DN:s kritiker väljer fem favoriter vecka 36

Mörkt och surrealistiskt: Jessie Buckley i ”I’m thinking of ending things”. Foto: Mary Cybulski/Netflix

1. Film

”I’m thinking of ending things”

Netflix

”Man kan aldrig fejka en tanke”, förklarar Jessie Buckleys rollfigur i ”I’m thinking of ending things”. Själv funderar hon på att avsluta sin korta, men redan halvljumma relation med pojkvännen (Jesse Plemons). Under en surrealistisk tripp till de ultrabisarra svärföräldrarna (Toni Collette och David Thewlis) börjar hela verkligheten att rämna vilket får henne att ifrågasätta hela sin tillvaro. Charlie Kaufmans mörka filmatisering av Iain Reids bästsäljare är ännu en säregen triumf för Hollywoods mest originella vildhjärna (”Eternal sunshine of the spotless mind”, ”I huvudet på John Malkovich”). ”Kaufmanesque” i ordets bästa bemärkelse.

Nicholas Wennö

Rättframt och unikt: Lina Högström ger ut musik under artistnamnet Skator. Foto: Barzan Dello

2. Album

Skator: ”År”

(Sing a song fighter/Border)

När Lina Högström för 15 år sedan spelade gitarr på en balkong var det massor av skator utanför. Sedan dess ger hon ut musik under namnet Skator. Och hennes låtar är precis lika personliga och uttrycksfulla som de svartvita balkongkompisarna. Skators andra album, ”År”, följer årstidernas växlingar och liknar (om klyschan ursäktas) faktiskt inget annat. Musiken rör sig fritt mellan genrerna, lika delar konstmusik och folkmusik med ett stänk av pop. Sången är artikulerad och texterna underbart rättframma (”Björnarna skiter i allt. Gräver ner sig tills det kalla slutat.”) Man vill bara lyssna om och om igen. Läs mer här.

Mats Odéen

Bildad kvinna: Suzanne Brøgger, aktuell med ”Samtalsmemoarer”. Foto: Naina Helén Jåma/TT

3. Bok

Alf van der Hagen/Suzanne Brøgger: ”Samtalsmemoarer”

Norstedts

Den vilda tiden med skandalsuccéer och exotisk och erotisk mytbildning är över och författaren Suzanne Brøgger berättar nu för Alf van der Hagen om livets andra halvlek. Den hon tillbringat i sin gamla skola i Løve på Själland med man och barn och böcker. Intervjuaren är sensibel och nedtonad och frågorna och svaren glider in i varandra utan markeringar. I ”Samtalsmemoarer” är Brøgger bildad, intelligent och avundsvärt snygg i formuleringarna. Även när det handlar om tunga erfarenheter är samtalet lätt och luftigt. Detta är en kvinna som har lärt mycket av livet.

Maria Schottenius

Känsligt och livfullt: Ulrica Hydman-Vallien, Madonna ur serien "Ikoner", 2018. Foto: Joachim Grusell

4. Utställning

Ulrica Hydman Vallien: ”En paradisattack”

Liljevalchs, Stockholm

Långt om länge kom jag iväg till Liljevalchs Ulrica Hydman Vallien-retrospektiv, eftersom jag alltid haft så svårt för hennes grälla glas med grovt tecknade kvinnor, ormar, tulpaner. Men urvalet är fullt av glada överraskningar, vilket flertalet kritiker konstaterat. Här finns bara lite av hennes kommersiella glas och desto mer av känsliga, fantasifulla teckningar och livfull keramik från 60- och 70-talet. Här finns också en serie sena målningar med det djupt kända motivet madonnan och barnet. Skynda, skynda till utställningen som sjunger på sista versen (t o m 13/9, liksom maken Bertil Valliens magiska, sandgjutna glas på Galleri Glas (t o m 10/9). Läs mer här.

Birgitta Rubin

En nervträff i samtiden: ”Tenet”. Foto: Alamy

5. Bio

”Tenet”

Regi: Christopher Nolan

Efter sex månaders abstinens sitter man i biomörkret som ett barn på söndagsmatiné – låt vara omgiven av gul avspärrningstejp. När allt kommer omkring är film bäst på bio. I synnerhet en ny film av Christopher Nolan. Han är verkligen vår tids Wagner; allt han gör är storslaget, suggestivt, svindlande. ”Tenet” har fått ganska surmagad kritik i Sverige men jag är överens med DN:s Helena Lindblad om att Nolan också denna gång håller för de höga förväntningarna. ”Tenet” träffar en nerv i vår värld, där katastroferna löper på parallella tidsplan, både framåt och bakåt. ”Försök inte förstå vad som händer”, säger en forskare i filmen. ”Känn det!”

Björn Wiman

