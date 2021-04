DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 16

Bok. Anna-Karin Palm ”Jag skriver över ditt ansikte”

Albert Bonniers förlag

”Det är för det mesta enklare att vara vänlig och kärlekfull mot dig sedan du blev sjuk” skriver Anna-Karin Palm i ”Jag skriver över ditt ansikte”. Det är en skildring av hennes mammas långsamma färd in i Alzheimers sjukdom. Men även av en dotter som försöker bli en självständig person intill en älskad men kontrollerande kvinna. Palm skriver direkt till modern, till ett ”du”, men också mycket om det ”vi”, resten av familjen, som förvandlas när den som brukar vara deras centrum blir svag och behövande. En modig, uppriktig och smärtsam bok som inte väjer för ambivalensen inför de allra närmaste.

Åsa Beckman

Bild 1 av 2 ”Ineriartorneq/ Framsteg” av Julie Edel Hardenberg Foto: Daniel Zachrisson Bild 2 av 2 Elisabeth Heilmann Blind, ”Meqqu –Angalasoq”. Foto: Daniel Zachrisson Bildspel

Utställning ”Värstascenario”

Lunds konsthall

Emellanåt gör Lunds konsthall nedslag på nationella konstscener, som av olika skäl hamnat i rampljuset. Nu är det andra gången gillt för Grönland, denna gång med verk av fyra kvinnor som utmärkt sig inom såväl konst som dans/performance. Titeln ”Värstascenario” syftar på klimatkrisen, vilket Jessie Kleemann gestaltar starkt i sin videoinspelade kamp med oregerliga naturkrafter på en smältande glaciär. Annars är det främst effekterna av koloniala och patriarkala maktstrukturer som konstnärerna synliggör – hur de har drabbat den inhemska kulturen, språket, traditionerna. Allra vassast är Pia Arkes numera internationellt kända uppgörelser.

Birgitta Rubin

Danny Wagner, Jake Kiszka, Josh Kiszka och Sam Kiszka i Greta Van Fleet. Foto: Matthew Daniel Siskin

Album. Greta Van Fleet ”The battle at garden’s gate”

Universal

Man kan avfärda Greta Van Fleet som ett skamlöst plagiat av Led Zeppelin. Eller så kan man se de tre bröderna Kiszka och deras vän Danny Wagner som en rejäl vitamininjektion i en sömnig genre. Bandet slog igenom med buller och falsettsång när ”Anthem of the peaceful army” 2018 gick direkt upp i topp på Billboards lista för rockalbum. Uppföljaren ”The battle at garden’s gate” osar lika mycket 70-tal och sann spelglädje som debuten. Och faktiskt känns det tidlösa klassiska soundet oväntat befriande. Greta Van Fleet är bandet för boomers och millennials att enas kring, skrev DN:s kritiker Johanna Paulsson. Det är inte så illa i dagens polariserade värld.

Mats Odéen

”Det sista äktenskapet” Foto: SVT

Kortfilm. ”Det sista äktenskapet”

SVT Play

Den ikoniska tv-serien ”Scener ur ett äktenskap” kommer senare i år som HBO-serie. Hur skulle Ingmar Bergmans klassiska skilsmässodrama se ut som... zombiefilm? Det har man ju alltid undrat, eller hur? Okej, nu finns ”Det sista äktenskapet” på SVT Play, där ett medelålders par (Emma Molin och Christopher Wagelin) tagit skydd i sin sommarstuga för att försöka överleva en zombieapokalyps. Men samtidigt börjar äktenskapet knaka i fogarna... Ett riktigt underhållande ironiskt relationsdrama i hårt kondenserat kvartslångt format. Gustav Egerstedt och Johan Tappert står för regin och filmen är svenskt bidrag på hippa Tribeca filmfestival.

Helena Lindblad

Mona och Sven Tumba. Foto: SVT

Dokumentär. ”Tumba. En släktsaga”



SVT Play

Jens Linds berättelse om Sven Tumba och kretsen kring honom är årets hittills bästa tv. Tumba är den rastlöse spexaren som gifter in sig i överklassen och likt en folkhemmets Forrest Gump, i hockeyhjälm och golfbyxor, dyker upp överallt i 1900-talshistorien: på vattenskidor hos Åsa-Nisse, bakom shahen av Iran, som fästman i svenska kungahuset, fredsmäklare i kalla krigets Sovjet och filantrop i Sydafrika. Men filmens egentliga huvudperson är hustrun Mona, som helt chosefritt berättar om en tid och ett liv fyllt av garv, galenskap och mörka hemligheter. Linds film blir på så sätt inte bara en berättelse om ett idrottsfenomen, utan ren och oförfalskad kulturhistoria.

Björn Wiman