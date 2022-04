DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 14

Gary Oldman i ”Slow horses”. Foto: Jack English

Tv. ”Slow horses”

Apple TV+

Mästerlig mix av en rafflande spionthriller och arbetsplatskomedi i ett murrigt London. Gary Oldman briljerar som den snillrika suputen och spionslusken Jackson Lamb som basar över en dysfunktionell skara MI5-agenter som förpassats till frysboxen efter ödesdigra jobbmissar. Den senaste i raden är River Cartwright (Jack Lowden) som har större ambitioner än att bli pappersvändare på ”Slough house”, det solkiga hemmet för firmans ”slow horses” (”drägg”). I stället dras han in i ett livsfarligt uppdrag som sätter allt på spel. En av årets toppserier som baseras på Mark Herrons roman som bearbetats för tv av Will Smith (”Veep” och ”The thick of it”).

Nicholas Wennö

Foto: Ahmadu Jahs arkiv

Dokumentär. ”Ahmadu”

SVT Play

Han var ingenjörsstudenten från Sierra Leone som sadlade om till musiker när han kom till Sverige på 1960-talet. Ahmadu Jah reste i decennier mellan bygdegårdar och skolor med sina congas och talking drums för att sprida västafrikansk musik till svenska avkrokar. Han var en sann folkbildare. I den finstämda dokumentären ”Ahmadu” tecknas ett liv flyhänt upp, inte minst med hjälp av hans många barn. Vi följer honom hela vägen till äldreboendet och in i demensen. Det är djupt gripande att se hur ögon och kropp liksom vaknar till liv igen när hans gamla band Highlife Orchestra spelar upp för honom en sista gång. ”Ahmadu” av Jacob Frössén är en kulturgärning i det lilla.

Magnus Säll

Geir Gulliksen. Foto: Hampus Andersson

Diktsamling. Geir Gulliksen ”Vuxna dikter”

Ellerströms förlag

”Vuxna dikter” är ingen ny diktsamling, den gavs ut på svenska redan 2001, men har länge varit slutsåld. Vilken välgärning av Ellerströms att ge ut den igen. Som Alexandra Borg konstaterar i sitt förord är den skriven av en Geir Gulliksen som ännu inte blivit Knausgårds mentala stöd/förläggare eller skrivit sin hyllade ”Berättelse om ett äktenskap”. Här är han bara en underbar poet. Det handlar om skrivande och vuxenblivande och om en förlorad, död, kärlek, och det är så rakt och ömsint och sorgligt och vackert att man gråter: ”här är jag, / jag har skrivit mig bort / från det jag ville ha sagt / det jag hade på hjärtat / är kvar i hjärtat.”

Greta Thurfjell

Del av Björn Lövins rekonstruerade installation ”Herr P:s penningar” på Moderna museet. Foto: Åsa Lundén/Moderna museet

Utställning. ”Björn Lövin. Den omgivande verkligheten”

Moderna museet, Stockholm

Björn Lövin gjorde en rad uppmärksammade installationer på 1970- och 80-talen. Efter hans död 2009 har intresset stadigt växt för hans profetiska totalkonstverk, där skarp samhällskritik vävts samman med existentiella frågeställningar. Men inget har gått att se i verkligheten, eftersom Lövins scenografier aldrig sparades i sin helhet. Detta har Moderna museet nu rått bot på genom att rekonstruera tre av hans mest omtalade installationer, däribland den tvådelade ”Konsument i oändligheten och Herr P:s penningar” som ursprungligen visades på museet 1971. Briljant och bitande civilisationskritik som till och med är ännu mer aktuell i dag.

Birgitta Rubin

Karl Ove Knausgård i London i februari i år. Foto: Beatrice Lundborg

Roman. Karl Ove Knausgård ”Vargarna från evighetens skog”

Övers. Staffan Söderblom, Norstedts

Det visade sig att den strålande ”Morgonstjärnan” inte var en litterär händelse för sig, utan början på en svit. Nu finns uppföljaren på svenska, och fler ska komma. I romanens första del möter vi Syvert, en 20-årig kille som året 1986 börjar nysta i sin döda fars historia. Andra delen utspelar sig i ett samtida Ryssland, där den 40-åriga Alevtina berättar om sina relationer till människorna omkring henne. Om döden dominerade den förra romanen, kan man säga att livet och det levande är temat i ”Vargarna från evighetens skog”. I nästan 800 sidor håller Karl Ove Knausgård intensivt liv i det skrivna ordet och visar vilken mästerlig och generös berättare han är.

Malin Ullgren

Läs fler tips från DN Kultur.