DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 18

Bok. Lea Ypi ”Free – coming of age at the end of history”

Penguin (på svenska i augusti)

I veckan vann Lea Ypi det brittiska Ondaatje-priset för sin hyllade biografi om hur det var att växa upp i den brutala övergången från kommunism till kapitalism i 90-talets Albanien. Ett utmärkt val. ”Free” är en originell, humoristisk och seriös skildring från stalinismens sista utpost i Europa där allt förändrades över en natt när Sovjetunionen kollapsade och bäddade för helt andra typer av samhällsproblem. Något som tvingade Ypi (numera professor i politisk teori i London) att reflektera över frihetsbegreppet: ”Politik, personlig historia, själva innebörden av frihet – allt talar direkt till vår samtid”, skrev Ondaatje-juryn i sin motivering. Copy that.

Nicholas Wennö

Ungdomsbok. Ellen Strömberg ”Vi ska ju bara cykla förbi”

Rabén & Sjögren, från 12 år

De gamla vanliga killarna i klassen är astråkiga, tycker Manda och bästisen Malin under sista terminen i nian. Men John är snygg! Han går på gymnasiet, jobbar på pizzerian och och visar sig spela i samma punkband som ökände Pugg, så Manda och Malin försöker hitta ett sätt att lära känna dem båda. Finlandssvenska Ellen Strömberg berättar i snabba vändningar och med en konstant rolig underton om katastrofer och förbryllande händelser i en vanlig tonårstjejs liv. Manda gör saker hon inte har tänkt sig, och upptäcker att en del av det hon önskat sig kanske inte alls är det hon egentligen vill.

Lotta Olsson

Joe Locke spelar huvudrollen i Netflixserien ”Heartstopper”. Foto: TT

Tv-serie. ”Heartstopper”

Netflix

Den här brittiska ungdomsserien är så rar att den hade kunnat bli överlastat sockrig – estetiken, med pastellfärgade tecknade specialeffekter, ligger ibland farligt nära känslan av att kliva in i en tonårings egendekorerade bullet journal – men efter de åtta halvtimmeslånga avsnitten landar jag ändå i att det här är en av vårens mest lågmälda och fina tv-serier. Berättelsen, som bygger på Alice Osmans tecknade seriealbum, kretsar kring en kärlekshistoria mellan Charlie (Joe Lock) och Nick (Kit Connor). Den är flyhänt skriven och tonsäkert spelad av den unga skådespelarensemblen. Eskapism för den som behöver en mjuk filt att krypa in under.

Hanna Fahl

Utställning. Sara-Vide Ericson ”Ditch dance”

Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

Förra gången Sara-Vide Ericson ställde ut separat i Stockholm, på Konstakademien 2019, så tänkte jag att hon gjort stora framsteg. Att hennes penselskrift hade blivit betydligt säkrare och motiven mer koncentrerade. Nu har hon tagit ytterligare ett steg framåt, med en fantastiskt fin och sammanhållen utställning på Kulturhuset. Det självbiografiska inslaget med kvinnofiguren som bär konstnärens egna drag är lika starkt som tidigare, men här kombinerat med ett än mer övertygande och lyhört naturmåleri. En utveckling mot ett mer abstraherat bildspråk märks även i serien ”Inner Velocity”, där kvinnan närmast smälter samman med naturen.

Birgitta Rubin

Biografi. Nina van den Brink ”Jag har skurat nog många golv. En biografi om Maja Ekelöf”

Norstedts

Ett par gånger den senaste veckan har det hänt att kvinnor i pensionsåldern lutat sig fram till mig på t-banan, pekat på omslaget med fotot av Maja Ekelöf med ciggen mellan pek- och långfinger, och viskat: ”Är den så bra som den verkar?” Det är den. I biografin levandegör Nina van den Brink med stor ömhet städerskan som gjorde succé med ”Rapport från en skurhink”. Hon skriver folkbildande och fängslande om det fysiska slitet och hur förnedrande fattigdom kan vara. Och så tecknas litterär hunger i förtjusande vardagsbilder. ”[H]on övergick helt till slätstickning eftersom det var lättare att koncentrera sig på läsningen när stickningen var likadan varv efter varv.”

Sandra Stiskalo