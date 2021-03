DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 11

Veronica Palm. Foto: Bengt Alm

Roman. Veronica Palm, ”Inte alla män”

Bokfabriken

En relationsroman om kvinnomisshandel och politik, vilket ju låter dystert. Men romandebutanten Veronica Palm, som själv suttit i riksdagen för socialdemokraterna, berättar med pricksäkra iakttagelser och ökande tempo om den frånskilda politikern Emilia vars liv är överfullt av arbete och barn, och om barndomsvännen Josefine som är lyckligt gift med en framgångsrik man. För det är hon väl? Mannen älskar henne ju så mycket, han är omtänksam och vill skydda henne. Och snart, mycket snart, övergår kärleken i något annat. Det är vardagsliv, kärlek och storpolitik om vartannat, men det är framför allt en ovanligt spännande skildring av Sverige i dag.

Lotta Olsson

Diktbok. Johan Jönson, ”ProponeisiS”

Albert Bonniers förlag

I och med sin senaste diktsamling har Johan Jönson säkert uppnått minst 10 000 sidor publicerade dikter. Den nya är på 2 270. Jag tror han överträffar Göran Sonnevi vid det här laget. Men tyngre än sidantalet väger hans oförblommerade fucking ilska, som kräver sitt utrymme. Underdogperspektivet är framträdande när han maximerar klasshatet, samhällsanalysen, det allmänna och det särskilda hatet. Dessutom framstår han som en av de mest intellektuellt självskolade poeter man kan tänka sig. Paradoxal, självspäkande, skabrös och vildsint genial framstår Johan Jönson som en av rikets mest ovilliga nationalpoeter. Och att han hatar detta faktum är självklart.

Jonas Thente

”Vargen kommer”. Foto: SVT

Tv-serie. ”Vargen kommer”

SVT Play

Vid Göteborgs filmfestival för en dryg månad sedan fick Maja Jul Larsen pris för bästa nordiska tv-serie. Rätt manus vann. En 14-årig flicka pekar i en skoluppsats ut sin styvfar som våldsam. En hårdrockälskande socialsekreterare tvångsomhändertar flickan och hennes lillebror. Rätt eller fel? Det danska samtidsdramat ”Vargen kommer” borrar djupt i en smärtsamt verklighetsnära konflikt. Psykologisk realism när den är som mest realistisk och samtidigt som mest dramatisk. Tystnaderna skriker, gråter och kan knappt andas. Alla medverkande skådespelare imponerar, men allra mest imponerar Noah Storm Otto och Flora Ofelia Hofmann Lindahl i rollerna som barnen Theo och Holly.

Per Svensson

Elena Tonra i Ex:Re. Foto: Marika Kochiashvilla

Album. Ex:Re, ”Ex:Re with 12 Ensemble”

(4AD/Playground)

Det råder ingen skriande brist på skilsmässoalbum i musikhistorien. Mången artist har känt sig nödgad att klä sin smärta i ord och toner när dörren slagits igen och ljuden från stegen i trappan har tystnat. Ibland bränner det till lite extra, som när Elena Tonra från bandet Daughter kastades in i en kärlekskris och startade sidoprojektet Ex:Re som känsloventil. För att bearbeta sorgen över sitt ex gick Elena Tonra varje dag till sin studio för att spela in vad hon kände. Resultatet blev det hypnotiska albumet ”Ex:Re”, som nu, tre år senare, kommit i en vacker nyinspelning med kompositören Josephine Stephenson och stråkorkestern 12 Ensemble. Ta på lurar, blunda och fall in i en drömsk meditation över kärlekens helvete.

Mats Odéen

”Judas and the Black Messiah” Foto: Glen Wilson

Film. ”Judas and the Black Messiah”

Bio

Filmen om mordet på Svarta pantrarnas Fred Hampton 1969 handlar som titeln antyder lika mycket om infiltratören som sålde ut honom. Lakeith Stanfield är lysande som den småkriminella ynglingen William O'Neal som gör en deal med FBI och försöker smälta in i Chicagos radikala miljöer. Först disciplineras han med armhävningar för sitt okynnesflörtande men sedan kommer han nära gruppens mest vältalige agitator. O'Neal vill först och främst rädda sitt eget skinn, men får samtidigt en kick av dubbelspelet. Och kanske, kanske rycks han ändå med av retoriken och gemenskapen i motståndsrörelsen? Det gör ”Judas and the Black Messiah” till både ett levande tidsdokument och en uppvisning i skådespeleri.

Jacob Lundström