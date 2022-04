DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 16

Ur Daniel Rohers ”Aleksej Navalnyj – de sista dagarna i frihet”. Foto: CNN

Film. ”Aleksej Navalnyj – de sista dagarna i frihet”

SVT Play, 26 april.

Fängslande politisk thriller direkt från verkligheten. Den amerikanska filmaren Daniel Roher fick unik tillgång till Navalnyj och hans närmaste efter det spektakulära mordförsöket med nervgiftet novitjok i kalsongerna. Förutom att teckna ett intimt porträtt av den dödsföraktande ryska dissidenten som vågar utmana Putin, ger filmen en spännande inblick i hur Navalnyj och undersökande journalister från nätverket Bellingcat lyckas visa hur förgiftningen gick till – och få en av FSB-agenterna att försäga sig på telefon. En av årets hetaste dokumentärer som vann två priser på Sundancefestivalen.

Nicholas Wennö

Författaren Hanna Rajs. Foto: Alexander Mahmoud

Roman. Hanna Rajs ”Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn”

Albert Bonniers förlag

Hanna Rajs första roman är lite som en rökruta: intern, ung, och fylld av sorg och klichéer. Den riktar sig till ett du, romanjagets vän Cristina, som i texten blir än ”Hristina”, än ”Cirstiba” – skrivregler betyder ingenting – och som tog sitt liv när de just blivit vuxna. Jaget försöker återkalla henne men minnet är sopigt. Cristina liknar en skuggestalt, saknad och avhållen, inte för sina handlingar, utan bara för att hon var hon. ”Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn” är en underlig bok, det infantila internetspråket både avslöjande och enerverande, men tonträffen är total.

Sandra Stiskalo

Josh Brolin i ”Outer range”. Foto: Plan B/Amazon Prime

Tv-serie. ”Outer range”

Amazon Prime

Varje gång jag lyssnat på The Handsome Familys sång ”The bottomless hole”, om en bonde som upptäcker ett bottenlöst hål på sina marker, har jag tänkt att det är en roman jag vill läsa. Fler verkar ha delat min tanke, för så lyder premissen för Amazons nya spänningsserie ”Outer range”. Josh Brolin, en väderbiten farmare med samma grustuggande autenticitet som i ”No country for old men”, upptäcker ett gigantiskt hål i marken angränsande en konkurrerande farmarfamiljs ägor. Det hela utmynnar i ett ”Twilight zone”-doftande västernmysterium som hela tiden djupnar och kanske är … bottenlöst.

Kristofer Ahlström

Elin Rehn skivdebuterar. Foto: Fabian Rosenberg

Skiva. Elin Rehn ”Perennial”

Rehn recordings

Redan singelsläppen förebådade att den Dalabördiga singer/songwritern Elin Rehns debutalbum ”Perennial” skulle vara något alldeles särskilt. Titelspåret, taktilt orkestrerat med bland annat smäktande stråkar, ringar in en relation som liksom namnet antyder är flerårig och slingrande. Ombytlig och efterlängtad, likt den återkommande grönskan, men inte helt okomplicerad. ”You can go back and forth a million times or more”, sjunger Rehn avmätt och adderar sedan ett hypnotiskt, mässande ”on the ground”. Här, när hon låter sin orkestrerade kammarpop sträckas ut mellan det eteriskt finstämda och det mer jorddoftande, potentiellt giftiga, är hon som bäst.

Alexandra Sundqvist

Gläntas nya nummer pryds av Anita Ekberg. Foto: Marcello Geppetti

Tidskrift. Glänta nr 4/21

Glänta Produktion

Den Göteborgsbaserade tidskriften Glänta är lika oförutsägbar till innehållet som den är förutsägbar i sin ypperliga kvalitet. Nya numrets omslag pryds av ett foto från 1960, där Anita Ekberg riktar en pilbåge mot en paparazzifotograf, vars sinnesnärvaro måste applåderas samtidigt som man får förlåta bildens bristande tekniska kvaliteter. Numrets tema är ”skvaller”. Här skriver bland annat Alice Berggren om skvallrets primat på sociala medier och hur dess gödsel har fått särskilt högerextremismen att frodas, Agri Ismaïl om popartisten Taylor Swifts tvekamp med skvallerpressen och Silvia Federici om skvaller, häxjakter och kapitalismens utveckling. Läs! Men säg inte att jag har sagt det.

Jonas Thente

