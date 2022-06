DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 24

Joan Didion, ”Låt mig berätta vad jag menar”.

Bok. Joan Didion ”Låt mig berätta vad jag menar”

Natur & Kultur

Var ska man börja läsa i Joan Didions författarskap? Ett smakprov finns i den färska lilla volymen ”Låt mig berätta vad jag menar” som Magdalena Sørensen översatt (115 sidor). Här finns två centrala texter om skrivkonst: ”Sista ordet” och ”Varför jag skriver”. Viktiga ord – tanke, konkretion, stämning, belysning, luft och rytm.

Natur & Kultur ger dessutom ut en nyutgåva av Jan Gradvalls tunga urval av journalistiken och essäistiken från 2008: ”Att lära sig själv att leva” (480 sidor). Skimrande texter som räcker länge. Den som önskar läser förstås vidare i ”We tell ourselves stories in order to live” (1 119 sidor, Everyman’s Library).

Jan Eklund

Ida Engvoll i ”Kärlek & anarki 2”. Foto: Ulrika Malm

Tv-serie. ”Kärlek & anarki 2”

Netflix

Försommaren är räddad. Lisa Langseths underhållande och knäppa kulturvärldsserie är tillbaka för en ny säsong. Radarparet Sofie (Ida Engvoll) och Max (Björn Mosten) fortsätter utmana varandra på hialösa sätt, nu med komplikationen att hon har blivit vd för det anrika bokförlaget Lund & Lagerstedt, och han en ännu mindre lämplig kärlekspartner. Nytt för säsongen är att förlaget skaffat en ”sensitivitetskonsult” (David Dencik) och att firman ger sig ut på författarkryssning (plats för många cameoroller med ännu fler kända författare som spelar sig själva samt en och annan till DN-chef). Kreativitet och kaos i skön förening. Känns som bästa möjliga semesterupptakt.

Helena Lindblad

Denise Rudbergs ”Den fjärde doktrinen”.

Bok. Denise Rudberg ”Den fjärde doktrinen”

Bookmark

Det började som en charmig andra världskrigethistoria i svensk miljö: tre kvinnor från olika bakgrund möttes på Sveriges motsvarighet till Bletchley Park, ett anonymt kontor på Karlaplan. Denise Rudberg berättar om hur kvinnorollen utvecklas i ett krig där alla krafter behövs, i en lätt underhållningsroman där allvaret bubblar under ytan.

Men nu, i fjärde boken, framstår krigstiden inte längre som romantiserade minnen. I stället är det obehagligt samtida, när kodknäckaren Iris åker till Berlin för att se sin syster gifta sig med en nazist, och är livrädd för att bli avslöjad av ryska krigsmakten. Jag menar tyska.

Lotta Olsson

Trapphall i nya Nasjonalmuseet, med foto av Zanele Muholi Foto: Birgitta Rubin

Konst. Nasjonalmuseet Oslo

Norge har fått ett nytt Nationalmuseum – och det fyra museer i ett. Detta Nordens största museum är kronan på verket i raden av jättesatsningar på kulturinstitutioner längs Oslos expansiva waterfront. Exteriört liknar Nasjonalmuseet ett grått bunkerkomplex men interiört öppnar sig ett pärlband av vackra, harmoniska rum i solida, dyrbara material. Och Lyshallen högst upp är kopplad till en takterrass som har magnifik utsikt över Oslofjorden. Dock är öppningsutställningen med samtidskonst minst sagt brokig och med museets slutnota på drygt 6 miljarder är det framöver upp till bevis om verksamheten ska leva upp till husets hållbarhet.

Birgitta Rubin

Derek Trucks och Susan Tedeschi med sitt Tedeschi Trucks Band. Foto: Alamy

Skiva. Tedeschi Trucks Band ”I am the moon: 1. Crescent”

Fantasy/Universal

Det tolv personer starka fenomenet Tedeschi Trucks Band har alltid haft två sidor, studioskivorna visar upp nya låtar i rak rad medan konserter och livealbum vidgar perspektiven med längre linjer, fler stildrag och otaliga coverlåtar. Nu har de utnyttjat pandemin till att spänna bågen och konstruera ett monumentalt temaalbum att ges ut som fyra separata album i lp-längd under sommaren. Del ett kom för två veckor sen och för första gången finns det nu rum för deras speciella andning även på ett studioalbum, inklusive en luftig tolvminutersinstrumental. Och det har bara precis hunnit börja.

Nils Hansson

Läs fler tips från DN Kultur.