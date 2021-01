DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 3

Tajt rock i turnébubbla: Nicke Andersson i The Hellacopters. Foto: Peder Carlsson

1. Dokumentär

”I'm in the band – storyn om The Hellacopters”

Regi: Amir Chamdin och Johan Bååth. SVT Play

I veckan stannade jag till utanför Ica och lyssnade på en man i mjukisbyxor och tovigt skägg som introvert hamrade fram en oklar melodi på sin elbas. Min abstinens efter livekonserter blev uppenbar. Vad passar väl då bättre än en dokumentär med Sveriges röjigaste och tajtaste liveband?

The Hellacopters avslutade i fredags sitt gästspel som husband i ”På spåret” där de bland annat kompat programseriens mest osannolika artist: Thåström. I dokumentären får vi följa bandet i bubblan av turnéer och inspelningar – allt medan kompisarna skaffar hus och barn. Det är spelglädje, relationskrångel och befriande mycket mer rock'n'roll än sex och droger.

Mats Odéen

Sörjd av filmvärlden: Jean-Pierre Bacri i ”C’est la vie”. Foto: Thibault Grabherr

2. Film

”C’est la vie”

I början av veckan avled skådespelaren och manusförfattaren Jean-Pierre Bacri, känd för sitt långa, fruktbara samarbete med Agnès Jaoui. Sörjd av en hel filmvärld, till och med president Emmanuel Macron hyllade honom med ett melankoliskt kärleksfullt Twitterpoem. I den drastiska och underhållande bröllopskomedin ”C’est la vie” (SF Anytime) från 2017 ger han ett smakprov på sin udda, komiska och alltid lite desillusionerade persona som burit flera skarpa dramakomedier tidigare, som ”I andras ögon” (2000, SF Anytime), ”Se mig” (2004, Draken Film) och ”Det regnar alltid i Provence” (2008, SF Anytime).

Helena Lindblad

Bild 1 av 2 Mäktiga miljöskildringar: Ingegerd Möller, ”Rosenstrand om hösten”. Foto: Björn Strömfeldt Bild 2 av 2 Ingegerd Möller, ”Mosstäcke”, väv. Foto: Björn Strömfeldt Bildspel

3. Utställning

”Ingegerd Möller”

Konstakademien, Stockholm

Konstakademien är just nu en av få konstinstititutioner i Stockholm som kan och får hålla öppet, för en begränsad publik. Utställningen ”Ingegerd Möller. Markens, miljöns och materiens uttolkare” både känns som och är en gåva. Hela hennes konstnärliga kvarlåtenskap är testamenterad till Konstakademien, som fått i uppdrag att ställa ut och sälja allt, inklusive hennes samling av andra konstnärers verk. Intäkterna ska sedan gå till en stipendiefond. Jag uppskattar särskilt Möllers experimentella vävar och det kärvaste måleriet. Där går hon nära markvegetationen eller karga klipphällar, ofta med ovädersmoln ovanför. Mörkt och mäktigt. Läs mer här.

Birgitta Rubin

Strömmad storsatsning: Rita och Lemivaara och Tina Pour Davoy i ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”. Foto: Mats Backer

4. Digiteater

”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar” av Johannes Anyuru

Unga Klara, ungaklara.se

”En stark värme och närvaro växer i ensemblen under kvällens gång, kontaktviljan och samtalslusten går nästan att ta på”, skrev DN:s scenkonstkritiker Maina Arvas om Farnaz Arbabis iscensättning av Johannes Anyurus Augustbelönade ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”. Det var i slutet av oktober, bara ögonblicket innan Sveriges scener stängdes på obestämd framtid.

Nu erbjuder Unga Klara en digitaliserad version av föreställningen, en verklig storsatsning, som finns att strömma fram till den 31 mars. Missa den inte. Den är ytterst sevärd, kostar en ynka hundralapp och är dessutom särskilt anpassad till sitt nya format.

Johan Hilton

Bild 1 av 2 Om öden i Kremls skugga: Johanna Meléns ”Mina ryska vänner”. Foto: Sofia Runarsdotter Bild 2 av 2 Illustration: Natur & Kultur Bildspel

5. Bok

”Mina ryska vänner” av Johanna Melén

Natur & Kultur

”Vladimir Putin kan mycket väl bli en diktator som på ett drastiskt sätt förändrar livet för vårt folk.” Den kusliga spådomen från hösten 1999, signerad husastrologen i den ryska affärstidningen Kommersant, citeras i Johanna Meléns personliga Rysslandsreportage. Samtidigt som hon anländer till Sankt Petersburg för att plugga rysk litteratur utses den relativt obemärkte säkerhetstjänstdirektören till premiärminister och strax därpå president. ”Mina ryska vänner” är en fascinerande skildring av landet efter 90-talets skakiga frihetsyra, med terrordåd och en tilltagande maktcentralisering, som också berättar om kompisöden i skuggan av Kreml.

Jacob Lundström

