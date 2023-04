DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 13

Bild 1 av 3 Bordet ”Mora” av Axel Einar Hjorth, utställt på Stockholmsutställningen 1930. Foto: Björn Dahlgren/Sörmlands museum Bild 2 av 3 Exklusivt sovrumsmöblemang från NK, 1937, ritat av Axel Einar Hjorth. Foto: Björn Dahlgren Bild 3 av 3 Stora Kraal, formgiven för NK av Kerstin Hörlin-Holmquist 1951. Foto: Björn Dahlgren/Sörmlands museum Bildspel

Utställning/bok. ”NK:s möbler”

Sörmlands museum, Nyköping

För tre år sedan utsågs Sörmlands museum till Årets museum, belönat för sitt nyskapande arbete med att presentera samlingen. Museet levandegör nu historien om NK:s högkvalitativa möbeltillverkning i Nyköping 1904–73 i en fint gestaltad utställning och bok. NK-epoken är rikt representerad i samlingen med en stor mängd möbler, föremål, fotografier och berättelser från medarbetare men för de flesta är denna del av svensk möbelhistoria ännu rätt okänd. Här får vi äntligen veta mer om både tillverkningen och skickliga formgivare som Axel Einar Hjort, Kerstin Hörlin-Holmquist och Elias Svedberg, vars NK-möbler ständigt slår auktionsrekord.

Birgitta Rubin

Bild 1 av 2 Karl Ove Knausgård. Foto: Thomas Karlsson Bild 2 av 2 Bildspel

Roman. Karl Ove Knausgård ”Det tredje riket”

Norstedts

Djävulen står i skogsbrynet. Det är inte bara en känsla, det finns på film. I ”Morgonstjärnan” fanns en dubbeltydighet för den bibelkunnige – är stjärnan som stigit på himlen en symbol för Jesus eller för Lucifer? I ”Det tredje riket” råder det inte längre några tvivel om vem som vandrar på jorden och väcker de döda till liv. Mystiken tätnar, och samtidigt lever norrmännen sina små liv, de äter räkor och är otrogna och dricker för mycket. Det stora bekymret med Karl Ove Knausgårds romansvit är att man slits mellan två känslor. Å ena sidan vill man omedelbart nå upplösningen, där alla ens frågor äntligen ska få svar. Å andra sidan vill man aldrig att det ska ta slut.

Greta Schüldt

Syskonen Roy i ”Succession” Foto: HBO Max

Tv-serie. ”Succession”

HBO Max

Medan kritikerröster i allt högre tonläge risar strömningkulturens överfulla utbud och sjunkande kvalitet är det betryggande att tv-världens mest pålitliga serie är tillbaka. ”Succession” vet dessutom med sig att sluta i tid, så att varje avsnitt i denna fjärde och sista säsong kommer med ödesmättad tyngd. Det känns bokstavligen som att kampen mellan de dysfunktionella syskonen och den hårdnackade patriarken Logan Roy nu sker på liv och död. Samtidigt är det på många sätt ett odödligt drama – det genljuder av klassiska verk från antikens Grekland, Shakespeare och Kalle Anka, och skriver för evigt in sig i historien som en av tidernas bästa tv-serier.

Kristofer Ahlström

Podcasten ”The skewer”.

Podd. ”The skewer”

BBC Sounds

Det är inte sant att alla poddar låter likadant, men det är mer sant än vad som är bra – det är därför BBC-podden ”The skewer” är så uppfriskande. Det är en show som är sitt sound. ”En satirisk flod av ljud” var pitchen när komikern Jon Holmes sålde in idén för ett par år sedan och i de korta programmen korsklipps aktuella nyhetshändelser med varandra och blandas med knäppa arkivfynd, gamla låtar och moderna beats. Det är medvetet mixat för hörlurar, närmast hallucinatoriskt att lyssna på och jag önskar att många svenska poddproducenter lyssnar och låter sig inspireras.

Harald Bergius

Bild 1 av 2 Foto: Universal Bild 2 av 2 Lana Del Rey Bildspel

Skiva. Lana Del Rey ”Did you know that there´s a tunnel under Ocean Blvd”

Interscope/Universal



Många tycker att det är trist att Lana Del Rey inte gör ”riktiga” låtar längre utan mer svävande ansamlingar av ord och musik. Men jag gillar att vara i de ljudvärldar hon skapar på ”Did you know that there´s a tunnel under Ocean Blvd”. Även om hon på detta nionde album är mer privat och sjunger om sina närmaste, förblir hennes persona lika mystisk, sval och oåtkomlig. Någon gång ska jag läsa om Joan Didions roman ”Lagt kort” med henne i öronen. Berättelsen om den före detta fotomodellen som i sin Corvette lämnar Beverly Hills och planlöst kör längs motorvägarna skulle kunna bli en perfekt Lana Del Rey-låt.

Åsa Beckman