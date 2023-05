DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 21

Skulptur av Gunilla Klingberg i utställningen ”Explosive vision”. Foto: Sandra Myhrberg

Mångbottnat i rå miljö

Utställning Black Iris ”Explosive vision”

Gamla gasverket, Stockholm. Visas fred-lörd kl 12–16 t o m 10/6

Black Iris är ett ideellt initiativ av Anna Camner, med syfte att sammanföra ensamarbetande konstnärer. Grupputställningen ”Explosive vision” innehåller en rad fängslande både nya och äldre verk av tolv konstnärer, därtill i en fascinerande miljö. Det är Stockholms gamla gasverk på Torsgatan 22, en jugendbyggnad från 1906 ritad av Ferdinand Boberg. Vi får stiga in genom den pampiga entrén till den nyrenoverade, före detta ”polletthallen”, med en mångbottnad skulptur av Année Olofsson. Resten av utställningen hänger innanför, i ett rått men vackert avskalat rum där vartenda verk försvarar sin plats.

Birgitta Rubin

Foto: Kungliga Operan

Skandalöst och omstörtande

Opera, ”Salome”

Kungliga Operan, Stockholm

Den är makalös och motbjudande, Richard Strauss ”Salome” – en orgie i kvinnoskräck och makaber dekadens. Ingen som såg och hörde hur Nina Stemme fick putsen att falla från det gamla operahusets slitna väggar i denna roll för tio år sedan lär glömma det, och heller ingen som i dag får förmånen att bevittna Elisabet Strids enorma rollprestation. På mindre än två timmar förvandlas hon från blaserad partyprinsessa till fullskalig nekrofil i en uppsättning som sedan premiären 2013 har fått ytterligare djup av metoorörelsen. Musikhistoriens mest skandalösa opera är alltjämt den mest omskakande.

Björn Wiman

Samspel som blir kul

Barnbok

Katarina Kuick

”LÄS: Boken för dig som vill börja läsa”

Ill. Sanna Borell, Hedvig Häggman-Sund och David Henson, formgivning Karin Johansson. Rabén & Sjögren, från 3 år

Sällan lyckas barnböcker med ett tydligt pedagogiskt uppdrag vara både roliga och konstnärligt drivna. Men här samspelar författare, tre illustratörer och en begåvad formgivare i en lagom knäpp bok för den som har börjat kämpa sig fram till läsförståelse. Katarina Kuick använder sig av homonymer (ord som låter likadant), betydelseförändringar, rim och ordlekar med imponerande få och enkla ord: det ska vara kul och begripligt i första hand, och ge mersmak. Första sagan, ”Sagan om kon som började skolan”, har till och med fler bokstäver i titeln än i själva sagan. Gradvis avancerar boken mot mer komplex text.

Lotta Olsson

Ulf Lundell. Foto: Peter Claesson

Tröstande smäll på käften

Dagböcker

Ulf Lundell: ”Vardagar 8” och ”Vardagar 9”

Wahlström & Widstrand, 736 + 652 sidor

The one and only Ulf Lundells dagboksprojekt ”Vardagar” inleddes 2018 och uppgår i och med denna vår till nio volymer med sammanlagt 6 100 sidor. Det slår genast läsaren att allting går för snabbt. Det Lundell på ett briljant sätt analyserar inträffade inte i torsdags, utan för ett halvår sedan. Med Lundell som guide i det nyss förflutna kan man häpna som honom, kväljas som honom, lida med honom, i en mycket mörk och dyster tid som vi dessvärre tvingas kalla vår. Han är snabb som en knivmördare i Weimar när han skriver och halvdöljer de inre demonerna när han lider sig igenom Dådens år 2022–2023. Detta är en tröst som känns som en smäll på käften, och tvärtom.

Jonas Thente

Bar Italia. Foto: Simon Mercer

Album

Bar Italia: ”Tracey Denim”

Matador/Playground

Det är inga nyheter att den gitarrbaserade indiepopen känns gammal och trött, sliten och nött, vid det här laget. Därför sätter man sig alltid lite rakare i stolen varje gång ett debuterande litet Londonband får till det på ett vis som känns nästan nytt. I alla fall vitalt. Som Bar Italia (kaféet på Frith Street som alla överåriga popmänniskor besöker minst en gång på varje weekendresa) och deras ”Tracey Denim” (brittisk humor). Låtarna är gärna slappa, släpiga, småslarviga, det är ofta skevt på ett utsökt sätt, och förskjutningarna från viskningar till tjut perfekt placerade. Och här sitter jag rak i ryggen sedan en vecka.

Niklas Wahllöf