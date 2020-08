DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 35

Generöst från Finland: Kjell Westö, här framför Sibeliusmonumentet. Foto: Niklas Meltio

1. Roman

Kjell Westö: ”Tritonus”

Albert Bonniers förlag

Det svenska språket har en stor och generös berättare i Finland, Kjell Westö. Han blåser liv i det mesta som kommer i hans väg. Den här gången sker det med musik. En världsdirigent vars stjärna håller på att falna, och en kurator och amatörmusiker bor grannar på en ö. Deras liv flätas alltmer in i varandras. Dirigenten har byggt ett brutalt och lyxigt hus på ett berg, ett fäste som är svårintagligt för alla, symboliskt även för honom själv. Romanens titel är döpt efter en musikalisk term, ”djävulsintervallet” och det finns ett Faust-tema i boken. Men det känns som om djävulen tappar greppet. För djupast i musiken finns även människokärlek. Läs mer här.

Maria Schottenius

Tillbaka med full kraft: Bright Eyes med Conor Oberst i mitten. Foto: Danny Cohen

2. Album

Bright Eyes: ”Down in the weeds, where the world once was”

Dead Oceans/Playground

Med sin darriga röst har Bright Eyes förgrundsfigur Conor Oberst varit indievärldens älskling i över 20 år. Klara och Johanna Söderberg i First Aid Kit är bara några som har vittnat om hans stora betydelse. Efter några riktigt jobbiga år (depression efter en falsk våldtäktsanklagelse, fysiska hälsoproblem och brodern Matts död) är Conor Oberst nu tillbaka med full kraft. Nya albumet med återförenade Bright Eyes är det starkaste han gjort på länge. ”Conor Oberst sjunger fortfarande hjärtat ur kroppen”, skrev DN:s kritiker Po Tidholm. Så är det. Rakt in i mitt hjärta dessutom.

Mats Odéen

Älskvärd loser-skildring: ”The king of Staten Island”. Foto: UPI Universal Pictures

3. Film

”The king of Staten Island”

Komediregissören Judd Apatow kan vara enerverande larvig, men när han träffar rätt – vilket ändå är ganska ofta – är han bäst i sin genre. Humor med samtidskänsla, en stor dos ömsinthet för mänsklig svaghet. Jag tänker mest på ”Funny people” och ”This is 40”. Hans senaste film hade dödsföraktande nog premiär i somras, medan de flesta biograferna fortfarande var stängda. En älskvärd loser-skildring om en tafflig ung tatuerare som fastnat hemma hos mamma på Staten Island. Skynda att se den på duk, den här långa, brokiga, roliga, oväntade och fint spelade berättelsen är värd det. Läs mer här.

Helena Lindblad

Naoise Dolan utsätts för njutbar litteraturkritik. Foto: Ellius Grace

4. Essä

Katy Waldman: ”Has self-awareness gone too far in fiction?”

The New Yorker

Litteraturkritikern Katy Waldman är inte särskilt förtjust i vare sig den unga irländskan Sally Rooney eller hennes ännu yngre författarkollega och landsmaninna Naoise Dolan, vars debutroman ”Exciting times” uppmärksammats flitigt under året. Det blir tydligt i hennes essä i The New Yorker, där hon frågar sig om vågen av självmedvetna unga romanfigurer har gått för långt. Jag älskar Sally Rooney och är ambivalent inför Naoise Dolan, men är ändå beredd att svara ja på frågan – och njuter i fulla drag av texten. Det är en sträng, materialistisk läsning av de båda författarna och med flera poänger om den moderna litteraturen.

Greta Thurfjell

Lågmäld språkpanik: Vad har hänt med skrivandet? Foto: Jessica Gow/TT

5. Tv

”Skrivglappet”

UR Play

I veckan har många diskuterat UR:s dokumentär ”Skrivglappet” som handlar om hur allt fler unga kommer ut i arbetslivet utan grundläggande skrivförmåga. Poliser formulerar sig så dåligt i brottsrapporter att det får juridiska konsekvenser. Läkare uttrycker sig så bristfälligt att patienter fått felaktiga mediciner. Och detta gäller även de med svenska som modersmål. ”Vi har elever som inte kan stava till enkla ord – allt sånt har datorn ordnat”, säger gymnasieläraren Filippa Mannerheim och talar om skolans svek. Den här lågmälda dokumentären får mig att känna panik inför ett samhälle där folk inte kan formulera sig. Utan språk ingen makt.

Åsa Beckman

