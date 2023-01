DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 1

”Department of truth” Foto: Image Comics

Seriealbum. James Tynion IV ”Department of truth”

Image Comics

Under amerikanska underrättelsetjänsten opererar Sanningsavdelningen, en organisation för att bekämpa konspirationsteorier. De måste vara ständigt vaksamma eftersom varje sammansvärjning som får tillräckligt många följare besannas, verkligheten omformas efter majoritetssamhället och ordet blir vordet kött – om tron på jorden som platt är stark nog så blir den det, om tillräckligt många tror på satanistiska pedofilringar så finns de. Premissen för James Tynions seriealbum är fantastisk; genomförandet lika smart som vrickat.

Kristofer Ahlström

Jenny Erpenbeck. Foto: Greta María Ásgeirsdóttir

Bok. Jenny Erpenbeck ”Kairos”

Albert Bonniers förlag



Under julhelgen läser jag äntligen Jenny Erpenbecks höstroman ”Kairos” om 19-åriga Katharina som inleder ett kärleksförhållande med den 35 år äldre författaren Hans. De ses på en buss i Östberlin 1986 och har sedan en lika stark som slitsam relation. Erpenbeck lyckas inte bara skriva en relationsroman med ovanligt psykologiskt djup utan lika mycket en skildring av det gamla Östeuropas fall. Så hjärtskärande fångar hon många östtyskars känsla av att ha levt ett liv som plötsligt inte längre ansågs vara något värt. Allt detta överfört till lågmäld och precis svenska av översättaren Ulrika Wallenström.



Åsa Beckman

Podcasten ”Welcome to Provincetown”. Foto: Rococo Punch/Room Tone

Podcast. ”Welcome to Provincetown”

Rococo Punch/Room Tone

Det bor bara drygt 3 000 personer i Provincetown, Massachusetts. Men om somrarna förvandlas den lilla orten till ett semesterparadis för hbtq-personer. Dokumentärmakaren Mitra Kaboli tillbringar en sommar på orten och följer en handfull spretiga personer. Vi får möta dragartisten Qya som hoppas att det här är sommaren då allt ska hända. Den nyligen frånskilda björnen Brian som försöker plocka ihop sitt liv igen. Och nyinflyttade Sonny som jobbar med att bära öl och mest vill ägna sommaren åt att ligga. Tempot är långsamt, ljudläggningen generös och full av vågskvalp och drinkar och ljudet av solvarma sommardagar.

Hanna Fahl

Omslag ”Otto Schulz. Möbler och inredningar 1910-1950” Foto: Chr förlag

Fackbok. Christian Björk ”Otto Schulz”

Chr förlag

Tunga konstböcker trendar; 800 sidor om Pontus Hultén, 1 200 sidor om Andy Warhol. Och nyss utkom en tegelsten om möbelformgivaren, inredningsarkitekten och debattören Otto Schulz. Han drev Firma Boet, Göteborgs mest exklusiva inredningsbutik 1920–50, därtill tidskriften Boet. Designhistorikern Christian Björk har ägnat boken fyra år. Den är utgiven på eget förlag – ingen annan ville ge ut en så påkostad publikation med 230 illustrationer, varav åtskilliga vackra akvareller av heminredningar. Schulz var på en gång eklektiker och progressiv funktionalist, och i dag är hans mest stilrena och säregna möbler åtråvärda antikviteter.

Birgitta Rubin

Zadie Smith. Foto: Eva Tedesjö

Essä. Zadie Smith ”The instrumentalist”

The New York Review of Books/nybooks.com

I det senaste numret av The New York Review of Books skriver författaren Zadie Smith en essä om Todd Fields dirigentdrama ”Tár”, med Cate Blanchett i huvudrollen, som redan länge varit en snackis internationellt men inte har svensk biopremiär förrän i mars. Man behöver dock inte ha sett filmen för att uppskatta Zadie Smiths tankar om den. Med utgångspunkt i ”Tár” för hon ett bredare resonemang om generationsklyftor, åldrande, och syndiga kvinnliga huvudpersoner som är både mycket intelligent och mycket självironiskt roligt: ”Våra ryggar värker, ungdomarna gillar inte Bach längre – och havsnivåerna stiger! Som ungdomarna själva säger: it’s a lot.”

Greta Schüldt