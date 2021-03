DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 10

Naturkänsla mitt i stan: Vy från Carin Ellbergs utställning. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Utställning

Carin Ellberg, ”Stenarna har långa trådar”

Andréhn-Schiptjenko, Stockholm

Carin Ellberg gick ut Kungliga konsthögskolan 1989 och har sedan dess figurerat flitigt med såväl utställningar som offentliga verk. Men jag har aldrig tidigare sett en så starkt uttryckt naturkänsla i hennes verk som nu på galleri Andréhn-Schiptjenko. Kanske har pandemin och klimatförändringarna förstärkt upplevelsen av människans beroende av och koppling till naturen, här förmedlat med ”trådar” mellan ett sydsvenskt kustlandskap och ovala former som representerar ansikten. ”Trådarna” är fritt hängande eller stående rundjärnsskulpturer behängda med stenar och glasovaler, vars former ytterst elegant går igen i målningarna på väggarna. Läs DN:s recension här.

Birgitta Rubin

Makalöst porträtt: Douglas Stuart har skrivit ”Shuggie Bain”. Foto: Pontus Höök

Roman

Douglas Stuart, ”Shuggie Bain”

Albert Bonniers förlag

Vilket oförglömligt modersporträtt som den skotske debutanten Douglas Stuart skapar i sin roman ”Shuggie Bain” som fick förra årets Bookerpris. Det är en delvis självbiografisk skildring av en homosexuell pojkes uppväxt med en alkoholiserad mamma i ett slitet gruvområde utanför Glasgow på 80-talet. Agnes vinglar ner för gatan i sliten minkpäls och höga klackar framför skvallersugna grannfruar med smutsiga förkläden. Strax intill henne finns alltid lille Shuggie som tänker att det är hans livsuppgift att rädda henne. En makalös roman om utsatthet och missbruk men också om längtan efter värdighet. Läs DN:s recension här.

Åsa Beckman

Populär bland väljarna: Låtsassenatorn Anne Ranch. Foto: Instagram

Sociala medier

officialanneranch

Instagram

I en värld inte alltför avlägsen vår har den glosögda amerikanska senatorn Anne Ranch just blivit vald till president. Måttlöst populär bland väljarna, naturligtvis, eftersom hon på punkt efter punkt prickar in allt det som efterfrågas för att vara politiskt gångbar i vår tid: skamlöst okunnig och självupptagen, konspiratorisk och käck. Och föga rädd för att dela med sig av sina vardagsbryderier. I det senaste av hennes månatligt uppdaterade Instagraminlägg poserar hon med vaccinationsnålen begravd i överarmen och utropet ”Ingen politiker ska skämmas över att leka Gud med sin egen kropp”.

Ett satirkonto, vad jag förstår, men säker kan man inte vara. Roligt är det i alla händelser.

Johan Hilton

Omvälvande kärlekssaga: Emmanuelle Bercot och Vincent Cassel i ”Förförd” Foto: Folkets bio

Film

”Förförd”

SVT play

Den franska regissören Maïwenn slog igenom för tio år sedan med högintensivt socialrealistiska ”Polis” (Triartplay) som utspelar sig bland poliser som jobbar med sexualbrott mot barn. Uppföljaren ”Förförd” (”Mon roi”) – som just nu fyndas i ett alltmer blomstrande filmutbud på SVT – är något helt annat. Ett relationsdrama om en omvälvande kärlekssaga mellan ett minst sagt omaka par. Tony (Emmanuell Bercot) är jurist och faller pladask för charmören men slarvern Georgio (Vincent Cassel). En laddad och oavlåtligt fascinerande story om passionens mörka baksida och en kvinnas kamp för att göra sig fri från det som förminskar och förgör henne, i kärlekens namn.

Helena Lindblad

Flyhänt dokumentär: ”Can’t get you out of my head”. Foto: BBC

Dokumentärserie

”Can’t get you out of my head”

BBC/Youtube

Den brittiske filmaren Adam Curtis, som gjort dokumentärer för BBC sedan 80-talet, är ett unikum. Men på Youtube har han onekligen fått sällskap av många andra entusiaster som klipper fram mer eller mindre träffsäkra samband om världen. Därför är det roligt att veteranens medryckande montage numera också finns på plattformen, bland alla virala konspirationsvideor. Den senaste av Curtis samtidshistoriska filmer, den sexdelade ”Can’t get you out of my head”, vill undersöka våra känslor. Det handlar också om mörk paranoia och teknologisk makt. Det flyhänta resultatet är en blandning av rörliga arkivfynd, egensinnig musikläggning och Curtis kluriga berättarröst.

Jacob Lundström

