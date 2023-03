DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 12

”Eo”. Foto: Aneta Gebska

Film. ”Eo”

Bio

Åsnorna har inte haft det lätt på bio den senaste tiden. (Sluta läsa nu om du ogillar spoilers eller bara inte vill få ditt hjärta krossat.) I ”The banshees of Inisherin” dör Pádraics trofasta miniåsna i en kvävningsolycka, medan vildåsnan i ”Triangle of sadness” blir skoningslöst ihjälslagen av Henrik Dorsin. Inget nytt under solen i och för sig – åsnan har länge varit typecastad som offer. Det blir ingen revolt i Jerzy Skolimowskis ”Eo” heller men här får den åtminstone kliva fram som huvudperson. Filmen följer Eos liv i fångenskap, men är inget frosseri i lidande utan ett känsligt tecknat djurporträtt. Grymt och ömt på samma gång.

Jacob Lundström

”Acting class” Foto: Drawn and Quarterly

Serieroman. Nick Drnaso ”Acting class”

Drawn and Quarterly

För fem år sedan blev Nick Drnaso den första att få en serieroman nominerad till det prestigefulla Bookerpriset. Den, ”Sabrina”, handlade om jagets upplösning och hur lätt man leds vilse i konspirationsteorier. Utforskandet av det dissociativa fortsätter i nya ”Acting class” där ett gäng ensamma och jagsvaga själar börjar en kurs i improvisationsteater och snart får grava svårigheter att skilja rollspelet från verkliga livet. Boken är ett mästerstycke i bild- och textberättande som samtidigt säger någonting om vår längtan efter en djupare tillvaro än vad moderniteten kan erbjuda – och vilka ödesdigra konsekvenser en sådan saknad kan få.

Kristofer Ahlström

Bild 1 av 3 Detalj från tronhimmel med metallbroderier i guld, silver och silke, från norra Italien, 1500-talets första hälft. Foto: Foto: Lisa Raihle Rehbäck Bild 2 av 3 Kamédiadem som tillhört drottning Josefina, tillverkat av hovjuvelerare Nitot i Paris i början av 1800-talet. Foto: Daniel Costantini Bild 3 av 3 Vy från jubileumsutställningen med föremål från renässansen hovkultur. Foto: Jean-Baptiste Béranger Bildspel

Utställning. ”Vasa till Bernadotte 1523–1973–2023”

Kungliga Slottet, Stockholm

I år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och 50 år sedan Carl XVI Gustaf efterträdde sin farfar som statschef. Detta dubbeljubileum firas nu med den största utställning som någonsin gjorts på Kungliga Slottet, uppbyggd kring tematiska nedslag i den långa historien. Med start i renässansens och stormaktstidens praktfulla maktdemonstrationer visas en parad av storslagna och påkostade antikviteter; målningar, möbler, konsthantverk, kostymer. Men här ingår också små kuriositeter, som ett spetsglas och en tegelsten. Allt handplockat för att på olika sätt representera det som i undertiteln kallas ”hovkultur i rikets tjänst”.

Birgitta Rubin

Bild 1 av 2 Foto: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc Bild 2 av 2 Bildspel

Essä. Clair Wills ”Quickening, or how to plot an abortion”

London review of books

Litteraturprofessorn Clair Wills är knappast den första att hävda att romanens historia bör förstås mot sexualitetens historia, och vice versa. Men som hon gör det! I essän ”Quickening, or how to plot an abortion” redogör hon för inställningen till aborter då och nu, utifrån verk av Balzac, Lessing och Ernaux. Kvinnor har alltid haft strategier för att avsluta oönskade graviditeter. Men det var först när aborten blev en fråga för lagen och vården som den också blev ett litterärt tema. Varför? Wills svar är fascinerande: sedan dess behöver en kvinna som önskar en abort formulera en berättelse om sitt liv och sig själv. Så föddes en ny storyteller.

Sandra Stiskalo

Filmen ”Korsett” med Vicky Krieps i huvudrollen som Elisabeth av Österrike. Foto: Lucky Dogs

Film. ”Korsett”

Bio

Hon var allt från hertiginna till kejsarinna, men kanske framför allt en mellaneuropeisk skönhetsdrottning på 1800-talet som i verkligheten underkastade sig mest extrema beautyrutiner för att bevara sitt utseende. Marie Kreutzers film ”Korsett”, baserad på Elisabeth av Österrikes liv som medelålderskrisande regent, lägger ett spännande pussel av såväl historiskt belagda som rent fiktiva detaljer. Resultatet blir ett anakronistiskt, anarkistiskt och absurt drottningdrama som inte liknar något annat. En helt fantastisk film som blandar mörk melankoli med en suveränt underskruvad humor. Vicky Krieps i huvudrollen är helt suverän. Missa inte!

Helena Lindblad