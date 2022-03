DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 12

Maja Rung. Foto: Foto Markus Gårder

Teater. ”Kulla-Gulla”

Regi Maria Sid. Kulturhuset Stadsteatern

Det är fullt blås när teaterchefen Maria Sid baxar upp Martha Sandwall-Bergströms klassiska skapelse Kulla-Gulla på Stadsteaterns stora scen. Dans, musik, akrobatik – i stort sett tas alla scenkonstens möjligheter i anspråk. Även en Kulla-Gulla-skeptiker som undertecknad – det jag minns av tv-serien från 80-talet är ett evigt klafsande i lera, stela barnskådespelare och en outhärdligt rättrådig hjältinna – faller till slut handlöst för Maja Rungs energiska porträtt. Från initiativberövat fattighjon till solidariskt subjekt i byxor. Det är svårt att föreställa sig en bättre målbild för såväl töser som gossar år 2022.

Johan Hilton

Karolina Ramqvist. Foto: Thron Ullberg

Roman. Karolina Ramqvist ”Bröd och mjölk”

Norstedts

Efter ett 00-tal med många kilo ätstörningsskildringar lät det inte direkt lockande med en roman som kretsar runt mat som hunger och hot. Men herregud vad Karolina Ramqvists ”Bröd och mjölk” drar igång tankar om vad mat och ätande är förknippat med, på ett djupare plan. Genom att följa maten genom sitt eget liv skapar hon både en originell självbiografi men också en bild av hur Sverige förändrats under de senaste hundra åren.

Det märkliga är att parallellt med att Ramqvist minns aktiveras också mina egna minnen av mat och människor och det stiger upp smaker, dofter och röster som jag trodde att jag glömt.



Åsa Beckman

Britta Marakatt-Labba i ”Historjá. Stygn för Sápmi” Foto: Jonas Rudström/ Hans Olof Utsi

Film ”Historjá. Stygn för Sápmi”

Bio

Britta Marakatt-Labba var en av flera kulturpersoner i Thomas Jacksons dokumentär ”Den inre skogen” 2019. Nu har den samiska konstnären huvudrollen i hans nya dokumentär ”Historjá. Stygn för Sápmi”. Ett allkonstverk med ett brinnande budskap och fantastiskt filmfoto. Kameran följer Marakatt-Labbas renskötande familj genom Nordkalottens mäktiga landskap, omväxlande med hennes aktivistiska och konstnärliga arbete. Med små stygn tolkar hennes bildbroderier den storslagna naturen och samiska kulturen, med centrum i rennäringen – nu svårt hotad av klimatförändringarna. Filmen växer till en angelägen appell, som ska upplevas på stor duk!

Birgitta Rubin

Ur ”Elden ring” Illustration: Bandai Namco

Spel. ”Elden ring”

From Software/Bandai Namco

När spelen har blivit allmängods och kreti och pleti sitter och spelar på mobilen i rusningstrafiken – då måste den hårdföra spelkärnan självklart bli än mer hårdför. Japanska utvecklaren From Software har sedan 2019 skapat ohyggligt svåra actionrollspel som inte alls passar för kollektivtrafiken. Nya ”Elden ring” är en aning enklare, vilket innebär att det bara är obarmhärtigt. Men underbart. Vackert, smart, storslaget, gigantiskt och i slutändan ändå rättvist mot den som vågar försöka. Personligen är jag tacksam för att spelet är så tillåtande för den som väljer att smyga i busken snarare än att ta strid mot de större hiskeligheterna.

Jonas Thente

”The agent”

Ljuddrama. ”The agent”

Spotify, Apple m fl

Under det pågående kriget i Ukraina har den forna KGB-agenten Jack Barsky (författare till ”Deep undercover”) använts som expert för att förstå Putins mentalitet och motiv. Detta rafflande ljuddrama från verkligheten berättar om Barskys liv som så kallad illegal KGB-spion i USA under kalla kriget. En fängslande historia om det hemliga dubbellivet med familjer på båda sidor av Atlanten som slut tvingade honom att göra sitt livs svåraste val. I 12 avsnitt följer vi Barsky från uppväxten i forna DDR via KGB-träningen i Moskva till jobbet som inbäddad spion i en amerikansk förortsidyll. ”The americans” på riktigt.

Nicholas Wennö