DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 12

Album. Lana Del Rey, ”Chemtrails over the country club”

”I'm ready to leave LA”, sjunger Lana Del Rey vemodigt i låten ”Let me love you like a woman”, om den soldränkta staden som hon alltid har dyrkat, inte minst på 2019 års album ”Norman fucking Rockwell!”. På nya ”Chemtrails over the country club” har något förändrats. Över avskalade och akustiska produktioner kontemplerar hon över det lilla livet och sin tonårstid. Hon namndroppar artister som Stevie Nicks och Joan Baez, gör en rysligt vacker cover på Joni Mitchell och det är tydligt att hon vill associeras med 70-talets folkmusiklegendarer hellre än dagens glättiga popvärld. Det är en position som passar henne väldigt bra.

Kajsa Haidl

Elin Cullhed Foto: Sofia Runarsdotter

Roman. Elin Cullhed, ”Eufori”

Det kan ju tyckas dödsföraktande att ge sig på att skriva en roman om Sylvia Plath som så många har ett starkt förhållande till. Ändå har Elin Cullhed gjort just det. Och att hennes första bok för vuxna är så upplyftande beror på att hon vågat kasta loss från verklighetens Plath. Här finns fakta från den ikoniska författarens sista år – med maken Ted Hughes, barnen, huset i Devon – men utifrån det skapar Cullhed en fri fantasi. Med sprakande bilder, stora känslor och ett intensivt språk skriver hon en småmanisk berättelse om kvinnors och mäns skapande. Lika sann som hjärtskärande.

Åsa Beckman

Cecilia Germain, "Delta Theta Alpha". Foto: Hanna Ukura
Vy från Cecilia Germains utställning Foto: Hanna Ukura

Utställning. Cecilia Germain, ”The dream keeper”

Bokyrka konsthall, Fittja

”The dream keeper” på Botkyrka konsthall är Cecilia Germains första soloutställning. Det är en poetisk och multisensorisk presentation, som förutom synen även stimulerar hörseln, lukt- och smaksinnet. Konstnären bjuder dessutom in lokalbefolkningen till att bygga upp ett kollektivt herbarium och har själv tagit med sig krukväxter som alla har afrikanska rötter. Utställningen tar avstamp i faderns släkt som drabbades av den transatlantiska slavhandeln och berör på olika sätt denna mörka historia med förflyttningar över tid och kontinenter. Men smärtan får sällskap av framtidsdrömmar och Germain visar fint hur läkning kan gå till.

Birgitta Rubin

Vigdis Hjorth. Foto: Chris Maluszynski

Roman. Vigdis Hjorth, ”Är mor död”

Natur & Kultur, övers. Jens Hjälte

Varje ny roman av Vigdis Hjorth är en händelse: vilken känsla ska man nu få följa från första impulsen till uppgörelsens katastrof? I ”Är mor död” försöker bildkonstnären Johanna, snart 60 år, få tillbaka kontakten med sin mamma, som brutit med dottern efter en rad konflikter. Och från det att Johanna lite försiktigt söker efter sin mammas nya adress, till dess att romanen närmar sig sitt slut, har en utdragen explosion skett. Vigdis Hjorths romaner upprättar en förbindelse mellan det grekiska ödesdramat och den moderna psykologin. Det blir storartad litteratur, med ett språk som få läsaren att andas i takt med texten. Har jag sagt att hon är rolig också?

Malin Ullgren

Josefin Asplund i ”Snöänglar”. Foto: Johan Paulin /SVT

Tv-serie. ”Snöänglar”

SVT

Svensk tv-drama tycks ha prickat en ny formtopp. På söndag kommer dramaserien som kommer att fylla tomrummet efter ”Tunna blå linjen”. Allt börjar med en mardröm på julaftonsmorgon när Josefin Asplunds pillermissbrukande småbarnsmamman vaknar upp ur dimman och upptäcker att hennes nyfödda son är spårlöst försvunnen. Ur detta kommer ett känsloladdat, nervigt och levande drama som rör sig i gränslandet mellan socialdrama och kriminalthriller. Eller som Jacob Lundström skrev i sin recension: ”En både inkännande och spännande helvetesresa.” Lysande rollprestationer av bland andra Josefin Asplund, Ardalan Esmaili, Eva Melander och Cecilia Nilsson.

Nicholas Wennö