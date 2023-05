DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 18

Hilma af Klint i möte med Piet Mondrian på Tate modern. Foto: Jai Monaghan/ Tate

Utställning. ”Hilma af Klint & Piet Mondrian. Forms of life”

Tate Modern, London

De abstrakta pionjärerna Hilma af Klint och Piet Mondrian möts nu för första gången i en dialogutställning, iscensatt av Tate Modern. Det blir en spännande match mellan två konstnärer som båda var rotade i naturstudier och landskapsmåleri i slutet av 1800-talet men som i början av 1900-talet utvecklades till radikala nyskapare. Detta under inflytande av teosofin, en esoterisk rörelse som var toppmodern vid förra sekelskiftet. Utställningen följer hur konstnärernas abstrakta språk föds fram – hans successivt, hennes i ett plötsligt skutt. Tate Moderns initiativ ger nya, överraskande perspektiv och bjuder på massor av underbar konst.

Birgitta Rubin

”Nina Hedenius - ett ögonblick i sänder”. Foto: Fredrik Wenzel

Dokumentär. ”Nina Hedenius – ett ögonblick i sänder”

SVT Play

Det vore inte helt korrekt att beskriva Nina Hedenius som en av svensk dokumentärfilms bäst bevarade hemligheter. Hennes filmer har trots allt visats på SVT sedan 1970-talet. Samtidigt är hon inte direkt namnkunnig och framstår knappast heller som en skrävlare av rang i Fredrik Wenzels fina K special-porträtt. ”En enda stor pinsamhet för mig”, kommenterar hon idén om att göra en film om henne. Hemma i köket börjar hon i alla fall berätta om livet bakom kameran och resultatet är förstås inte genant alls, utan en värdig hyllning gjord med hedeniusk stillhet. Lyckligtvis finns många av hennes filmer att upptäcka eller återse på SVT Play.

Jacob Lundström

Tracey Thorn och Ben Watt i Everything But The Girl. Foto: Universal Music

Album. Everything But The Girl ”Fuse”

Universal Music

Det första Tracey Thorn sjunger på Everything But The Girls efterlängtade comeback är: ”I need a thicker skin, this pain keeps getting in. Tell me what to do, I’ve always listened to you”. Det är allt man behöver veta om popmusik. Till skillnad från andra, tuffare, populärmusikaliska uttryck befinner sig denna i tvekan, i tvivlet och i insikten om den egna skörheten. Detta har äkta paret Thorn-Watt, som båda fyllde 60 i höstas, ända sedan debuten 1984 varit något av mästare på men när nya albumet (efter 24 år!) visar sig vara lika trevande som vitalt som någonsin förr så förstår man att popmusiken aldrig kommer att dö.

Niklas Wahllöf

Podden ”In Moscow's shadows”

Podd. ”In Moscow’s shadows”

inmoscowsshadows.wordpress.com

Tröttnat på alla killgissningar om vad som händer bakom murarna i Kreml? Då ska du lyssna på podden ”In Moscow’s shadows” av stjärnkremlologen Mark Galeotti. En brittisk statsvetare med spetskompetens när det handlar om Ryssland, säkerhetsfrågor och gränsöverskridande kriminalitet med böcker som ”The Vory. Russia's super mafia” och ”Putin’s wars” i sitt cv. I sin podd riktar Galeotti ljuset mot Moskvas skuggvärld med sina skarpa, slagkraftiga och välformulerade analyser. I senaste avsnittet ”Dogs of war” utforskar han det komplexa ryska ekosystemet av privata militära företag och legosoldater som bland annat opererar i Ukraina.

Nicholas Wennö

Bild 1 av 2 Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 2 av 2 Foto: Henrik Montgomery/TT

Essä. Karl Ove Knausgård ”Thomas Wågström’s pictures of the living and the lifeless”

The New Yorker

”Trots att mysterium finns överallt runtomkring oss antar de inte formen av mysterium”, skriver Karl Ove Knausgård i en ny essä i The New Yorker. Det låter kryptiskt, tills han exemplifierar med en minst sagt målande beskrivning av att kissa. Essän handlar om den svenska fotografen Thomas Wågström, som Knausgård samarbetat med tidigare och vars svartvita fotografier från de senaste 40 åren samlats i boken ”Case closed”. Knausgård betraktar människor med bortvända ansikten och tunnlar som slutar i mörker, och filosoferar över liv och livlöshet. Det är både djupt allvarsamt och, som när han ska ge exempel på svenska mansnamn och skriver ”Sven och Sture och Björn”, jätteroligt.

Greta Schüldt