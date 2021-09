DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 35

Astrid Kakuli, Davood Tafvizian, Bashkim Neziraj, Tina Pour Davoy, Rita Lemivaara, Robin Keller, Ester Claesson. Foto: Mats Backer

Teater. ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”

Unga Klara

Farnaz Arbabis iscensättning av Johannes Anyurus Augustbelönade roman hade premiär samma helg som teatrarna bommade igen 2020. Därefter kunde en förvisso sevärd digital version ses på Unga Klaras hemsida under våren – men missa för allt i världen inte chansen att se denna föreställning i köttet. Det rör sig om en otroligt speltaggad ensemble, där inte minst Ester Claesson och Tina Pour Davoy lyser som två supernovor. Var samtiden och den rena teaterkraften slutar och det som bara är ren andakt över att befinna sig i en salong igen tar vid är inte alltid lätt att avgöra, men själv satt jag med gåshud.

Johan Hilton

Podcasten ”Bandsplain”. Foto: Spotify

Podcast. ”Bandsplain”

Spotify

Har du någonsin upplevt frustrationen i att vara den till synes enda människan som inte förstår storheten i en hajpad artist eller en skiva som alla hyllar? Gudarna ska veta att det är mitt normaltillstånd. Därför gladdes jag åt upptäckten av podden ”Bandsplain”, som är precis vad titeln antyder – en sakkunnig inhoppare förklarar storheten hos ett ikoniskt band eller en artist. Programledaren Yasi Salek gästas av en roterande ensemble musikkritiker som upplyser lyssnaren om grejen med The-Dream, The Replacements, Phish, Kate Bush, med flera. Det fyra timmar långa fläskiga mastodontavsnittet om U2 rekommenderas särskilt.

Kristofer Ahlström

Gunnar Zilo, ”Kvinnliga arkitekter”, 1926. Foto: Mons Annér

Utställning. ”Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939”

Göteborgs konstmuseum

Mellankrigstidens realistiska måleri har länge haft dåligt rykte, eftersom estetiken kapades av extremhögern och modernismens färg- och formrevolution avstannade. Men nu har intresset för tiden och konststilen tagit fart, och i ”Brännpunkt Europa” gör Göteborgs konstmuseum en forskningsbaserad granskning av den nysakliga strömningen. Här ingår många fantastiska målningar från Sverige och kontinenten; skickligt målade tidsbilder av den moderna staden, människorna och heminteriörerna. Men det mest fascinerande är målningarnas motstridiga stämningar. Det speglar periodens polarisering och sociopolitiska oro, som vi känner igen i dag.

Birgitta Rubin

Ben Wilsons ”Metropolis”. Foto: Natur & Kultur

Bok. Ben Wilson – ”Metropolis”

Övers. Allan Klynne, Natur & Kultur

Pandemin slog hårdast mot storstäderna. Vad är poängen med en stad utan kommers, kultur och fest? Nedsläckta och tomma citykärnor är kusliga, inte så konstigt att landsbygden fått ett uppsving. Den lantliga nationalismen kan vi däremot klara oss utan, men inget slår frihetskänslan i den etniskt mixade metropolen. I väntan på att livet ska ta fart igen läser man med fördel britten Ben Wilsons ”Metropolis”, en bok med perspektivrik kulturhistoria om allt städerna betytt för mänskligheten. Här finns det mesta – från urgamla Uruk och Babylon, klassiska London och New York, till dagens expansiva megastäder Lagos och Mumbai.

Jan Eklund

Kanye West. Foto: Lauren Petracca Ipetracca/AP

Album. Kanye West – ”Donda”

Def Jam/Universal

”Even if you are not ready for the day, it cannot always be night.” Donda West citerar poeten Gwendolyn Brooks i en sampling på sin sons nya album. Donda West är Kanye Wests döda mamma och albumets huvudperson. Jag förstår varför diktraden talar till renässansmannen och rapparen Kanye West, denna mörkrets och galenskapens uttolkare, alltid vild men nu dessutom skild – nej, det är sannerligen inte lätt att leva och verka, men vad är alternativet? Kanske var det med den raden i åtanke han till slut släppte albumet han låtit världen vänta så länge på. Och vilket album det är.

Greta Thurfjell

