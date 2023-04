DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 14

Bild 1 av 3 Laurie Anderson, ”Home of the Brave”, 1986 Stillbild ur film. Foto: © Laurie Anderson Bild 2 av 3 Laurie Andersons debutalbum ”Big science”. Foto: Greg Shifrin © Laurie Anderson Bild 3 av 3 Laurie Anderson, från installationen ”To the moon”. Bildspel

Utställning Laurie Anderson ”Looking into a mirror sideways”

Moderna museet, Stockholm

Många med mig upptäckte den egensinniga amerikanska musikern, konstnären och performanceartisten Laurie Anderson 1982, då hon fick en världshit med ”O superman”. Sedan dess har hon stadigt utvecklat sin repertoar såväl musikaliskt som konstnärligt och tekniskt, ofta i samarbeten. Nu är Anderson aktuell på Moderna museet med allt ifrån VR-verk och AI-genererade bilder, till fotoexperiment, egenhändigt byggda instrument, väggteckningar och klipp från konsertfilmer. Dramatiska, fantasieggande historier om hennes eget liv, den svenske farfadern och en Guantánamofånge ingår i ett dynamiskt snurrande flöde av ljud, texter, bilder.

Birgitta Rubin

Ben Lerner. Foto: Ariana Mangual

Novell. Ben Lerner, ”The ferry”

The New Yorker

”When everything is poetry I know I am unwell.” Berättaren i den amerikanska it-författaren Ben Lerners (”På väg från Atocha”, ”Topekaskolan”) nya novell ”The ferry”, publicerad i tidskriften The New Yorker, vet om att han är på väg in i mörkret. Det främsta tecknet är att han börjar tolka allt som tecken. En dag, när hans tillvaro med ens känns förhöjd, förtrollad, poetisk, får han ett röstmeddelande som egentligen är menat för någon annan. Ja, ”The ferry” handlar faktiskt om något så omodernt som mobiltelefonens röstbrevlåda. Men också om att försöka klamra sig fast vid vardagen, verkligheten, när allting runtomkring en pekar i en mer magisk riktning.

Greta Schüldt

Författaren Jamaica Kincaid. Foto: Emil Wesolowski

Reseskildring. Jamaica Kincaid ”Bland blommor”

Bokförlaget Tranan

I den ilskna essän ”En liten plats” från 1988 riktade Jamaica Kincaid sin vassa udd mot de gamla kolonisatörerna och de nya – de västerländska turisterna som vältrar sig på de paradisiska stränderna på hennes barndomsö Antigua. I ”Bland blommor” har kärleken till trädgården gjort henne själv till en förhatlig resenär. I den nyöversatta boken berättar hon om en storslagen vandring i Himalaya som hon företar i syfte att samla fröer att så hemma i Vermont. Sherpafolket bär hennes packning och tillagar hennes mat. Jag är ”inte blind för det besynnerliga i min situation”, skriver Kincaid och visar på en extraordinär förmåga att erkänna och stå ut med yttre och inre motsättningar.

Sandra Stiskalo

”The good mothers”. Foto: Claudio Iannone

Tv-serie. ”The good mothers”

Disney+

I februari korades det lika mörka som strålande italienska maffiadramat ”The good mothers” till årets bästa tv-serie på Berlins filmfestival. Det är lätt att förstå varför. Utifrån Alex Perrys verklighetsbaserade bok från 2018 har Stephen Butchard (”Baghdad central”, ”The last kingdom”) skapat ett klaustrofobiskt drama om kvinnorna som fastnat i den kalabriska maffians patriarkala nät. Serien ger ett unikt perspektiv på den mäktiga 'Ndranghetan via fyra av de kvinnor som valde att bryta tystnadskulturen och börja samarbeta med chefsåklagaren Alessandra Cerretti som såg sin chans att slå in en kil i maffians ogenomträngliga fasad.

Nicholas Wennö

Catherine Clinch i ”Den tysta flickan”.

Film. ”Den tysta flickan”

Bio

Colm Bairéads ”Den tysta flickan”, efter Claire Keegans hyllade långnovell, är allt man kan önska sig av en filmatisering – och lite till. Den följer berättelsen i förlagan om nioåriga Cáit som skickas iväg till mammas släktingar, men förhöjer den med filmiska medel: bilder av en sökande blick, en antydan till närhet och så en förlösande omfamning. Det är en ömsint skildring av människor som knyter an till varandra i grönskande irländska landskap (tänk som den buttra kompisuppgörelsen i ”The banshees of Inisherin” fast tvärtom). Sommaren som ett lyckligt undantagstillstånd, där sorgen blir uthärdlig och livet känns på riktigt.

Jacob Lundström