drift i Colombia. Ett mystiskt och starkt ljud skapar en gåta som hon försöker lösa. Frågan är om Tilda Swintons smått utomjordiska utstrålning – ett av filmhistoriens mest fantastiska ansikten – någonsin utnyttjats så väl som i mästerliga ”Memoria”. Guldpalmsvinnaren Weerasethakul (”Farbror Boonmee som minns sina tidigare liv”, 2010), med rötterna i norra Thailand, fortsätter att locka in tittarna i sin gåtfulla värld där ingenting är riktigt vad det ser ut att vara. Denna gång med hjälp av Swintons ”sinnesdetektiv”. Ett magiskt mysterium om det osynligas närvaro.

Läs DN:s recension: ”Memoria” ett mästerligt mysterium om det osynligas närvaro

7. ”Hit the road”

”Hit the road” Foto: Folkets bio

Regi: Panah Panahi. I rollerna: Pantea Panahiha, Hassan Majooni, Rayan Sarlak m fl

Imponerande debut av Panah Panahi som, ja, är son till den fängslade mästerregissören Jafar Panahi. En ung regissör som lärt av de bästa, bland annat Abbas Kiarostami som tillhör de största i Irans stolta filmhistoria, samtidigt som han definitivt står på egna ben. ”Hit the road” är en roadmovie om en familj på drift, eller handlar det kanske om flykt? En underfundig och gåtfull film som både berör och underhåller. Plus för det vackra fotot och de karaktärsstarka rollfigurerna där unge Rayan Sarlak gör en barnskådespelarinsats som man sent ska glömma.

Läs DN:s recension: ”Hit the road” bjuder på en melankolisk men humoristisk roadtrip i Iran

6. ”Drive my car”

”Drive my car” Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

Regi: Ryûsuke Hamaguchi. I rollerna: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, m.fl.

En sörjande, bilburen teaterregissör står i fokus för den trippelt Oscarsnominerade japanska ”Drive my car” (en statyett för bästa internationella film) som baseras på en roman av Haruki Murakami. En lika fascinerande som effektiv blandning av hypermodernt experiment och texttrogen traditionalism. Uppsättningen av Tjechovs ”Onkel Vanja” på laddad mark i Hiroshima bildar fond för ett intrikat drama om minne, skuld, kärlek och sorg som också inbegriper en ung kvinnlig regissör. Att den röda Saaben (900 Turbo) i filmen blev kult säger något om dragningskraften i det här tre timmar långa mästerverket.

Läs DN:s recension: Trollbindande ”Drive my car” upphäver tid och rum

5. ”A hero”

”A hero” Foto: Alamy

Regi: Asghar Farhadi. I rollerna: Amir Jadidi, Sahar Goldust, Mohsen Tanabandeh m fl

Den iranska intrigmästaren Asghar Farhadi (”Nader och Simin. En separation”) väver i ”A hero” samman ett komplext och noggrant konstruerat drama om moral, skuld och hjältemod som växer fritt i alla riktningar. Berättelsen centreras kring den svårt skuldsatte Rahim som hamnat i fängelse för att han inte har kunnat betala den som lånat ut pengar till honom. En upphittad väska med guldmynt sätter allt på spel. Ska han rädda sig själv – eller försöka göra det rätta? Myllret av vändningar och människor i den här finurliga och uppslagsrika moralthrillern skulle räcka till att föda tre vanliga långfilmer.

Läs DN:s recension: Rika ”A hero” är ett myllrande moraldrama om skuld och hjältedåd

4. ”Mor och son”

”Mor och son” Foto: Triart

Regi: Léonor Serraille. I rollerna: Annabelle Lengronne, Stéphane Bak,Thibaut Evrard m fl.

En fyrabarnsmor från Elfenbenskusten flyttar från hemlandet till Frankrike med sina två yngsta söner. Rose får jobb som hotellstäderska och etablerar sig sakta men säkert på fransk mark. Hon älskar sina pojkar men vill också leva livet och finna kärleken. Léonor Serraille (”Jeune femme”) har skapat en flödande, glödande triptyk om migration, förhoppningar och förväntningar om en ny framtid för hela familjen. En intim och samtidigt storslagen familjesaga som spänner över flera decennier och som stilfullt sammanfattar de utmaningar som de bägge sönerna måste hantera som andra generationens invandrare.

Läs DN:s recension: Ömsinta och gripande ”Mor och son” skildrar invandring utan offerroller

3. ”Bad luck banging or loony porn”

”Bad luck banging or loony porn” Foto: Lifestyle pictures/Alamy

Regi: Radu Jude. I rollerna: Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mala m fl

Läraren Emi hamnar i blåsväder när en sexvideo med henne och maken läcker ut på nätet. Under en lång, ångestfylld munskyddsvandring genom ett soligt, stökigt Bukarest försöker hon förbereda sig för ett möte med kollegor och föräldrar på skolan för att förklara sig. Det är den röda tråden i ett vindlande, tredelat drama där Radu Jude gör upp med det mesta som han finner förljuget, historielöst och maktfullkomligt i sitt hemland Rumänien. En utflippad, sexplicit och tokintellektuell Guldbjörnsvinnare som tar med publiken på en lika oförutsägbar som underhållande kulturhistorisk resa.

Läs DN:s recension: ”Bad luck banging or loony porn” är full av välgrundad ilska

2. ”Decision to leave”

”Decision to leave” Foto: Nonstop Entertainment

Regi: Park Chan-wook. I rollerna: Park Hae-il, Tang Wei, Lee Jung-hyun

Sydkoreansk film fortsätter att rida på en framgångsvåg. Park Chan-wook (”Old boy”, ”The handmaiden”) vann regipriset i Cannes för sitt neo noir-romantiska kärleksdrama om en kriminalpolis med insomnia som faller för en mordmisstänkt kinesisk änka. Han är visserligen redan gift men förlorar sig fullständigt i sitt svårlösta fall. Bland de skilda inspirationskällorna till bitterljuva ”Decision to leave” finns såväl Sjöwall-Wahlöös kommissarie Beck som den gamla koreanska hitlåten ”The mist”. En mystisk, svindlande och passionerad filmgåta i pregnant naturalistisk estetik.

”Decision to leave” har premiär på juldagen.

1. ”Moonage daydream”

Regi: Brett Morgen. Medverkande: David Bowie m fl

”Are you there David?” Frågar en röst i mörkret. Ja, David Bowie är där, i årets bästa film ”Moonage daydream” vars titel är hämtad från tredje spåret på den brittiska artistens ikoniska platta ”The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars”. Dokumentärfilmaren Brent Morgen (”The kid stays in the picture”, ”Cobain. Montage of heck”) lyckas i en omistlig film spegla Bowies kreativa metod. Med ett bildmässigt lavaflöde av musik, kläder, videoexperiment, målningar, anteckningar, filmklipp fångar han in Bowies alla hans transformationer och musikaliska perioder; glitterrockare, music hall-artist, alien, kabukidansare, mimare, dragqueen, soulsångare, vit hertig, clown med mera.

Det är knappast den första filmen om David Bowie, men helt klart den mest originella. Dessutom är det den första film som Bowies arvtagare, har sanktionerat och reservationslöst delat med sig av material till, så den flödar över av bilder man aldrig sett förut. Som Kerstin Gezelius skrev i sin hyllande recension med toppbetyg: ”'Moonage daydream' är något radikalt annorlunda, den återskapar det konstnärliga fyrverkeri Bowie var”. Hon kallade också den mäktiga filmen ”En tripp från yttre rymden och tillbaka. Ett koncentrat av det sena nittonhundratalet och det tidiga tvåtusentalets tidskänsla.”

Läs DN:s recension: ”Moonage daydream” en magnifik tripp från yttre rymden och tillbaka

