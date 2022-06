DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 22

Utställning Wanås konst 2022

Wanås, Knislinge

Jag har som årlig ritual att besöka Wanås i nordöstra Skåne, med den fantastiska skulpturparken och utställningar i gamla stall och lador. I 35 år nu har den romantiska parken med majestätiska bokar fått årliga tillägg av skulpturer, så här finns alltid något nytt att se. Tidens gång har dessutom sin inverkan på konsten, som skiftar karaktär beroende på olika årstider, ljus, slitage. I år bidrar dansken Peter Linde Busk med en sällsam, pumpaliknande skulptur, tillverkad av miljövänlig pappersmassa. Och kollektivet Numen/ For use har skapat en jätteinstallation av biologisk nedbrytbar tejp, som går att krypa in i. Måste upplevas!

Birgitta Rubin

Foto: Bernard Walsh/ITV Studios

Tv-serie. ”I min dotters namn”

SVT Play

Jo, det är många brittiska chief inspectors, superintendents, ilskna chefer och såriga polisprivatliv i SVT. Men visst har något hänt under senare år? Fler serier tecknar främst kvinnliga polisers arbeten medan männen, om de alls förekommer, är klantskallar i skuggan. Och det är som hade en frisk bris släppts in i vardagsrummet. Innan också detta, likt allt annat, blir en förutsägbar gäspning, passa på att se den här lilla pärlan. En kommissarie (Paula Malcomson från ”Ray Donovan”!) får en vanlig arbetsdag på Liverpools gator ett samtal från kollega i Dublin som hittat en kropp. Säg, känner du en ung kvinna si med ett födelsemärke så? Jo då, i högsta grad. Och så börjar det.

Niklas Wahllöf

Podd. ”Till sängs”

Sexologen Malena Ivarsson och journalisten Samanda Ekman gjorde för flera år sedan P1-programmet ”Till sängs i kulturen”. Nu har de återförenats i podden ”Till sängs”, som namnet antyder på samma tema som tidigare – sex, kärlek och relationer, ur ett populärkulturellt och ofta jungianskt perspektiv. Det är slående hur fria samtalen känns, i de tre avsnitt som hittills släppts. Inte fria på det där ”sexpositiva”, tillkämpat frejdiga sättet, utan intellektuellt fria. Oavsett om ämnet är äktenskap, kärlekspartners som renoveringsobjekt eller influerarfenomenet ”date nights” är duon inte ute efter att stryka lyssnaren, eller varandra, medhårs.

Greta Thurfjell

Gunnar Brusewitz i samband med 75-årsdagen 1999. Foto: Jessica Gow

Bok. Gunnar Brusewitz: ”Fyra årstider”

Weyler förlag

Man brukar säga att naturen är den egentliga svenska religionen, och det är en åsikt med fog för sig. Och om det är så, så är Gunnar Brusewitz ”Fyra årstider” så nära en bibel man kan komma. Eller i alla fall en katekes. Han inledde med ”Höstdagbok” 1963, som följdes av de tre övriga årstiderna med en bok om året. Han illustrerade själv sina impressioner från landskapet i den uppländska Rimbo-trakten, ja han illustrerade även andras böcker, och formgav diplomet till Nobelpriset i litteratur. Nu utkommer de fyra böckerna i en samlad nyutgåva. Utgivningen sammanfaller med klimatkonferensen i Stockholm, som diskuterar en akut kris som Brusewitz varnade för i sina böcker.

Jonas Thente

Bild 1 av 2 Bild 2 av 2 Daniel Berg, ekonomihistoriker specialiserad på drogers historia, har bidragit med essän ”Freud och kokainet”. Foto: Magnus Liam Karlsson Bildspel

Essäer. Bildningsboxen

Anekdot/Norstedts

Det digitala bildningsmagasinet Anekdots segertåg fortsätter på analog mark. I fem essäer – samlade i en fager turkos box – begripliggör fem svenska forskare avgörande politiska, historiska och kulturella idéer och fenomen. Utifrån konkreta händelser, som Aktie-SM 1979, tecknas exempelvis framväxten av nyliberalismen och aktiesparandet, som väl kommit att bli ett slags svensk folkrörelse. Det är sant bildande, koncist och tillgängligt. Allra mest uppskattar jag ekonomihistorikern Daniel Bergs essä ”Freud och kokainet”. Med imponerande skärpa och suggestiva detaljer avtäcker Berg hur rus och kemiska preparat använts – och fortfarande i används! – för att framkalla känslan av normalitet.

Sandra Stiskalo