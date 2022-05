DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 20

Sharon Boltons ”Pakten”.

Roman. Sharon Bolton ”Pakten”

Övers. Åsa Brolin, Modernista

Sex unga Oxfordstudenterna festar lyckligt tillsammans den sista sommaren, obetänksamma och ansvarslösa artonåringar. När en galen lek går överstyr blir gänget förstås skräckslaget, tills den tystaste av dem, Megan, lovar att ta på sig all skuld. Obegripligt, men alla är bara tacksamma. Tjugo år senare friges hon, men då har de andra gjort karriär och vill inte umgås med en gammal fängelsekund. Dessutom börjar Megan ställa oroväckande krav. Klaustrofobiskt psykologiskt drama om vad skuld betyder för ens liv även när man kommer undan straffet, och om vad vänskap egentligen är.

Lotta Olsson

Moa Romanova. Foto: Beatrice Lundborg

Serieroman. Moa Romanova ”På glid”

Kaunitz-Olsson

Huvudpersonen i Moa Romanovas andra självbiografiska serieroman, efter succédebuten ”Alltid fucka upp”, är sannerligen på glid. Hon gör sina rockstjärnekompisar sällskap på en amfetaminstinn USA-turné, det är backanaliskt från första sidan, och värre blir det. Samtidigt dyker plågsamma minnen av en barndomsvän och hur hon försvann i skogen upp. Men allt är inte nattsvart. Skildringen av vänskap är underbar, och vännernas väldigt roliga jargong likaså: ”Det här är inte ’Crossroads’, det är ’Trainspotting’”, väser huvudpersonen under en särskilt kritisk avtändning. ”På glid” är en mycket estetiskt tilltalande studie i sex, droger och rock'n'roll – och i hur man tar farväl av det livet.

Greta Thurfjell

Ibeyi Foto: Suleika Muller

Skiva. Ibeyi ”Spell 31”

XL Recordings/Playground

”Spell 31” är de fransk-kubanska tvillingsystrarna Lisa-Kaindé och Naomi Díaz tredje album under namnet Ibeyi. De, som är döttrar till den kubanska slagverkaren Ánga Diaz, började uppträda redan i unga år och har sedan ep-debuten 2014 rönt uppmärksamhet med sina rytmiskt drivna och samtidigt sympatiskt småskaliga r&b-kompositioner. På nya albumet möts systrarnas sömlösa sångstämmor över en varmt orkestrerad, men ändå luftig och lekfull produktion. ”Sister 2 sister” blir en fin hymn till systerskapet (att skråla till Shakira!), ”Rise above” med Berwyn en brännande sång om rasism och polisvåld som kryper in under huden.

Alexandra Sundqvist

Hanna Rönnberg, ”Fiskarflicka”. Foto: Kjell Söderlund

Utställning. ”Ljus över hav och land”

Waldemarsudde, Stockholm

Konstnärskolonin i Önningeby på Åland är fortfarande rätt okänd i Sverige. Men det vill Waldemarsudde ändra på med sin nya utställning, som lyfter fram 100 verk av finländska och svenska konstnärer som vistades där mellan 1886 och 1914. Det är ett underbart friskt och ljusskimrande friluftsmåleri av framför allt J A G Acke, Hanna Rönnberg, Elin Danielson och Victor Westerholm. Men här finns även en hel del fina vänporträtt och skildringar av lokalbefolkningen. Önningebykolonin var dessutom speciell med sin dominans av kvinnor, hela 58 procent. Bland epokens alla konstnärskolonier i norra och centrala Europa så är denna siffra unik.

Birgitta Rubin

Youes Boucif, Mariama Gueye och Etienne Dao i ”Ståupparna”. Foto: Mika Cotellon

Tv-serie. ”Ståupparna”

Netflix

Någon som undrat var ”Ring min agent!”-serieskaparen Fanny Herrero tog vägen efter att agenturen ASK sorgligt nog stängde förra året, efter fyra underbara säsonger? För en tid sedan smög Netflix upp ”Ståupparna” (”Drôle”, på franska), en ny serie som utspelar sig i den franska komikervärlden. Det här är knappast de stora etablerade humorstjärnornas arena – inga ”riktiga” kändisar som Jamel Debbouze eller Gad Elmaleh i sikte – utan handlar om nykomlingar som försöker etablera sig i den stenhårda konkurrensen bland ståuppare på Paris källarklubbar. Lite yngre approach än ”Ring min agent!” men lika energiskt och roligt ensemblespel och en chans att upptäcka en ny humorscen.

Helena Lindblad

