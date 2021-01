DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 2

Jesse (Per Lasson) och Sara (Amanda Jansson) i ”Tunna blå linjen”. Foto: Håkan Schüler/Anagram

Tv-serie. ”Tunna blå linjen”

SVT, premiär 17 januari

Försöket att korsa ”Spanarna på Hill Street” med Södermalmspolisens Twitterkonto blev riktigt lyckat. Cilla Jackerts ”Tunna blå linjen” är ett känslostormande vardagsdrama som kretsar kring några Malmöpoliser som kämpar lika mycket mot sina egna demoner som mot ”buset”. Deras tappra försök att inte ta med sig jobbet hem går visserligen inget vidare, men bäddar för intensiva relationsdramer med en komplex och realistisk samhällsskildring som fondtapet. Vid sidan av Gizem Erdogan (”Kalifat”) är det också uppfriskande att se nya ansikten som Amanda Jansson, Oscar Töringe och Per Lasson. En smakstart för det svenska serieåret.

Nicholas Wennö

Bild 1 av 2 Joshua Caleb Johnson som Little Onion and Ethan Hawke som John Brown in ”The good lord bird”. Foto: William Gray/Showtime Bild 2 av 2 Ethan Hawke som John Brown och Joshua Caleb Johnson som Little Onion i ”The good lord bird”. Foto: William Gray/Showtime Bildspel

Tv-serie ”The good lord bird”

HBO nordic

I Black lives matter-rörelsens kölvatten uppmärksammas svart historia allt oftare. I tv-serien ”The good lord bird” känner jag igen Harriet Tubman, en afroamerikansk nyckelfigur i slaverimotståndet, från Faith Ringgolds utställning på Bildmuseet. Men i övrigt hade jag vaga föreställningar om upptakten till det amerikanska inbördeskriget, som i denna tv-serie dramatiseras med såväl råhet som salt humor. Manuset bygger på en prisbelönt roman, spunnen runt historiska personer och händelser. Ethan Hawke spelar abolitionisten John Brown med svavelosande inlevelse och barnskådespelaren Joshua Caleb Johnson, klädd som flicka, visar stjärnpotential.

Birgitta Rubin

Viagra Boys. Foto: Beatrice Lundborg/DN/TT

Album. Viagra Boys ”Welfare jazz”

(Year0001)

Han brukar förknippas med spritfyllda efterfester och allmänt rocksvineri, men på låten ”On the country” mjuknar Viagra Boys frontfigur Sebastian Murphy och sjunger, möjligen ironiskt, om längtan efter ett enklare liv ute på landet och sätter fingret på hela den coroniala landsbygdsromantiken: ”Just you and me, the dogs, and no drugs to bring us down, no.” Det är bara ett av många exempel på hur mycket vacker utveckling som ryms på Viagra Boys nya album. Det frispråkiga tilltalet, de smarta låttexterna och musikinfluenserna som kommer från alla håll – från krautrock till blues och frijazz – ja, allt finns där och låter bättre än på länge.

Kajsa Haidl

Haval, ”Animal” Foto: Haval

Låt. Haval ”Animal”

I musikvideon till ”Betongdjungelboken” från 1998 rider Ayo omkring på en elefant, till synes nöjd med livet. Raden ”jag flyttar aldrig härifrån, jag svär” andas stolthet snarare än uppgivenhet. Men drygt 20 år senare är rapreferenserna till Rudyard Kiplings fabel mindre sorglösa. Havals ”Animal” är en lika hotfull som ödesdiger jagberättelse där ”orten är vildmarken, benim är kungen”. Över molande gitarrer påminner skrytet också om en klagosång, eller som en självuppfyllande profetia när Haval rappar att han ”redan som barn blev kallad haiwan”. Ett perfekt tajmat soundtrack till debatten om svensk gangsterrap är det hur som helst.

Jacob Lundström

Emma Reyes (1919–2003). Foto: Lola Alvarez Bravo

Radio. Emma Reyes ”Brev från min barndom”

SR

Ett gott tecken för den som hör Radioföljetongen är när man måste upphöra med vad det är man gör, sluta laga mat eller fylla diskmaskinen, därför att man inte vill missa ett ord. Så är det med ”Brev från min barndom” av Emma Reyes (utgiven på Norstedts, övers. Manni Kössler), som sänds just nu i P1. Nina Habers uppläsning är känslig och lätt hypnotisk. Reyes skildring av övergivenhet och fattigdom i 1920-talets Colombia är bitvis fasansfull – samtidigt nästan sagoaktigt skildrad ur en fyra-fem-årings förundrade, sorgsna perspektiv. Reyes (1919–2003) blev bildkonstnär och i brevformen fann hon också ett sätt att berätta med ord. Det är en märkvärdig bok, som blir så levande i Radioföljetongen.

Malin Ullgren