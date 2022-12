DN:s kritiker: Här är årets bästa svenska filmer

... 5. ”Ur spår”

”Ur spår” Foto: SF Studios

Regi: Mårten Klingberg Med: Katia Winter, Fredrik Hallgren, Rakel Wärmländer m fl.

Ett flyhänt och fartfyllt svenskt bidrag till romkom-genren som utspelar sig runt Vasaloppet och kretsar kring två struliga syskon, Lisa (Katia Winter) och Daniel (Fredrik Hallgren). Så skulle man kunna sammanfatta Mårten Klingbergs (”Min pappa Marianne”) senaste dramakomedi. Framför allt är Hollywoodsvensken Katia Winter ett fynd som trasig antihjältinna som söker frid i fädernas spår. Maria Karlssons (”Snabba cash”) manus har en driven och underhållande dialog och lyckas samtidigt beta av ämnen som missbruk, barnlöshet, prestationsångest, relationskriser och växande samhällsklyftor.

4. ”Maya Nilo (Laura)”

Nadja Rosenberg, Bahar Pars och Zhala spelar huvudrollerna i ”Maya Nilo (Laura)”. Foto: Triart

Regi: Lovisa Sirén Med: Zhala, Bahar Pars, Nadja Rosenberg m fl

Färgstark roadmovie om två omaka systrar som bilar till Portugal i sällskap med en trulig tonåring. Ett stilfullt och underhållande drama om syskonskap, moderskap och vänskap som får extra laddning av den sprakande kemin mellan långfilmsdebuterande Zhala och den mer rutinerade Bahar Pars. Plus för distinkt regi, liksom det välskrivna manuset som skedar ut lagom mängder information och inte lämnar några lösa trådar efter sig. Ett snyggt och tänkvärt sätt att utveckla teman kring genusdynamik som Lovisa Sirén lagt grunden till i tidigare uppmärksammade kortfilmer som ”Pussy have the power” och ”Audition”.

3. ”Comedy queen”

Sigrid Johnson spelar Sasha i ”Comedy Queen” Foto: SF

Regi: Sanna Lenken Med: Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud m fl

Att göra film för den knepiga målgruppen i gränslandet mellan barn och tonår är en svår konst. Men Sanna Lenken, som tidigare regisserat ”Min lilla syster” och succéserien ”Tunna blå linjen”, har ett anslag som fungerar så gott som perfekt. I grunden finns Jenny Jägerfelds ungdomsroman som handlar om en flicka som försöker hantera den oändliga sorgen efter en älskad mor. Filmatiseringen står dock på egna ben och pendlar imponerande säkert mellan tårdrivande snyftare och hjärtvärmande feel good. En drivet berättad, tidlös, blivande klassiker i sin genre.

2. ”Triangle of sadness”

Charlbi Dean och Harris Dickinson i ”Triangle of sadness”. Foto: Fredrik Wenzel/Plattform prod.

Regi: Ruben Östlund Med: Woody Harrelson, Charlbi Dean, Harris Dickinson, Henrik Dorsin m fl

På sedvanligt spektakulärt maner fortsätter Ruben Östlund att syna sociala koder och hierarkier också i sin senaste Guldpalmsvinnare. En soldränkt samhällssatir om klassklyftor av det mer mardrömslika slaget. Huvuddelen av filmen utspelar sig ombord på en lyxkryssare där influerare från modevärlden minglar med tech-miljardärer, vapenhandlare och ryska oligarker medan den hårt prövade personalen försöker hålla god min. En kräkdoftande hela havet stormar-scen och en marxistisk kapten adderar kulör åt den svarta farsen. En inbjudande uppsluppenhet som dock inte saknar finess.

....Och vinnaren är:

1. ”Boy from heaven”

Tawfek Barhom och Fares Fares i ”Boy from heaven”. Foto: Atmo

Regi: Tarik Saleh Med: Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri m fl

En djupt troende fiskarpojke från landet ställs inför en urban fullblodscyniker – skönt ruffigt spelad av Fares Fars – från den hemliga säkerhetspolisen i detta mästerliga Oscarsbidrag. Ett originellt drama som utspelar sig på Al-Azhar-universitetet i Kairo, sunnimuslimernas hjärta. Davids kamp mot Goliat? Ja, även om balansen från början ser skev ut, ska ingen räkna ut den unga mannen med det symbolmättade namnet Adam. Den unga eleven ansätts från alla håll i skolan. Alla vill ha något av honom. Är det det inte den politiska makten som försöker använda Adam som fjärrstyrd agent så är det radikaliserade fundamentalister som försöker fresta med intensiv gemenskap.

Den John le Carré-besatta Tarik Saleh har skapat en mäktig, bildskön och genreöverskridande thriller i gråzonen mellan den religiösa och sekulära makten i Egypten. Det blir ett laddat spiondrama där både makten och härligheten står på spel.

Året bästa svenska dokumentärer:

5. ”Leva tills jag dör”

Regi: Åsa Ekman, Oscar Hedin Hetteberg, Gustav Ågerstrand, Anders Teigen Med: Monica Lyander, Eleonora Nordqvist, Bengt Nilsson, m fl.

En livsbejakande och hjärtevärmande filmpärla om rätten till ett anständigt liv också i livets slutskede. Även om ”Leva tills jag dör” inte blundar för verkligheten så blir det en välbehövlig motbild till alla mardrömslika vittnesmål om äldrevårdens brister. Filmen kretsar kring eldsjälen och aktivitetscoachen Monica Lyander som kämpar dagligen med att försöka ge sina ”oldisar” ett meningsfullt liv och möjligheten att avsluta med flaggan i topp. En gripande, humoristiskt och upplyftande produktion från regikollektivet Film and Tell som har en uttalad vision att förändra världen med dokumentärer.

4. ”Nelly & Nadine”

”Nelly & Nadine” Foto: Magnus Gertten

Regi: Magnus Gertten Med: Sylvie Bianchi, Nelly Mousset-Vos, Nadine Hwang m fl.

Efter ”Hoppets hamn” och ”Every face has a name” återvänder Magnus Gertten för tredje gången till en kort nyhetsdokumentär från april 1945. Filmen, som ursprungligen gjordes för SF Journalen, skildrar hur koncentrationslägerfångar anländer till Malmö. Denna gång hittar han en fantastisk kärlekshistoria mellan två kvinnor, kinesiskättade Nadie Hwang och den franska operasångerskan Nelly Mousset-Vos som träffar varandra i Ravensbrücks koncentrationsläger, lyckas överleva, återförenas och tillbringar resten av livet tillsammans. En vindlande, sällsamt vacker berättelse om passion mot alla odds.

3. ”Kärlek & skilsmässa”

Johan Christiansson och Lena Carlsson i ”Kärlek och skilsmässa”. Foto: Susanne Walström

Regi: Maud Nycander Med: Lena Carlsson, Johan Christiansson m fl.

Kan man skiljas med förnuft? Dokumentärfilmaren Maud Nycander återvänder till ett Södermalmspar som hon filmat förr, när de var en ung småbarnsfamilj mellan disk och dagishämtningar, och som nu ska gå skilda vägar. Det rika bildmaterialet som binder samman nu och då är naturligtvis en skatt i sammanhanget. Liksom att personerna framför kameran är så öppna. En värmande film som många kommer att kunna spegla sig i. Filmen har också något viktigt, och oväntat hoppfullt, att säga till alla som lever eller levt i långa relationer. Man behöver aldrig skilja sig från sin gemensamma historia, sina bästa minnen, är lärdomen.

2. ”Joyce Carol Oates. A body in the service of mind”

Den amerikanska författaren Joyce Carol Oates. Foto: Agence Opale / Alamy Stock Photo

Regi: Stig Björkman Med: Joyce Carol Oates, Charles Gross, Laura Dern (röst)

De möttes via tegelstenen ”Blonde”. Efter en lång övertalningskampanj fick Stig Björkman äntligen komma hem till den hyperproduktiva författaren Joyce Carol Oates, trots att hon skyr rampljuset och alltid arbetar. Ett varmt möte som resulterar i personligt porträtt av en skrivande människa med stor integritet. Här blir det tydligt hur Oates böcker speglar det moderna USA:s historia och hur frågor om sociala rättvisor, våld, rasism och patriarkala strukturer ständigt återkommer. Ett intimt hemma hos-reportage med många utvikningar som ger känslan av att man faktiskt lär känna den skygga författaren.

...Och vinnaren är:

1. ”Döttrar”

Bild 1 av 2 ”Döttrar” Foto: Ita Zbroniec-Zajt Bild 2 av 2 Ur ”Döttrar”. Foto: Ita Zbroniec-Zajt Bildspel

Regi: Jenifer Malmqvist

Hjärtskärande och smärtsamt men också vackert och trösterik om tre systrar som försöker försonas med sitt ofattbara barndomstrauma då deras mamma begick självmord. Regissören har följt Maja, Sofia och Hedvig från åren efter att deras mamma dog fram till tröskeln för vuxenlivet i dag.

Flickorna återvänder till sig själva, sörjer på barns sätt att de inte alltid var så närvarande som velat. Varför såg de så mycket på tv? Men det blir aldrig någon sjukdoms- eller misärskildring utan snarare som att se en ljus katedral av minnen resas sten för sten. Oavsett ämne är dokumentärfilm beroende av vara på rätt plats vid rätt tillfälle, ha rätt bilder till rätt historia. Intima och samtidigt allmängiltiga ”Döttrar” är ett av de mest lyckade exemplen på just detta. En helgjuten film och en oförglömlig känsloresa med lyriskt foto av prisbelönta Ita Zbroniec-Zajt (”Yarden”) som lär vara högaktuell igen nu när Guldbaggenomineringarna närmar sig.

